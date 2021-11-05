Сталин выигрывает от сопоставления с Гитлером

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5 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией

Уильям Бёрнс считается одним из самых искусных американских дипломатов Tom Williams/ABACA/Reuters
В Москве с двухдневным визитом побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию? Подробности...
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Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
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Почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире

Ранее об идеях триполярного мира рассуждал Дональд Трамп Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС
«Мы вступаем в триполярный мир», – заявил один из ключевых американских генералов Марк Милли, имея в виду США, Россию и Китай. В Москве, напротив, придерживаются принципов многополярного мира, о чем неоднократно заявлял и президент Путин. Почему в Пентагоне решили сократить число «полюсов мира» и насколько такая концепция выгодна самой России?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Сталин выигрывает от сопоставления с Гитлером

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно ли уравнивать роль СССР и Третьего рейха во Второй Мировой войне? Можно ли уравнивать коммунизм и нацизм, как идеологии? Следует ли помнить о преступлениях Сталина и его окружения? Подробности...

Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Даже если Москва и Вашингтон договорятся больше не разыгрывать украинскую карту в двусторонних отношениях, задача оживить то, чего нет, находится за пределами их возможностей Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

В чем секрет исторического выживания России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия – страна с удивительной судьбой. Жизнь много раз толкала ее к самому краю бездонной пропасти. Как, например, в Смутное время. Но ей все равно каждый раз удавалось выкарабкаться. В чем секрет такой живучести? Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сталин выигрывает от сопоставления с Гитлером

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		5 ноября 2021, 13:30

    На днях у посольства Германии в Москве прошла акция, участники которой напомнили о преступлениях нацистов – это было сделано в пику «Мемориалу», который провел в Берлине акцию, приуроченную ко дню памяти жертв политических репрессий. Полковник в отставке Константин Кутуев, один из участников московской акции, заявил, что в «Мемориале» давно пытаются приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны.

    Что же, на многих примерах мы видим, как трагические события ХХ века до сих пор являются предметом ожесточенной полемики, в которой эмоциональный накал не дает спокойно разобраться, о чем идет речь, и с чем мы можем согласиться, а с чем нет. Всякий раз, когда речь заходит о преступлениях сталинизма, возникает тема уравнивания двух тоталитарных режимов – коммунистического и нацистского. Говорят о ней с двух сторон – либералы и восточноевропейские националисты любят выдвигать тезис, что два режима были равноценны (а многим из них Гитлер явно симпатичнее), наши сталинисты принимают пас и говорят, что любое признание преступлений той эпохи – это «литье воды на мельницу» тех, кто пытается реабилитировать нацизм.

    При этом люди (иногда умышленно, чаще – нет) смешивают разные вещи – которые необходимо держать отдельно. Речь идет о, по крайне мере, трех разных вопросах. Во-первых, можно ли уравнивать роль СССР и Третьего рейха во Второй Мировой войне? Во-вторых, можно ли уравнивать коммунизм и нацизм, как идеологии? В-третьих, следует ли помнить о преступлениях Сталина и его окружения? Это разные вопросы, ответы на которые не связаны между собой.

    Уравнивать роль СССР и Германии в войне – предельный абсурд. Вторую мировую войну развязали национал-социалисты, и именно они совершили акт самой чистой и несомненной агрессии против СССР, с целью захватить его территорию и подвергнуть его народы геноциду. Некоторые полному – до последнего младенца, как евреев и цыган, другие – неполному, выморив голодом большую часть и оставив остальных на положении рабов.

    Ситуация тут не является спорной или неясной – это вермахт 22 июня 1941 года перешел границу СССР, не наоборот – и дело русских и других народов СССР, которые сражались за свою Родину против самого чудовищного зла, известного человеческой истории, было безоговорочно правым. Стоит отметить, что современная Германия решительно порвала с нацистским наследием и ее руководство также безусловно признает действия Третьего рейха именно агрессией.

    Фото: Global Look Press

    Сопоставление идеологий коммунизма и национал-социализма – отдельный вопрос. Эти идеологии, также, очевидным образом, неэквивалентны. Утопия коммунистов, желаемое ими светлое будущее – мир, где все народы пребывают в братской приязни, а всякая несправедливость и неравенство преодолены. Один из важнейших уроков коммунизма – люди могут сильно и искренне захотеть чего-то хорошего, доброго и справедливого, мира и братства, и, пытаясь построить этот дивный новый мир, устроить кровавую гражданскую войну и прийти к бесчеловечной тирании.

    Попытка воплотить эту утопию обернулась чрезвычайно плохо – но сама мечта не была изначально злой и порочной. Утопия национал-социалистов, напротив, безнравственна изначально – их идеал – это мир предельного, врожденного и непреодолимого разделения людей на «высших» и «низших», «сверх-» и «недочеловеков».

    Третий вопрос, который стоит отделять от двух предыдущих – это отношение к памяти жертв политических репрессий и преступлениям эпохи Сталина вообще. Я сам никоим образом не «левый», но знаю людей вполне «левых» убеждений, которые признают репрессии вопиющей несправедливостью, а Сталина – преступником, который вызывает у них острую неприязнь еще и потому, что тяжко запятнал саму левую идею. Сами советские коммунисты отчасти признавали его преступления и в позднем СССР предпочитали замалчивать его имя.

    И, конечно, признание этих преступлений никак не предполагает уравнивания двух тоталитарных режимов или реабилитации нацизма. Это, еще раз, вопрос, который надо рассматривать отдельно.

    Более того, люди, которые уравнивают нацизм и коммунизм, на самом деле, хотят они этого или нет, подыгрывают сталинистам. На фоне любого другого правителя – кроме Гитлера – Сталин выглядит тягчайшим преступником, который погубил множество невинных людей, воздвиг жесточайшие гонения на Церковь во всей ее истории, наконец, предал, оклеветал и истребил множество своих же верных соратников – вспомним хотя бы, что все члены совнаркома, первого советского правительства, дожившие до 1937 года, были уничтожены.

    Возможно, для современных коммунистов, прославляющих Сталина, кровь их товарищей ничего не стоит – но вот православным людям невозможно отказаться от почитания памяти новомучеников, убитых в годы его правления и с его несомненного соизволения. Но что о нем можно сказать хорошего – это то, что он заметно лучше Гитлера. От настойчивого сопоставления двух деятелей, которое проводят либералы (и восточноевропейские националисты) Сталин, определенно, выигрывает.

    Наше осознание прошлого должно опираться на истину – и на справедливую нравственную оценку того, что произошло. Нацизм был предельным злом, известным человечеству. Люди, которые с ним сражались, достойны нашей вечной благодарной памяти. Это справедливо. Жертвы тирании и беззакония также заслуживают поминовения – пытаться замолчать их, убить память о них, значит присоединиться к их убийцам.

    Все жертвы нашей великой и трагической истории достойны поминовения, а ее уроки стоит выучить. И для этого совсем не нужно принимать либеральные или сталинистские мифы. Для этого нужна правда.

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