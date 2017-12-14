Правнуки маршала Бирюзова пообещали выйти на «Бессмертный полк»

«Настолько это трогательно, важно. Показательно, что единение нашего народа крепнет. Мой внук Сергей Бирюзов, папин правнук, уже неоднократно участвовал в этом шествии», – сказала газете ВЗГЛЯД дочь маршала Советского Союза Сергея Бирюзова Ольга Зотова. Правнуки прославленного маршала, по ее словам, традиционно участвуют 9 мая в шествии «Бессмертный полк».

Как рассказала дочь Героя Советского Союза, маршала Сергея Семеновича Бирюзова (1904 –1964) Ольга Зотова, в семье есть традиция – все мужчины носят имя Сергей. «Все внуки и правнуки носят имя Сергей. Все Бирюзовы», – рассказала она.

Она напомнила, что сам Сергей Семенович родился в семье кузнеца в Рязанской области. Был девятым ребенком от третьего брака. Остался без матери в два года, без отца – в семь лет. «Кому он был нужен? Первое время его опекал старший брат, а в 14 лет он ушел из дома на заработки, – рассказала Зотова. – Так началась его взрослая жизнь».

Зотова считает, что отцу помогло чудо. В переводе с персидского языка слово «бирюза» означает камень счастья.

«Наверное, это его оберегало в жизни. Представляете, в 14 лет остался один. Он не попал в беспризорники, а устроился в рабочую артель по заготовке дров на зиму для Рязани. Потом поехал на юг. По дороге подхватил тиф и лежал в каком-то товарном вагоне, но представьте – не погиб! Он все-таки вступил в армию и в 1925 году уже был курсантом Первой советской военной школы РККА имени ВЦИК. В этом полку, который сейчас находится в Кремле, папин правнук прошел службу», – рассказала Зотова.

По ее словам, Сергей Семенович прошел все ступеньки: от командира взвода до начальника Генерального штаба – от солдата до маршала. Но начал военную карьеру с того, что прибавил к возрасту год, чтобы его взяли в армию. На тот момент уму было только 17 лет.

«В 35 лет – генерал. Ему присвоили звание генерала, когда только начали вводить эти звания и папа сразу же его получил. Войну в 41-м году начал в 36 лет командиром 132-й стрелковой дивизии. Она была брошена в Белоруссию. Ему приходилось вести бои против войск маршала Гудериана. В начале войны вывел свою дивизию из трех окружений. За это отец получил Орден Ленина. За годы войны у него было пять ранений. Два последних – тяжелые. Были перебиты ноги», – рассказала Зотова.

Медицинскую помощь генералу оказали не сразу, была угроза ампутации ног, напомнила дочь.

«Его вывезли в госпиталь. Отец не согласился на ампутацию, ему сделали несколько операций и он вернулся в строй. Потом была Сталинградская битва, это 2-я гвардейская армия. Потом он уже был начальном штаба фронта – в 37 лет. Это было южное направление, освобождали Донбасс, Крым, Севастополь, Молдавию, Болгарию и Югославию. Кончил войну в 39 лет генерал-полковником», – рассказала Зотова.

По ее словам, после Великой Отечественной войны у отца началась серьезная работа на Дальнем Востоке – был командующим Приморским военным округом. В те времена шла война в Корее, Бирюзову приходилось часто вести переговоры с Ким Ир Сеном. В 54-м году в Австрии он стал главкомом Центральной группы войск, затем в течение шести лет был главкомом ПВО. Именно при нем 1 мая 1960 года был сбит американский самолет У-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, который вторгся в воздушное пространство СССР.

«Потом он был главком ракетных войск. Это он отвечал за переброску ракетной дивизии на Кубу во время Карибского кризиса. Туда он летал под именем инженера Петрова. Встречался с Раулем Кастро. Решал с ним вопрос, как и где располагать эту дивизию. Вопрос был решен положительно... После этого вскоре был назначен начальником Генерального штаба. Во время службы в этой должности много уделял внимания космосу. При нем был создан космодром Плесецк».

