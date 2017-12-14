Правнуки маршала Бирюзова пообещали выйти на «Бессмертный полк»

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2 мая, среда  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
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      В городах России состоялись первомайские манифестации

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          Правнуки маршала Бирюзова пообещали выйти на «Бессмертный полк»

             2 мая 2018, 10:24
          Фото: Григорий Вайль/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Настолько это трогательно, важно. Показательно, что единение нашего народа крепнет. Мой внук Сергей Бирюзов, папин правнук, уже неоднократно участвовал в этом шествии», – сказала газете ВЗГЛЯД дочь маршала Советского Союза Сергея Бирюзова Ольга Зотова. Правнуки прославленного маршала, по ее словам, традиционно участвуют 9 мая в шествии «Бессмертный полк».

          Как рассказала дочь Героя Советского Союза, маршала Сергея Семеновича Бирюзова (1904 –1964) Ольга Зотова, в семье есть традиция – все мужчины носят имя Сергей. «Все внуки и правнуки носят имя Сергей. Все Бирюзовы», – рассказала она.

          Она напомнила, что сам Сергей Семенович родился в семье кузнеца в Рязанской области. Был девятым ребенком от третьего брака. Остался без матери в два года, без отца – в семь лет. «Кому он был нужен? Первое время его опекал старший брат, а в 14 лет он ушел из дома на заработки, – рассказала Зотова. – Так началась его взрослая жизнь».

          Зотова считает, что отцу помогло чудо. В переводе с персидского языка слово «бирюза» означает камень счастья.

          «Наверное, это его оберегало в жизни. Представляете, в 14 лет остался один. Он не попал в беспризорники, а устроился в рабочую артель по заготовке дров на зиму для Рязани. Потом поехал на юг. По дороге подхватил тиф и лежал в каком-то товарном вагоне, но представьте – не погиб! Он все-таки вступил в армию и в 1925 году уже был курсантом Первой советской военной школы РККА имени ВЦИК. В этом полку, который сейчас находится в Кремле, папин правнук прошел службу», – рассказала Зотова.

          По ее словам, Сергей Семенович прошел все ступеньки: от командира взвода до начальника Генерального штаба – от солдата до маршала. Но начал военную карьеру с того, что прибавил к возрасту год, чтобы его взяли в армию. На тот момент уму было только 17 лет.

          «В 35 лет – генерал. Ему присвоили звание генерала, когда только начали вводить эти звания и папа сразу же его получил. Войну в 41-м году начал в 36 лет командиром 132-й стрелковой дивизии. Она была брошена в Белоруссию. Ему приходилось вести бои против войск маршала Гудериана. В начале войны вывел свою дивизию из трех окружений. За это отец получил Орден Ленина. За годы войны у него было пять ранений. Два последних – тяжелые. Были перебиты ноги», – рассказала Зотова.

          Медицинскую помощь генералу оказали не сразу, была угроза ампутации ног, напомнила дочь.

          «Его вывезли в госпиталь. Отец не согласился на ампутацию, ему сделали несколько операций и он вернулся в строй. Потом была Сталинградская битва, это 2-я гвардейская армия. Потом он уже был начальном штаба фронта – в 37 лет. Это было южное направление, освобождали Донбасс, Крым, Севастополь, Молдавию, Болгарию и Югославию. Кончил войну в 39 лет генерал-полковником», – рассказала Зотова.

          По ее словам, после Великой Отечественной войны у отца началась серьезная работа на Дальнем Востоке – был командующим Приморским военным округом. В те времена шла война в Корее, Бирюзову приходилось часто вести переговоры с Ким Ир Сеном. В 54-м году в Австрии он стал главкомом Центральной группы войск, затем в течение шести лет был главкомом ПВО. Именно при нем 1 мая 1960 года был сбит американский самолет У-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, который вторгся в воздушное пространство СССР.

          Около 30 тыс. человек прошли по улицам Владивостока более шести километров
          «Потом он был главком ракетных войск. Это он отвечал за переброску ракетной дивизии на Кубу во время Карибского кризиса. Туда он летал под именем инженера Петрова. Встречался с Раулем Кастро. Решал с ним вопрос, как и где располагать эту дивизию. Вопрос был решен положительно... После этого вскоре был назначен начальником Генерального штаба. Во время службы в этой должности много уделял внимания космосу. При нем был создан космодром Плесецк».

