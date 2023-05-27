Адекватность в Армении победила самолюбие

Взгляд
27 мая, суббота  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
Разделы

Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
Перейти в раздел…

За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
Перейти в раздел…

На Западе заговорили о разделе Украины

Вступление Украины в НАТО по частям могут предлагать только самые горячие головы в ЕС REUTERS
В некоторых странах ЕС задумались о вступлении в НАТО лишь подконтрольных ВСУ регионов Украины. В качестве примера приводится история ФРГ, которая вступила в альянс без ГДР. В экспертной среде уверены, что власти Украины выступят против такого сценария, но если его решат реализовать, то их мнения никто и не спросит. При каких условиях возможно подобное развитие событий и как к этим идеям стоит относиться России? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...

Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Псковской области взрывом повредило административное здание
    Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс» Лавров: Страны Запада должны наложить санкции на власти Украины из-за угроз Путину Военкоры показали последние бои в Артемовске глазами украинских военных Арестованного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Грозный
    В МИД назвали условия достижения мира на Украине Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой Глава Минфина США назвала срок наступления дефолта Соединенных Штатов Прилепин рассказал о перенесенных сложнейших операциях
    Аналитики: В США начали готовиться к экономическому коллапсу На Украине заявили, что Киев готов начать контрнаступление «хоть завтра» ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск

    Главная тема


    На Западе заговорили о разделе Украины

    сетевой мем


    Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной

    конкуренция НАТО


    В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»

    вопросы по контрнаступлению


    Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    только победа


    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16
    Тимофей Бордачёв

    Адекватность в Армении победила самолюбие

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    27 мая 2023, 12:35

    Развитие Армении в современных обстоятельствах – это пример того, на какие сложные вопросы приходится отвечать малым государствам в условиях общего геополитического напряжения. Самым лучшим в таких обстоятельствах может оказаться стратегия просто плыть по течению, признавать поражения и пользоваться вдруг открывающимися возможностями. Окажется ли такая стратегия успешной в долгосрочной перспективе сказать трудно, но других альтернатив современный мир не предлагает.

    Когда несколько дней назад Владимир Путин выступал на заседании Высшего Евразийского совета, он справедливо отметил, что сейчас именно Армения демонстрирует наиболее серьезный экономический рост среди всех стран ЕАЭС. Действительно, в 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6%, о которых России или другим государствами Союза пока можно только мечтать, и достиг 19,5 млрд долларов, что стало наиболее высоким показателем за последние 15 лет.

    В январе – апреле уже 2023 года деловая активность также выросла более чем на 12%, при этом сферы торговли, услуг и строительства увеличилась в объемах от 16 до 23%. Другими словами, экономические показатели отражают не просто удачную международную конъюнктуру, но и успешную политику правительства. Нравится это критикам Никола Пашиняна, или нет, но обычный избиратель голосует исходя из своего материального благополучия.

    Тем более, что армянский бизнес, как говорят, является одним из наиболее гибких и сообразительных в том, как находить новые решения под давлением Запада. То, что экономика Армении чувствует себя, наконец, неплохо, заметно и невооруженным глазом на улицах Еревана. Город за последние годы стал более ухоженным, процветают все виды торговли, открывается огромное количество кафе и ресторанов. Люди выглядят весьма довольными своей жизнью.

    В значительной степени, достижения Армении являются результатами участия республики в общем экономическом пространстве Евразийского союза. Это открывает национальным компаниям доступ к российскому рынку, позволяет гибко участвовать в параллельном импорте и предоставлении нашим партнерам услуг, которые они не могут получить на Западе. Само правительство, в отличие от своих коллег в Казахстане, например, также не выступает постоянно с заявлениями о стремлении соблюдать санкции США в отношении России.

    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Такой подход всех устраивает. Поэтому не удивительно, что популярность правящей партии премьера Пашиняна остается высокой. Россия, со своей стороны, видит это и убеждается в устойчивости республиканских властей. При этом отношения с Арменией являются для Москвы одними из наименее линейных и доступных для упрощения.

    Армения перед распадом СССР была одной из тех республик, которые внесли наибольший вклад, наряду с Грузией и Прибалтикой, в завершение истории единого государства. После 1991 года Ереван сохранял особые отношения с Москвой, но никогда не скрывал желания одинаково сотрудничать с Европой и США.

