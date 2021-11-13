Как нам всем полюбить Россию

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13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Металлурги снова оказались под прицелом властей Александр Рюмин/ТАСС
В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как избежать превращения московских окраин в гетто

Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Как нам всем полюбить Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Антиваксерам надо включить мозг

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Борис Акимов

    Как нам всем полюбить Россию

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		13 ноября 2021, 14:10

    У меня было давнишнее предположение, что методы психотерапии можно каким-то образом использовать для работы не только с отдельными людьми, но и большими группами. В том числе, с обществом в целом. Здесь я пишу о довольно конкретном эксперименте, который я предлагаю провести. Цель его – победить русскую тоску!

    Для меня всегда было очень важным знание истории России, в целом и, в частности, история моей семьи. Моя семья очень разная. Русские, евреи, греки, шотландцы. Дворяне, генералы, ученые, музыканты, купцы, священники, крестьяне. Всех их объединяло то, что они жили и активно действовали на территории России. Любили друг друга, творили и строили свои очень разные жизни. В результате этой творческой активности и синергии появился я, появились мои дети. Меняется название страны, режимы приходят и уходят. А семья была, есть и будет, дай Бог.

    У меня очень личное ощущение от этого. Для меня все мои предки – это ценные и значимые для меня люди. Они жили в очень разных местах. В Москве, Томске, Брянске, Воронеже, Туле, на Ставрополье, в Баку, в Винницкой области и нынешней Эстонии. И много, где еще. При таком личностном отношении к ним – все пространства, где проходила их жизнь, для меня является родными. Я люблю путешествовать по этим местам, как, впрочем, и по России в целом.

    С детства я был увлечен не только исследованиями на тему семьи, но и вообще историей России. Через предков я чувствовал близость не только территорий, но и событий исторического прошлого. Так или иначе, чаще косвенно, но они были как-то причастны к большим историческим событиям. Отсюда и ощущение крайней важности знания истории страны – мне всегда казалось, что это первейшее из всех знаний. Как будто это не просто пыльные факты из учебника – а что-то, пережитое мной самим.

    Я много езжу по СВОЕЙ стране. Я люблю ездить по СВОЕЙ стране. И я здесь подчеркиваю особо слово «своей».  Для меня слова «моя страна» означают, что на действительно «моя». Она – как семья и друзья – непосредственная часть моей жизни. Она моя, она мне принадлежит. Я люблю ее, а она меня. Я за нее отвечаю, несу ответственность за нее, так же, как за близкого человека. Тут я несколько преувеличиваю, но специально это делаю – чтобы было понятно, о чем я. Тем более, что преувеличение небольшое.

    Фото: Сергей Петров/ТАСС

    Я точно знаю, что я не один такой. Я часто встречаю похожих людей. Их много. И мне они особенно симпатичны. Очень часто эти люди сильно лучше и смелее меня. Это такие люди, которые ощущают собственную ответственность за нашу с ними страну и действуют. Просто потому, что, если не они, то кто? Они влюблены в России, и чувствуют взаимность.

    Мы живем в мире, в котором поход к психотерапевту стал общим местом. Это стало нормой. Найти причину боли и неудовлетворенности и пережить ее. Решить давнюю проблему. Обнаружить ее среди своих отношений с близкими тебе людьми. И часто это действительно работает. Не всегда. Но часто. Психотерапия помогает. Находит очаги недолюбленности и прочие болевые точки и ведет тебя дальше. Я уверен, что в России есть важнейшая боль. Самая главная проблема. Она связана с ощущением недолюбленности. Большое количество жителей страны чувствуют себя брошенными, им не хватает знания и теплого чувства любви со стороны Отечества.

    Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. И тем, и другим, не хватило любви. Недавно я слушал лекции одного психоаналитика, и он рассказал, что встречал людей, которые рассказывали о том, что мамы им говорили что-то вроде: «ты родился между двумя абортами, ты случайность». Такого человека не ждали папа и мама – он просто случайность. Такой человек навсегда травмирован.

    Вот такое же чувство случайности есть у многих жителей России («этой страны»). Они могли бы родится, где угодно. Это случайность, что они появились здесь. Они не родные. И она им не родная. И нет тут никакой их вины. И нет тут никакой и её вины. Недолюбленность не дает возможности жить полной жизнью, недолюбленность не дает возможности отдаваться полноценному активному творческому преображению реальности, недолюбленность не позволяет открыться чувству ответственности за окружающую среду. Ведь вокруг чуждое пространство – и это там, где должен быть родной дом. И это еще горше.

    Хочу провести эксперимент. Мне кажется очень интересным найти психотерапевта или психотерапевтов – и найти тех русских людей, которые живут «в этой стране». И те, и другие, должны быть готовы на эксперимент. Суть его в том, чтобы попытаться выяснить, можно ли ситуацию недолюбленности со стороны Отечества разрешить с помощью психотерапии? Возможно ли найти закономерности в группе этих случаев? И если да – то попробовать создать методологию «гражданской психотерапии». Название довольно дурацкое, но суть отражает. Идеальное гражданство – это состояние любви, любви с собственной страной.

    А там, глядишь, и до общенационального сеанса психотерапии дойдет. Нам всем нужна любовь и ответственность. Любовь и ответственность наши к русскому пространству. Любовь и ответственность русского пространства к нам. И ходят они всегда бок о бок. По-другому не бывает.

    А я собираюсь в Томск. Там мой прапрапрадед, химик и фармацевт Николай Александрович Александров, служил профессором императорского университета. Он был незаконнорожденным, воспитанным чужими людьми. Его предки – столбовые тульские дворяне Чекиныи-Рюриковичи. Он стал профессором. Он играл на скрипке так, что попал в местный симфонический оркестр. Он был женат на Анне Яковлевне Левинсон, праправнучке известного раввина Иссака бер Левинзона, проживавшего скромную жизнь в украинском еврейском местечке. Он состоял в переписке с Николаем Первым, умер в нищете. А праправнучка стала подругой Чайковского и превратилась в Томске в лидера местного музыкального сообщества.

    Потом было еще много людей, территорий, много хорошего и плохого. Было много России. Было много любви. И появился я.

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