Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Взгляд
9 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
Разделы

Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
Перейти в раздел…

«Ахтунг Коновалова». Как Хакасия пережила комендантский час

Абакан. Центр. Комендантский час. Людей нет, только одинокие машины Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Хакасия стала первым и единственным российским регионом, где власти ввели комендантский час в период нерабочих дней в начале ноября. Пока неясно, приведут ли полторы недели жестких ограничений к прорывному успеху в борьбе с коронавирусом. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД провел эти дни среди жителей республики и убедился, что по итогам локдауна по-хакасски вопросов к действиям властей стало гораздо больше.  Подробности...
Перейти в раздел…

Байден отказался от Америки на первом месте

Комитет «Америка прежде всего» объединил 800 тысяч человек – как пацифистов, так и нацистов Scherl/Global Look Press
Администрация Джо Байдена отказывается от принципа «Америка прежде всего» (America First), на котором строил свою политику Дональд Трамп. Внутри страны этот лозунг не без оснований считают фашистским, вне США – претензией американцев на цивилизационную исключительность. Но что на самом деле означает отказ от него для Белого дома и всего мира? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...

АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Агрессивная часть русских националистов использует межнациональные проблемы в России для того, чтобы навязать обществу простые решения национального вопроса. На самом же деле эти простые решения приведут к еще большему всплеску национализма. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
Перейти в раздел…

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 11 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

Перейти в раздел…

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
  • Да

  • Нет
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане
    Польша закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией Киев попытался напугать Москву «мощными союзниками» США и Румыния договорились сотрудничать против «российской агрессии» Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
    Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами В Раде посоветовали Зеленскому обратиться к Путину за помощью Израиль нанес удары по колонне с иранским оружием в Сирии В Германии выступили за срочный запуск «Северного потока – 2»
    Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее Саакашвили обвинил сотрудников тюремной больницы в избиении Правнука Сталина выгнали из квартиры

    Главная тема


    Байден отказался от Америки на первом месте

    «культивирование национализма»


    Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане

    общественный порядок


    В московском метро произошла драка с участием темнокожего пассажира (видео)

    поставки в европу


    На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

    громкое дело


    Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

    «фундаментальный идиотизм»


    К катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай

    армия и вооружение


    Новые беспилотники вернут зрение ВКС России

    Шведская активистка


    Грета Тунберг проверит мир на прочность

    национальный вопрос


    Геворг Мирзаян: «Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

    попытка захвата


    Владимир Прохватилов: Возможен ли военный конфликт США и Ирана

    талант и энергия


    Игорь Мальцев: АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

    на ваш взгляд


    Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
    Ирина Алкснис

    Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		9 ноября 2021, 09:16

    Ну что, мы наконец дожили до момента, когда кризис глобальной системы охватил ее сердце – западный мир – и стал настолько явным, что списывать происходящее на отдельные эксцессы уже никак не получается.

    В единый узел все туже сплетаются ускоряющаяся инфляция, энергетический кризис, дикий рост фондовых рынков, товарный дефицит, рискованные социальные эксперименты (гендерные, миграционные, расовые), бьющие рекорды цены на сырье и продовольствие, разрыв транспортно-логистических цепочек, новая волна ковида, «зеленый» переход, работающий в бешеном темпе долларовый станок и еще сотни и тысячи менее заметных, но крайне важных процессов (вроде острой нехватки микросхем в мире).

    Однако в этот список стоит добавить еще один пункт – неочевидный, но по степени опасности для планеты занимающий едва ли не первое место. Речь – о катастрофической деградации западных элит, тех самых людей, которые во многом и определяют сейчас судьбу человечества.

    Мировая закулиса (будь то в лице масонов, англосаксов, глобалистов или какой угодно иной силы) традиционно является одним из главных общественных жупелов. Кстати, за последние годы Запад вполне успешно сотворил страшилку о всемогущем Кремле, с помощью ГРУ, ФСБ и Газпрома направляющем события в нужное ему русло – и в значительной степени сам в нее поверил. Как бы то ни было, бесчисленные теории заговора представляют западную элиту сборищем зловещих гениальных кукловодов, двигающих фигуры на глобальной шахматной доске и за стаканом виски меняющих ход человеческой истории. А уж текущие события предоставляют особенно широкий простор для конспирологии и пугающих концепций.

