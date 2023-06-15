Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Очереди на въезд в Россию стали привычной картиной в последнее время LTV Zinu dienests/Youtube
Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге застревают в пограничных пробках.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...

Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
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Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

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Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    Тимур Шерзад

    Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

    Тимур Шерзад
    журналист
    15 июня 2023, 09:06

    В мире, сложившемся до Первой мировой войны, страны Прибалтики принадлежали Российской империи. Эти земли несли на себе яркий отпечаток германской колонизации – немцы поставили местные народы в подчиненное положение, одновременно, правда, и построили инфраструктуру.

    Обретя Прибалтику в ходе войн и политических интриг, царская Россия не стремилась переделать ее устройство. Германские бароны, владевшие тамошними землями, приняли это и встроились в российскую элиту. Они охотно шли воевать за царя и гордились этим. Подчас судьба заводила отпрысков знаменитых прибалтийских родов в совсем уж чудные дали – взять, например, Романа фон Унгерна, который в последние годы своей жизни пытался ни много ни мало возродить Монгольскую империю. Причем все это он делал, как бы пытаясь спасти ту, старую, Россию, и, шире ­– всю «прогнившую» Европу. Пусть и в своем очень специфическом понимании.

    У этой «энергосберегающей» стратегии Российской империи имелся только один, но очень существенный минус. Она не учитывала рисков крушения страны. Прибалтику не пытались активно русифицировать, что делало ее легко отторгаемой в случае падения самодержавия и временного паралича государства. А еще засилье немцев, от которых зависели почти все проявления «цивилизации», сделало Эстонию, Латвию и Литву чрезвычайно уязвимыми для германского влияния.

    Сфера влияния

    В период между мировыми войнами на прибалтийские страны пытались влиять Англия, Франция, Германия и СССР. Думать о том, что они смогут обойтись без, скажем так, старшего партнера, было бы наивно – уж слишком небольшими были эти молодые страны и слишком слабо было приспособлено «коренное» население для науки и государственного строительства.

    Ко второй половине 1930-х годов стали понятны фавориты этой гонки за влияние – ими оказались Советский Союз и Германия. Сказывались географическая близость и старые культурные связи. СССР, кроме того, имел в Прибалтике свое ручное левое движение, которое умело привлекало на свою сторону местных рабочих.

    Непонятно, кто бы в итоге победил в этом «перетягивании каната», но в итоге судьбу Прибалтики решили соображения большой политики. Дело в том, что Советский Союз явно ощущал исходящую от нацистской Германии угрозу и стремился выстроить систему коллективной безопасности, направленную против Третьего рейха.

    Фото: РИА Новости

    Поначалу удалось договориться с Францией, где в 1930-е к власти пришли социалисты. Но чтобы коллективная безопасность работала, требовалось присоединение к ней небольших стран. Они должны были пустить к себе армии стран больших, чтобы те смогли вступить в бой с немцами, когда это будет необходимо.

    В число этих стран входила и прибалтийская троица. Их элиты (а еще и польские) уперлись намертво – их не устраивал любой договор, предполагающий перемещение по территории советских войск. В итоге ничего создать так и не получилось.

    Тем временем гитлеровская Германия крепла. Англия и Франция смотрели на это и энтузиазмом воевать с рейхом вовсе не горели. В Европе началась игра в «горячую картошку» – все понимали, что рядом завелся агрессивный Гитлер, и каждый стремился направить его куда-нибудь подальше, главное, чтобы не к себе.

    Первыми этим занялись страны Запада – в сентябре 1938-го они пошли с Гитлером на знаменитый Мюнхенский сговор, разделив Чехословакию так, как этого хотел фюрер. Всем стало ясно окончательно – громкие слова о маленьких независимых странах, с которыми строился мир после Первой мировой, теперь не значат ничего. Все решает только сила.

    СССР, поначалу рассчитывавший на коллективную безопасность, был, мягко говоря, не в восторге. Но он тоже умел играть в эту игру. В августе 1939 года Молотов и Риббентроп подписали Пакт о ненападении. Он прикрывал агрессивной Германии спину и фактически подталкивал ее к тому, чтобы сделать первый ход в западном направлении. В это время Советский Союз усиленными темпами вооружался, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Численность Красной армии росла, как на дрожжах, обновлялись наиболее важные вещи вроде танкового парка.

    Важнейшей частью Пакта были секретные протоколы. Они делили пространство между Германией и Советским Союзом на сферы влияния. После того как немцы успешно разбили польскую армию и захватили страну, а Советский Союз вернул себе исторические земли Западной Белоруссии и Западной Украины, эти сферы скорректировали. И теперь за Москвой оставалась, помимо прочего, вся Прибалтика. Немцы обязались ничему не мешать, а англичане и французы уже просто не могли дотянуться, им и так было чем заняться.

    Стратегическая глубина

    В прибалтийских странах быстро поняли, куда дует ветер, и не стали особо сопротивляться подписанию договоров о советских военных базах на своей территории. Это произошло осенью 1939 года. Но обстановка в Европе стремительно менялась. В мае-июне 1940 года немцы шокирующе быстро разгромили Францию, чья армия до войны считалась сильнейшей на континенте.

    В Москве поняли – вопросы безопасности надо решать еще быстрее. Поэтому в середине июня в Литву, Эстонию и Латвию вошли дополнительные войска. Сопротивления никто толком не оказывал. В трех странах поменялись правительства, а в июле они уже стали частью Советского Союза.

    Литва, Латвия и Эстония стали частью советской системы безопасности – только уже не коллективной.

    После разгрома Франции стало ясно, что немцы могут наносить сокрушительные удары на большую глубину. Но машина блицкрига была тонко настроенным инструментом. Все зависело от элиты – моторизованных частей: набора из танков, моторизованной артиллерии и пехоты на бронетранспортерах. Эти части могли быстро перемещаться и формировать стенки котлов. Блицкриг можно было остановить, нанеся им большие потери и обескровив ту часть вермахта, что делала 90% всей работы.

    Но сделать это надо было раньше, чем немцы успеют дойти до критически важных для существования Советского Союза пунктов вроде Москвы, на которую замыкались все железные дороги, или бакинских нефтепромыслов. Для этого была необходима стратегическая глубина. Получая Прибалтику (а также ряд других территорий), СССР получал возможность выиграть время. А значит, успеть отмобилизоваться, остановить немцев, прежде чем произойдет непоправимое, и в итоге – выиграть войну.

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