Как нам всем полюбить Россию

У меня было давнишнее предположение, что методы психотерапии можно каким-то образом использовать для работы не только с отдельными людьми, но и большими группами. В том числе, с обществом в целом. Здесь я пишу о довольно конкретном эксперименте, который я предлагаю провести. Цель его – победить русскую тоску!

Для меня всегда было очень важным знание истории России, в целом и, в частности, история моей семьи. Моя семья очень разная. Русские, евреи, греки, шотландцы. Дворяне, генералы, ученые, музыканты, купцы, священники, крестьяне. Всех их объединяло то, что они жили и активно действовали на территории России. Любили друг друга, творили и строили свои очень разные жизни. В результате этой творческой активности и синергии появился я, появились мои дети. Меняется название страны, режимы приходят и уходят. А семья была, есть и будет, дай Бог.

У меня очень личное ощущение от этого. Для меня все мои предки – это ценные и значимые для меня люди. Они жили в очень разных местах. В Москве, Томске, Брянске, Воронеже, Туле, на Ставрополье, в Баку, в Винницкой области и нынешней Эстонии. И много, где еще. При таком личностном отношении к ним – все пространства, где проходила их жизнь, для меня является родными. Я люблю путешествовать по этим местам, как, впрочем, и по России в целом.

С детства я был увлечен не только исследованиями на тему семьи, но и вообще историей России. Через предков я чувствовал близость не только территорий, но и событий исторического прошлого. Так или иначе, чаще косвенно, но они были как-то причастны к большим историческим событиям. Отсюда и ощущение крайней важности знания истории страны – мне всегда казалось, что это первейшее из всех знаний. Как будто это не просто пыльные факты из учебника – а что-то, пережитое мной самим.

Я много езжу по СВОЕЙ стране. Я люблю ездить по СВОЕЙ стране. И я здесь подчеркиваю особо слово «своей». Для меня слова «моя страна» означают, что на действительно «моя». Она – как семья и друзья – непосредственная часть моей жизни. Она моя, она мне принадлежит. Я люблю ее, а она меня. Я за нее отвечаю, несу ответственность за нее, так же, как за близкого человека. Тут я несколько преувеличиваю, но специально это делаю – чтобы было понятно, о чем я. Тем более, что преувеличение небольшое.

Я точно знаю, что я не один такой. Я часто встречаю похожих людей. Их много. И мне они особенно симпатичны. Очень часто эти люди сильно лучше и смелее меня. Это такие люди, которые ощущают собственную ответственность за нашу с ними страну и действуют. Просто потому, что, если не они, то кто? Они влюблены в России, и чувствуют взаимность.

Мы живем в мире, в котором поход к психотерапевту стал общим местом. Это стало нормой. Найти причину боли и неудовлетворенности и пережить ее. Решить давнюю проблему. Обнаружить ее среди своих отношений с близкими тебе людьми. И часто это действительно работает. Не всегда. Но часто. Психотерапия помогает. Находит очаги недолюбленности и прочие болевые точки и ведет тебя дальше. Я уверен, что в России есть важнейшая боль. Самая главная проблема. Она связана с ощущением недолюбленности. Большое количество жителей страны чувствуют себя брошенными, им не хватает знания и теплого чувства любви со стороны Отечества.

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Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. И тем, и другим, не хватило любви. Недавно я слушал лекции одного психоаналитика, и он рассказал, что встречал людей, которые рассказывали о том, что мамы им говорили что-то вроде: «ты родился между двумя абортами, ты случайность». Такого человека не ждали папа и мама – он просто случайность. Такой человек навсегда травмирован.

Вот такое же чувство случайности есть у многих жителей России («этой страны»). Они могли бы родится, где угодно. Это случайность, что они появились здесь. Они не родные. И она им не родная. И нет тут никакой их вины. И нет тут никакой и её вины. Недолюбленность не дает возможности жить полной жизнью, недолюбленность не дает возможности отдаваться полноценному активному творческому преображению реальности, недолюбленность не позволяет открыться чувству ответственности за окружающую среду. Ведь вокруг чуждое пространство – и это там, где должен быть родной дом. И это еще горше.

Хочу провести эксперимент. Мне кажется очень интересным найти психотерапевта или психотерапевтов – и найти тех русских людей, которые живут «в этой стране». И те, и другие, должны быть готовы на эксперимент. Суть его в том, чтобы попытаться выяснить, можно ли ситуацию недолюбленности со стороны Отечества разрешить с помощью психотерапии? Возможно ли найти закономерности в группе этих случаев? И если да – то попробовать создать методологию «гражданской психотерапии». Название довольно дурацкое, но суть отражает. Идеальное гражданство – это состояние любви, любви с собственной страной.

А там, глядишь, и до общенационального сеанса психотерапии дойдет. Нам всем нужна любовь и ответственность. Любовь и ответственность наши к русскому пространству. Любовь и ответственность русского пространства к нам. И ходят они всегда бок о бок. По-другому не бывает.

А я собираюсь в Томск. Там мой прапрапрадед, химик и фармацевт Николай Александрович Александров, служил профессором императорского университета. Он был незаконнорожденным, воспитанным чужими людьми. Его предки – столбовые тульские дворяне Чекиныи-Рюриковичи. Он стал профессором. Он играл на скрипке так, что попал в местный симфонический оркестр. Он был женат на Анне Яковлевне Левинсон, праправнучке известного раввина Иссака бер Левинзона, проживавшего скромную жизнь в украинском еврейском местечке. Он состоял в переписке с Николаем Первым, умер в нищете. А праправнучка стала подругой Чайковского и превратилась в Томске в лидера местного музыкального сообщества.

Потом было еще много людей, территорий, много хорошего и плохого. Было много России. Было много любви. И появился я.