    С одной стороны, во многих происходящих процессах действительно отчетливо видны следы режиссуры и социального инжиниринга, что указывает на существующий замысел и сознательное его воплощение в жизнь. С другой стороны, возникает вопрос: а точно ли те, кто все это придумал и организовал, знают, что делают, и адекватно просчитали последствия, к которым приведут их решения и действия?

    Фото: Andreas Arnold/Global Look Press

    И ответ вот на этот вопрос далеко не очевиден. Современные западные элиты обладают рядом особенностей, которые крайне невыгодно отличают их от предыдущих поколений. В первую очередь речь идет о вопиющей нехватке у них жизненного опыта и в целом отсутствии навыков личного взаимодействия с темными сторонами жизни. Широко распространенное представление о выдающемся интеллекте представителей элит – не более чем миф. Особенно это касается стран, где по сей день доминирующую роль играют наследственные механизмы ее отбора (Британия тут, конечно, наиболее яркий пример).

    Однако нехватка ума у человека на вершине власти (и за ее кулисами) вполне себе неплохо может компенсироваться иными вещами – хорошим образованием, корпоративной сплоченностью, серьезным жизненным опытом, широтой кругозора и другими обстоятельствами. Каких-то сто лет назад люди, которым по праву рождения было уготовано место на вершине общества, к моменту занятия высоких постов получали внушительный багаж личного опыта – как просто болезненного и негативного, так и прямо угрожавшего их жизни.

    Взять того же Уинстона Черчилля – вот уж кто, казалось бы, родился с серебряной ложкой во рту. Между тем в его биографии есть и бесчисленные порки в школе, и участие в боевых действиях, и журналистская работа в весьма экзотических и опасных местах, и плен, и побег из него – и все это к 26 годам, когда он сделал первые шаги в своей политической карьере.

    Сейчас первому послевоенному поколению – тем, кто родился после 1945 года – уже за 70. Западные элитарии, принадлежащие к нему, в абсолютном большинстве своем не знали ни войны, ни голода, ни физических наказаний, ни тяжелого труда. У приходящих им на смену молодых преемников ситуация еще более радужная (для них) и печальная (для мира). Вся их жизнь – это красная дорожка престижных школ, лучших университетов, финансового благополучия и успешной кабинетной карьеры, которая в итоге их и привела к самой вершине.

    Именно в умах этих людей родились представления, что «зеленый энергопереход» – это глубоко правильная мысль, что системные экономические проблемы можно бесконечно и безнаказанно заливать необеспеченной денежной массой, что мигранты решат все демографические проблемы Европы, что гендерные эксперименты на детях абсолютно разумны. Список можно продолжать очень долго, поскольку в нем еще десятки концепций – от спорных до таких, от которых волосы становятся дыбом.

    Весьма наивно верить в то, что люди, продвигающие подобную повестку, точно знают, что они делают, что у них просчитаны последствия их действий и всё находится под полным контролем. Вероятность ошибки есть всегда, даже у самых интеллектуальных и хорошо подготовленных, опытных сил. Но когда упомянутые социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх.

    Ситуация усугубляется тем, что западные элиты при разрешении текущих трудностей, по сути, лишены возможности пользоваться наработанными в прошлом алгоритмами. Человечество далеко не в первый раз столкнулось с системным общемировым кризисом, но оно впервые не может прибегнуть к тем механизмам, что использовались прежде для преодоления проблем и разрешения конфликтов. Неизведанных мест для колониального разграбления на планете не осталось. Эффективность традиционных политических и общественных технологий падает. А над соблазном устроить новый глобальный передел в ходе очередной мировой войны висит дамоклов меч ядерного оружия у вероятных противников, которые гарантируют нанесение неприемлемого ущерба в ответ.

    В результате мы имеем то, что имеем: судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты, которая не имеет личного опыта преодоления жизненных трудностей и испытания себя в экстремальных условиях, зато истово верит, что зеленая энергетика, парады ЛГБТ-гордости, монетарная политика количественного смягчения и открытие границ для мигрантов решат все проблемы. А нынешнее ухудшение нарастающим валом ситуации является для них поводом не пересмотреть свой подход, а интенсифицировать его.

    Поскольку же власти, влияния и возможностей у этих людей очень и очень много, то как бы расплачиваться за их иллюзии не пришлось всему миру.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •