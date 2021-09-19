Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайне мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Расширение ШОС на запад ударило по политике США

ШОС заинтересована в Иране как в крупной стране с большим экономическим потенциалом president.ir
Шанхайская организация сотрудничества пополнилась сильным игроком – в эту структуру принят Иран, до этого довольствовавшийся статусом наблюдателя. Аналитики связывают расширение ШОС со сменой власти в Тегеране, но в большей степени – с падением Кабула. Кто до последнего момента сопротивлялся приему Исламской республики в клуб и кто выиграет от ее появления в составе ШОС? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...

Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас – нужны ли нам такие подачи? Подробности...
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Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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США предали Францию

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

    Владимир Можегов
    публицист
    		19 сентября 2021, 12:18

    Евросибирь. Не самое тривиальное словосочетание. Придумал его Гийом Фай (1949–2019) – французский публицист и политик правого толка, некогда друг и соратник Алена де Бенуа, потом резко с ним разошедшийся. Гийом Фай придумал еще несколько ярких слов-образов. Например, «археофутуризм» – так, по мнению Фая, должна называться будущая идеология консервативной революции, совмещающая традицию и прогресс.

    Взгляд Фая и правда одновременно и прогрессистски креативен, и традиционалистски трезв: как бы кому ни хотелось, человечество не способно уже вернуться назад, в архаику. Но оно еще может взять прогресс в жесткие руки традиционной этики, дабы избежать всемирной техногенной катастрофы, утопий трансгуманизма, тотального цифрового контроля и прочих прелестей, к которым ведет его просвещенческая парадигма.

    Именно в книге «Археофутуризм» (1998) высказана идея Евросибири. Что же такое Евросибирь? Это, если совсем кратко, имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Центральным для себя Фай видит понятие культуры и ее национального носителя:

    «Кельты, немцы, греки, славяне, скандинавы, римляне, иберийцы… или скорее, мы, их наследники, должны считать себя единым народом, наследующим общую землю – гигантскую родину с колоссальными материальными и человеческими ресурсами, имеющую единую судьбу. Согласно менее амбициозной гипотезе, эта страна должна простираться от Атлантического океана до русской границы; согласно самой амбициозной (ее и следует всегда поддерживать) – это Евросибирь, которую также можно считать выражением идеи «Великой Европы», земли от Бреста до Берингова пролива, которая в 24 раза крупнее Франции. Это будет самая большая объединенная политическая единица в истории человечества, простирающаяся через четырнадцать временных поясов… Одной из наших границ станет Амур – граница с Китаем. Другими будут Атлантический и Тихий океаны… Еще двумя границами станет Средиземное море и Кавказ…» – пишет Фай.

    Иными словами, Евросибирь – это огромный европейский блок, одной стороной граничащий с «имперской американской республикой», а другой – с «мусульманским блоком», «менее разделенным, – замечает Фай, – чем обычно думают». И если американской «мировой сверхдержаве» Фай пророчит скорый культурный упадок, то о мусульманском блоке говорит, что он «не даст нам спуску и, вероятно, станет нашей главной угрозой»; впрочем, тут же и добавляет: «в то же время, если мы будем достаточно сильны, он сможет стать и отличным партнером».

    Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

    Что ж, выглядит всё это грандиозно, утопично и, в ряду иных сегодняшних «утопий», гораздо менее катастрофично. В мире, нарисованном Фаем, можно жить. И жить неплохо – в собственном национальном доме, со своим языком и своей великой культурой. Это действительно проект имперский, и не только футуристичный, но и по-хорошему архаичный.

    В основе идеи Евросибири, как нетрудно заметить, лежит идея пресловутого Хартленда британского геополитика Макиндера, согласно которой стратегический союз России и Германии образует континентальное сверхгосударство масштаба и мощи, достаточных для обеспечения ему мировой гегемонии, которую уже никто и никогда не сможет оспорить.

    Неудивительно, что доклад Макиндера, прозвучавший в 1908 году, был положен в основу британской геополитики всего ХХ века. На его фундаменте и центральном тезисе «ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не допустить союза России и Германии» разворачивалось стратегическое строительство атлантизма, включая планирование Первой и Второй мировых войн. Центром атлантистской политики идеи Макиндера остаются и сегодня.

