Искушение Русским миром

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
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          Искушение Русским миром

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 10 мая 2018, 12:06

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          События последних дней заставляют в очередной раз задуматься, какой замысловатый образ себя самой создает современная Россия в глазах мира. Самое забавное, что это образ, несмотря на свою неоднозначность и эклектичность, обладает огромной бессознательной притягательностью для современной цивилизации.

          Неудивительно, что наши западные партнеры регулярно срываются на раздражение. Пока они конструируют медиафантомы, Россия создает реальность, которая в глазах современного человека может посоревноваться в своей увлекательности с мирами «Звездных войн» и «Игры престолов».

          Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся?

          Ну что ж, я помогу вам это увидеть.

          Современная Россия как будто задалась целью воплотить в реальность в максимально наглядной для посторонних форме самые яркие мифы (включая свои собственные) о себе.

          Фото: Петр Ковалев/ТАСС

          Ведь, например, ежегодная общенациональная забава в виде купания в проруби на Крещение – вне зависимости от религиозной принадлежности и политических убеждений – стала манифестацией популярного образа нашего народа, того самого, что нашел свое отражение и в полюбившейся шутке про «богов замерзшего ада».

          В последние дни имели место два важнейших события, чисто внутренних, но которые привлекли большое внимание и вовне: инаугурация президента и празднование Дня Победы. И в этих событиях очень ярко проявились старая Россия и ее новый образ.

          Подчеркнуто роскошные залы Кремлевского дворца во всей их традиционной русской имперской пышности. Вот только там было не только внешнее убранство, демонстрирующее грандиозность, мощь и богатство. Там восходил на высший государственный пост один из самых влиятельных людей на планете, чье могущество не могут не признавать публично даже самые отрицательно относящиеся к нему силы.

          Содержание и «обертка» полностью соответствовали друг другу.

          Парадная форма кремлевских военных частей прямо обращается с историческим мундиром многовековой давности, церемониальность и балетные растяжки кремлевцев могли бы выглядеть анахронизмом давно сгинувшей эпохи, последним рудиментом былого величия. Вот только в том же строю идут «универсальные солдаты», будто сошедшие с обложек фантастического чтива про космический десант, а за ними едут тяжелые машины, везущие на себе и в себе самое современное оружие.

          На улицы российских городов в День Победы вышли десять миллионов человек. И если по предыдущим пунктам еще можно было сказать «это государство и власть такие», то тут вариантов не осталось: это страна такая, это народ такой.

          Девятого мая Россия вспоминала героев минувшего. Кто-то мог бы ядовито сказать (и по традиции говорили), что это эксплуатация славного прошлого, а вот в настоящем...

          Мы можем сказать, что у нас в настоящем. В настоящем у нас Александр Прохоренко, Магомед Нурбагандов, Роман Филиппов и еще множество имен, пусть даже не все они известны стране.

          Напрасно недовольные возмущаются нашей гордостью за предков и детишками в гимнастерках.

          Современная Россия признала правду о себе самой и не стесняется ее: да, мы – страна-милитарист, да, мы – народ-воин. Воевать мы не то чтобы любим, но умеем. Мы осознали и приняли, что войны – это наша историческая судьба, попытки избежать которой в прошлом приводили только к национальным катастрофам и национальному позору.

          А если учесть, что в истории сохранение памяти о героических предках и их военных подвигах и следование по их стопам было прерогативой дворянского сословия, можете считать, что мы – народ-дворянин, даже когда работаем на сталелитейном производстве, метем дворы, пишем компьютерный код или подаем напитки клиентам в кафе.

          Чего уж тут удивляться – или возмущаться, – что страна и детей своих воспитывает в том же духе?

          Вернее, возмущаться, конечно, можно. Вот только не стоит недооценивать притягательную силу Андреевского зала Большого Кремлевского дворца, «кубинского бриллианта», пролетающего над Красной площадью, и миллионов людей, выходящих на улицы с портретами своих предков.

          Разумеется, в основную «зону поражения» входят русскоговорящие, в какой бы точке планеты они ни жили. Вовсе не случайно ближайшие к России государства нервничают от, казалось бы, такой невинной и неполитизированной акции, как «Бессмертный полк». Они абсолютно правы в своих опасениях – слишком уж яркий, незаурядный и бессознательно притягивающий образ создается у их великой соседки.

          Образ, как будто вышедший из компьютерных игр и кинокомиксов, которыми развлекается современный мир.

          Вот только в случае России все это реально: грандиозные масштабы и феерическая роскошь, древние церемонии и мистические ритуалы, колоссальные стройки, изощренные политические интриги и военные операции в любой точке мира.

          А еще могущественные правители, хитроумные дипломаты, мужественные солдаты и очень красивые женщины – все, как и тысячу, пятьсот и сто лет назад.

          Искушение присоединиться к этому миру – Русскому миру – может оказаться непреодолимым для слишком многих.


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