Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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На «главного русофоба Европы» нашли управу

Враги Грибаускайте, возмущенные авторитарным стилем ее правления, решили сделать президента «хромой уткой» и вышвырнуть из литовской политикиФото: Chris Kleponis/ZUMA/Global Look Press
Под президентом Литвы Далей Грибаускайте зашаталось кресло. Она давно прослыла самым антироссийским политиком ЕС, но внутри страны тоже «насолила» слишком многим. Теперь, когда ее частная переписка стала достоянием гласности, в Вильнюсе заговорили об импичменте. Который в конечном счете может иметь предельно скандальный – педофильский – характер. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...

Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

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          Сергей Марков

          Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

          Сергей Марков
          проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
          		 8 мая 2018, 12:16

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          9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает недоуменные вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени?

          Есть несколько причин все более масштабного празднования 9 мая Дня Победы в России. 

          1. Именно Россия и другие страны бывшего СССР отдали на алтарь победы такую чудовищную цену 27 миллионов человек. Это значит, что у каждого есть погибшие родственники, часто много. Таким образом, это личный праздник для каждого почти.

          2. Найден очень удачный формат, совмещающий личный праздник и общественный праздник, – «Бессмертный полк». Это стало главным событием праздника.

          3. Это единственный государственный праздник, к которому у народа нет вопросов. Поэтому это и главный государственный праздник.

          4. Россию атакуют западные государства. В праздновании Дня Победы патриоты России черпают силы для твердости духа, чтобы выдержать эту атаку.

          Наши деды выдержали удар нацистов, мы уж как-нибудь выдержим санкции – так примерно рассуждают люди.

          Поэтому, кстати, те граждане России, кто не патриот или большой любитель Запада, не очень любят этот праздник. Но они в малом меньшинстве.

          5. На Западе развязана чудовищная по размерам и лживости информационная война, показывающая русских неполноценным народом, народом агрессивным. Якобы почти все, что русские делали в мировой истории, – это плохо.

          Уничтожение нацизма, спасение Европы от варварской политики Гитлера – это то, что русские точно сделали хорошо в истории Европы. И русские напоминают Европе об этом.

          И русские напоминают Европе, что стало с теми, кто, как Гитлер, сделал русских врагами и рисовал их варварами и недочеловеками.

          6. Русофобский режим на Украине, а это главное направление удара против России, связан с пособниками Гитлера. Активность неонацистов на Украине и их актуальность делают поэтому обращение к антифашизму остро актуальным.

          7. Поэтому празднование Дня Победы 9 мая – это не история, это очень современно. И связано с решением острейших проблем России.

          8. Всеобщее празднование Дня Победы и «Бессмертный полк» – это как бы современная всеобщая молитва миллионов людей о мире для России и для всех народов.

          Источник: Блог Сергея Маркова


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