    Но утопия Гийома Фая идет еще дальше, в глубь времени, к идее единой Римской империи: «Нам, наследникам родственных народов, дан шанс разделить пространство, которое уже при жизни наших детей сможет воплотить мечты Карла V, которые он так и не смог воплотить – «империя, над которой не заходит солнце». Это событие глобального значения можно сравнить только с основанием Китайской или Римской империй»… «Происходящий на наших глазах хаос – эта беспорядочная толпа европейцев, ждущих организации – может привести к восстановлению и историческому повторению в иной и более крупной форме не только Римской империи с центром на Средиземноморье, но также и Священной Римской империи с центром на гигантской евросибирской равнине, открытой четырем морям».

    Конечно, сразу бросается в глаза отсутствие у Гийома Фая, в силу его европоцентризма, достаточных знаний о Востоке, в том числе знаний геополитических. Так, например, упоминая о Священной Римской империи, то есть империи Оттонов, Фай как будто вовсе забывает о Восточном Риме, Византийской империи – настоящей наследнице, через Константина Великого, Рима Античного.

    Сильно вредит мировоззрению Фая и его «ницшеанский комплекс»: он – совершенный язычник, не понимающий ни всечеловеческой сути христианства, ни христианской миссии Рима. Но общей масштабной интуиции Фая всё это, кажется, не слишком вредит. А его пафос звучит поистине вдохновляюще: «от наших замерзших арктических островов до торжествующего солнца Крита, от степных равнин и фьордов до маки (вид южных кустарников – прим. авт.), сотня свободных и единых народов, организованная в форме империи, возможно, завоюет себе то, что Тацит назвал Царством Земли, Orbis Terrae Regnum».

    Что ж, добавим мы, почему бы не включить в круг великих имперских народов Евросибири, например, и Японию? Почему не поднять над нашей будущей великой империей крестоносный флаг? Под который мы готовы будем позвать и иные неопределившиеся до сих пор народы? Ведь, в сущности, на более глубоком онтологическом уровне, проект Фая есть восстановление Христианской Римской империи; ее Восточного (византийско-болгарско-русского) и Западного (итальяно-германского) крыла. Конечно, Римской империи на новом витке развития мира, в новом, археофутуристическом стиле. 

    Перед нами, по сути – глобальный Третий Рим, извечная русская идея. Мечта, воплощавшаяся некогда в поучениях Сергия Радонежского, иконах Андрея Рублева, в империи Ивана III и Грозного, и в Новом Иерусалиме Никона, и в Священном Союзе Александра I, и в утопическом «союзе русского царя и римского папы» Вл. Соловьева, и наконец в модернистской империи СССР – второй сверхдержаве мира. Евросибирь – это Новый имперский Рим с центрами в Москве, Берлине, Париже и Риме, стоящий на фундаменте античной и христианской европейской культуры и цивилизации.

    Кому-то такие перспективы могут показаться пугающими. Мне лично гораздо более пугающей видится перспектива гибели европейской культуры и вымирания белых народов, растворяющихся в азиатском море под бременем шатающегося Евросоюза.

    Скажут – а как же мусульманские народы, с которыми долго и мирно сосуществовала Российская империя? Что ж, если оставить чрезмерный европо- и этноцентризм Фая, то и с этим нет никаких проблем. В перспективе Евросибири судьбу мусульманских народов следует вручить им самим. Пусть сами решают, присоединиться ли им к Новому Риму или уйти под крышу «всеисламского халифата» или «мусульманского блока», как называет его Фай.

    То же относится и к жителям тонущего американского гегемона. Сегодня ВАСПы, некогда полноправно владеющие Америкой, остаются в фактическом меньшинстве, более того – меньшинстве теснимом и гонимом. Завтра, когда властные структуры окончательно ослабеют, их будет уже физически уничтожать цветная (во всех смыслах) революция: антифа, БЛМ, уличные банды и организованная мафия. И тогда им останется только одно. Так же, как в начале ХХ века русская аристократия бежала из большевистской России, эта бывшая американская «аристократия» побежит обратно в Европу, точнее – в новую империю Евросибири, Третий всемирный Рим.

    Ну и как вам утопия?

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