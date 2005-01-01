Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает недоуменные вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени?

Есть несколько причин все более масштабного празднования 9 мая Дня Победы в России.

1. Именно Россия и другие страны бывшего СССР отдали на алтарь победы такую чудовищную цену 27 миллионов человек. Это значит, что у каждого есть погибшие родственники, часто много. Таким образом, это личный праздник для каждого почти.



2. Найден очень удачный формат, совмещающий личный праздник и общественный праздник, – «Бессмертный полк». Это стало главным событием праздника.

3. Это единственный государственный праздник, к которому у народа нет вопросов. Поэтому это и главный государственный праздник.



4. Россию атакуют западные государства. В праздновании Дня Победы патриоты России черпают силы для твердости духа, чтобы выдержать эту атаку.

Наши деды выдержали удар нацистов, мы уж как-нибудь выдержим санкции – так примерно рассуждают люди.

Поэтому, кстати, те граждане России, кто не патриот или большой любитель Запада, не очень любят этот праздник. Но они в малом меньшинстве.

5. На Западе развязана чудовищная по размерам и лживости информационная война, показывающая русских неполноценным народом, народом агрессивным. Якобы почти все, что русские делали в мировой истории, – это плохо.

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Уничтожение нацизма, спасение Европы от варварской политики Гитлера – это то, что русские точно сделали хорошо в истории Европы. И русские напоминают Европе об этом.

И русские напоминают Европе, что стало с теми, кто, как Гитлер, сделал русских врагами и рисовал их варварами и недочеловеками.

6. Русофобский режим на Украине, а это главное направление удара против России, связан с пособниками Гитлера. Активность неонацистов на Украине и их актуальность делают поэтому обращение к антифашизму остро актуальным.



7. Поэтому празднование Дня Победы 9 мая – это не история, это очень современно. И связано с решением острейших проблем России.



8. Всеобщее празднование Дня Победы и «Бессмертный полк» – это как бы современная всеобщая молитва миллионов людей о мире для России и для всех народов.

Источник: Блог Сергея Маркова