Как напоминает Зотова, отец не успел много сделать, потому что в 1964 году, когда маршалу было 59 лет, он погиб в авиакатастрофе. «Он летел на празднование 20-летия освобождения Белграда. По воле судьбы получилось так, что он погиб в том самом месте, где был его командный пункт во время освобождения Белграда. Он руководил этой операцией», – рассказала Ольга Зотова.

Она отметила, что и сейчас отца многие помнят. До сих пор существует секция «Бирюзовец» в академии Можайского в Санкт-Петербурге. Ранее в Риге находилось училище имени Бирюзова, но оно было расформировано после развала СССР. Преподавательский состав перешел в академию Можайского, сохранив имя своего училища в виде секции.

«Это гуманитарная организация, которая имеет все основания быть самостоятельной единицей. У них ежегодно выходит альманах «Бирюзовец» и проходит слет выпускников. В честь Бирюзова был выведен сорт сирени «Маршал Бирюзов», который растет, в том числе, и Белграде, Севастополе, Рязани», – рассказала дочь маршала.

Зотова упомянула эпизод, который четко характеризует ее отца. В 1964 году группа пионеров написала Бирюзову поздравительное письмо – как бывшему командиру 132 стрелковой дивизии. На тот момент Бирюзов уже был начальником Генштаба. И каково было удивление пионеров, которые получили не только ответ, но и приглашение в Москву на встречу с самим Сергеем Семеновичем.

«Эти пионеры, которые были у папы, сейчас люди в возрасте. Их дети и внуки знают эту историю. Мы до сих пор поддерживаем связь, переписываемся. Во время той встречи кто-то из присутствующих сказал папе, что вы «слишком много времени тратите на детей», на что папа сказал: «Ради этих детей мы делам все эти наши планы, ракеты... Все для того, чтобы наши дети смеялись и улыбались», – вспоминает Зотова.

Что касается шествия «Бессмертный полк», то Зотова призналась, что в силу возраста ей тяжело принимать в нем участие, но «горячо приветствует это движение». «Настолько это трогательно, важно. Показательно, что единение нашего народа крепнет. Мой внук Сергей Бирюзов, папин правнук, уже неоднократно участвовал в этом шествии», – рассказала она.

По ее словам, ради шествия Сергей приобрел солдатскую форму военных лет, кирзовые сапоги. «Это шествие отражает отношение к Победе, которую одержал наш народ, чувство необыкновенной гордости и радости, которые мы ощущением 9 мая. Я прекрасно помню, каким было 9 мая 1945 года, какое было счастье и ликование», – отмечает Зотова.

Сам правнук советского маршала Сергей Бирюзов после окончания РГГУ добровольно пошел в Вооруженные силы – служил в кремлевском полку, где начинал свой воинский путь его прославленный прадед. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Бирюзов-младший рассказал, что с удовольствием регулярно принимает участие в шествии. По его словам, всякий раз он участвует в «Бессмертном полку» вместе с братом. «Я считаю, что это замечательная традиция в память о наших дедах», – считает Бирюзов-младший.

Как известно, цель шествия «Бессмертный полк» заключается в том, чтобы сохранить в каждой семье память об участниках трагических событий 1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины. Участие в шествии дает обычным людям возможность соприкоснуться с историей своей семьи, почувствовать себя гражданами большой страны и частью большой общности, с определенной культурой и историей.

Напомним, для участия в акции следует зайти на официальный сайт мероприятия и уточнить время и место сбора утром 9 мая. В Москве – это площадь возле Белорусского вокзала. В день акции достаточно прийти на место сбора участников с фотографией (размер А4) своего родственника-участника ВОВ, которую можно распечатать самому или заказать в центре госуслуг (МФЦ) «Мои документы». Эту услугу центры предоставляют бесплатно.

Снимок можно прикрепить на табличку с держателем, так фото будет намного удобнее нести, кроме этого, снимок родственника будет видно издалека. Транспарант можно изготовить самому, заказать в фотомастерской либо приобрести в сетевых супермаркетах.

Во многих МФЦ, в том числе и московских, можно опубликовать в электронной книге памяти воспоминания о своем родственнике-ветеране, его фото. Все материалы сканируются, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. Желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны через сайт проекта «Бессмертный полк». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.