          Как напоминает Зотова, отец не успел много сделать, потому что в 1964 году, когда маршалу было 59 лет, он погиб в авиакатастрофе. «Он летел на празднование 20-летия освобождения Белграда. По воле судьбы получилось так, что он погиб в том самом месте, где был его командный пункт во время освобождения Белграда. Он руководил этой операцией», – рассказала Ольга Зотова.

          Она отметила, что и сейчас отца многие помнят. До сих пор существует секция «Бирюзовец» в академии Можайского в Санкт-Петербурге. Ранее в Риге находилось училище имени Бирюзова, но оно было расформировано после развала СССР. Преподавательский состав перешел в академию Можайского, сохранив имя своего училища в виде секции.

          «Это гуманитарная организация, которая имеет все основания быть самостоятельной единицей. У них ежегодно выходит альманах «Бирюзовец» и проходит слет выпускников. В честь Бирюзова был выведен сорт сирени «Маршал Бирюзов», который растет, в том числе, и Белграде, Севастополе, Рязани», – рассказала дочь маршала.

          Зотова упомянула эпизод, который четко характеризует ее отца. В 1964 году группа пионеров написала Бирюзову поздравительное письмо – как бывшему командиру 132 стрелковой дивизии. На тот момент Бирюзов уже был начальником Генштаба. И каково было удивление пионеров, которые получили не только ответ, но и приглашение в Москву на встречу с самим Сергеем Семеновичем.

          «Эти пионеры, которые были у папы, сейчас люди в возрасте. Их дети и внуки знают эту историю. Мы до сих пор поддерживаем связь, переписываемся. Во время той встречи кто-то из присутствующих сказал папе, что вы «слишком много времени тратите на детей», на что папа сказал: «Ради этих детей мы делам все эти наши планы, ракеты... Все для того, чтобы наши дети смеялись и улыбались», – вспоминает Зотова.

          Что касается шествия «Бессмертный полк», то Зотова призналась, что в силу возраста ей тяжело принимать в нем участие, но «горячо приветствует это движение». «Настолько это трогательно, важно. Показательно, что единение нашего народа крепнет. Мой внук Сергей Бирюзов, папин правнук, уже неоднократно участвовал в этом шествии», – рассказала она.

          По ее словам, ради шествия Сергей приобрел солдатскую форму военных лет, кирзовые сапоги. «Это шествие отражает отношение к Победе, которую одержал наш народ, чувство необыкновенной гордости и радости, которые мы ощущением  9 мая. Я прекрасно помню, каким было 9 мая 1945 года, какое было счастье и ликование», –  отмечает  Зотова.

          Сам правнук советского маршала Сергей Бирюзов после окончания РГГУ добровольно пошел в Вооруженные силы – служил в кремлевском полку, где начинал свой воинский путь его прославленный прадед. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Бирюзов-младший рассказал, что с удовольствием регулярно принимает участие в шествии. По его словам, всякий раз он участвует в «Бессмертном полку» вместе с братом. «Я считаю, что это замечательная традиция в память о наших дедах», – считает Бирюзов-младший.

          Как известно, цель шествия «Бессмертный полк» заключается в том, чтобы сохранить в каждой семье память об участниках трагических событий 1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины. Участие в шествии дает обычным людям возможность соприкоснуться с историей своей семьи, почувствовать себя гражданами большой страны и частью большой общности, с определенной культурой и историей.

          Напомним, для участия в акции следует зайти на официальный сайт мероприятия и уточнить время и место сбора утром 9 мая. В Москве – это площадь возле Белорусского вокзала. В день акции достаточно прийти на место сбора участников с фотографией (размер А4) своего родственника-участника ВОВ, которую можно распечатать самому или заказать в центре госуслуг (МФЦ) «Мои документы». Эту услугу центры предоставляют бесплатно.

          Снимок можно прикрепить на табличку с держателем, так фото будет намного удобнее нести, кроме этого, снимок родственника будет видно издалека. Транспарант можно изготовить самому, заказать в фотомастерской либо приобрести в сетевых супермаркетах.

          Во многих МФЦ, в том числе и московских, можно опубликовать в электронной книге памяти воспоминания о своем родственнике-ветеране, его фото. Все материалы сканируются, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. Желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны через сайт проекта «Бессмертный полк». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

          Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.


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