Исконно русская Украина не сможет отречься от своей истории

На Украине не могли не отреагировать на слова Владимира Путина о том, что при Ленине Украине передали «исконно русские земли», не имеющие к ней никакого отношения. Но киевская реакция лишь подтверждает бесплодность попыток отделить Украину от России даже на историческом уровне.

Владимир Путин вспомнил про передачу земель Украине в контексте критики национально-территориальной политики Ленина, приведя пример того, как «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине» к ней присоединили Причерноморье и западные российские земли (говоря проще – Новороссию). Понятно, что в Киеве немедленно напомнили о том, что никаких русских земель вообще нет.

Бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов сказал, что «если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области».

А замглавы МИД Украины Василий Боднар предложил копать глубже:

«Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал, когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Поэтому давайте говорить о корнях, а не о последствиях».

Некоторые российские политики поспешили ответить: мол, «если исконно русские земли – это Подмосковье, то украинские – это Диканька с окружающими хуторами. Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен».

На самом деле отвечать нужно по-другому – напоминанием о том, что мы один народ с единой историей. Да, сейчас есть определенные особенности украинского народа после столетия государственности, сначала формальной советской, а последние 28 лет уже и фактической. Да, есть украинский язык и малороссийский, южнорусский характер со своими отличиями от новгородского или сибирского типа.

Но в большом масштабе, и не только историческом, но и геополитическом, русские и украинцы – это один народ.

Точно так же, как один народ немцы или китайцы – при всех внутренних региональных, языковых, культурных и прочих различиях, подчас куда больших, чем между самым украинским украинцем и русским русским. И если русским суждена и дальше судьба великого народа, а с другой мы просто не сохранимся, то украинский вопрос является для нас определяющим.

Русские возникли из славян, которые жили от Днепра до Ильменя. То есть от Киева до Новгорода. Именно поэтому Киев – мать городов русских, то есть исток русского народа и его государственности. Которая за почти 12 веков прошла огромный путь от отдельных княжеств до собирания в единое государство, распадавшееся на части и снова собиравшееся. У него были разные периоды – слабости и силы, распада и взлета, смуты и побед, но оно всегда было формой существования русского народа, его защитой и инструментом его развития.

Оно расширялось и попадало под чужую власть, снова соединялось и росло. При этом если восток Руси попал под ордынское иго и влияние, то запад, то есть большая часть нынешней Украины и Белоруссии, попали под чужое господство, став частями Польши и Великого княжества Литовского (по сути находившихся под единым управлением). Восток раньше вернул себе полную самостоятельность и стал собирать русские земли. В XVII веке, после смуты, русско-польских войн и возвращения Киева, Русь наконец-то воссоединилась.

Несколько веков совместной жизни в России, скоро ставшей империей, вернула жителям западной части Руси единство с их восточными братьями. Оно всегда держалось поверх государственных границ за счет не только кровного родства, но и православной веры. Массовое расселение жителей Малороссии по всей империи, вплоть до Тихого океана, сделало их вообще неотличимыми от московитов. Не было бы восстановления единства в XVII веке – не было бы и великой империи. Не было бы ни окна в Европу, ни освоения Причерноморья и Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Пока Москва была вынуждена тратить силы на борьбу с поляками, как за свое выживание как таковое, так и за потерянные западнорусские земли, никакого русского чуда не могло произойти. Только воссоединившись две части русского народа оказались способны к историческому рывку, создав одно из самых сильных и самое большое государство в мире.

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Которое по собственной глупости и доверчивости дали обрушить в 1991 году, впрочем, быстро осознав, что случившееся нужно исправлять. Но тут уже вмешались недруги, которые не могли упустить исторический шанс умножить Россию на ноль. Для этого-то и нужно было всего лишь развести и стравить Россию и Украину, вырастить из Украины анти-Россию. Причем анти-Россию под любыми лозунгами: хоть «Украина часть Европы», хоть «Украина – это настоящая Русь, а Россия – это ордынский самозванец». И то и другое сгодится для выполнения главной цели – убеждения украинцев и русских в том, что они два разных народа, случайно на какое-то время оказавшихся в одном государстве. И теперь им надо жить самостоятельно и строить планы на светлое будущее по своей единоличной воле.

Нужно ли уточнять, что все будет точно с точностью до наоборот. Разделившись между собой, великороссы и малороссы не только предадут память своих предков, но и лишат себя, то есть русский народ, будущего. Иваны, не помнящие родства, не имеют и потомства. Но 12 веков русской истории учат нас тому, что у нас хорошая память и несгибаемое упрямство в борьбе за свое национальное единство.

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