    Современное правительство Армении открыто говорит, что отношения с западными партнерами не менее важны, чем с Россией. Да и сама Россия проводит многовекторную внешнюю политику в регионе, успешно сотрудничает с Турцией и Азербайджаном там, где это необходимо в условиях экономической войны, объявленной нам Западом.

    С другой стороны, именно в России обитает самая большая армянская диаспора за рубежом – по разным оценкам их количество, включая российских граждан, достигает 2,5 миллионов, что сопоставимо с населением самой Армении. Огромными являются культурны и деловые связи. И сама Россия традиционно чувствует особую ответственность за отношения с Арменией, часто даже превышающую наши истинные возможности.

    Сложно найти на пространстве СССР более «гибридное» сочетание полной суверенности государства в сфере внешних связей и переплетения с Россией на уровне общества. Проблемы и некоторое взаимное раздражение, возникающее сейчас в российско-армянских отношениях, вызваны именно такой их сложной природой. В Армении многие, хотя уже далеко не все, связывают с Россией надежды на решение самых сложных внешнеполитических проблем.

    Сейчас для Еревана экономический успех сочетается с тем, что во внешней политике республика проходит через непростые времена. Тяжелое поражение от Азербайджана в ходе осенней войны 2020 года сдвинуло с мертвой точки карабахскую проблему, которая оставалась замороженной на протяжении 26 лет. Оказалось, что даже такая сложная проблема может иметь простое военное решение и никто не в силах ему противостоять, если соотношение сил на стороне атакующего.

    И, что самое удивительное, последние заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. В этот момент на центральной площади Еревана звучит музыка и школьники празднуют «последний звонок», а не собираются бушующие толпы, которые требовали бы отставки правительства.

    Это, наверное, второе важнейшее наблюдение, которое можно сделать, находясь в Ереване в эти дни. Город, как и все армянское общество, продолжает своей обычной жизнью, хотя еще несколько лет назад новости о признании Карабаха азербайджанским вызвали бы шквал общественного возмущения. И фактически для любого правительства за последние 30 лет подобное решение оказалось бы роковым с точки зрения его сохранения у власти.

    Со второй половины 1980-х годов Карабах был символом армянской государственности и ее стремления отстоять свои интересы невзирая ни на какие обстоятельства. В этом противостоянии Армения опиралась на поддержку со стороны крупных европейских стран, сочувствие России и даже американские симпатии. Сейчас вопрос о политическом статусе Карабаха близок к решению на основе тех принципов, которые устраивают Баку. И люди в Ереване воспринимают такую перспективу совершенно спокойно. Единственный сюжет, занимающий в этой связи армянское общество, заключается в гарантиях, которыми будет обеспечено выживания населения Нагорного Карабаха.

    Неравнодушный наблюдатель может задать вопрос: это безразличие или принятие сложности жизни во всем ее многообразии? Думается, что, скорее, второе. Приходит понимание границ возможного.

    Армянское общество, как и все на пространстве бывшего СССР, учится жить во всем многообразии окружающей нас действительности. Для маленькой страны категоричность уже не является самым лучшим способом выживания. Мир перестает быть черно-белым, каким он казался в период распада СССР и последовавших нескольких десятилетий.

    Даже крупные державы не могут быть полностью уверены в своей способности удержать определенные позиции в неизменном виде. Россия, Китай или США двигаются в новой мировой политике на ощупь и часто сталкиваются с самыми неприятными для своего самолюбия сюрпризами. Вряд ли американцам очень приятно колесить по всему миру и персонально запугивать политиков и бизнес в Бишкеке, Ереване или Сеуле на предмет сотрудничества с Россией. Ведь еще несколько лет тому назад им было бы достаточно просто приказать. 

    Малые и средние страны вообще будут постоянно иметь дело с ситуациями, когда за успехом и достижениями могут внезапно последовать самые смертельные угрозы безопасности. И, что самое важное, выбора в такой ситуации нет. Сейчас невозможно даже надеяться на то, что определенная страна может укрыться под «зонтиком» безопасности и экономического процветания.

    Пространство, в рамках которого сверхдержавы готовы что-то полностью гарантировать, стремительно сужается. В этих условиях нужно учиться признавать соотношение сил и договариваться с соседями, даже если это претит национальному самолюбию. Именно такую способность стремится проявить сейчас армянское руководство, а Россия, судя по всему, относится к его действиям с пониманием. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •