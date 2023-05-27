Адекватность в Армении победила самолюбие

Развитие Армении в современных обстоятельствах – это пример того, на какие сложные вопросы приходится отвечать малым государствам в условиях общего геополитического напряжения. Самым лучшим в таких обстоятельствах может оказаться стратегия просто плыть по течению, признавать поражения и пользоваться вдруг открывающимися возможностями. Окажется ли такая стратегия успешной в долгосрочной перспективе сказать трудно, но других альтернатив современный мир не предлагает.

Когда несколько дней назад Владимир Путин выступал на заседании Высшего Евразийского совета, он справедливо отметил, что сейчас именно Армения демонстрирует наиболее серьезный экономический рост среди всех стран ЕАЭС. Действительно, в 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6%, о которых России или другим государствами Союза пока можно только мечтать, и достиг 19,5 млрд долларов, что стало наиболее высоким показателем за последние 15 лет.

В январе – апреле уже 2023 года деловая активность также выросла более чем на 12%, при этом сферы торговли, услуг и строительства увеличилась в объемах от 16 до 23%. Другими словами, экономические показатели отражают не просто удачную международную конъюнктуру, но и успешную политику правительства. Нравится это критикам Никола Пашиняна, или нет, но обычный избиратель голосует исходя из своего материального благополучия.

Тем более, что армянский бизнес, как говорят, является одним из наиболее гибких и сообразительных в том, как находить новые решения под давлением Запада. То, что экономика Армении чувствует себя, наконец, неплохо, заметно и невооруженным глазом на улицах Еревана. Город за последние годы стал более ухоженным, процветают все виды торговли, открывается огромное количество кафе и ресторанов. Люди выглядят весьма довольными своей жизнью.

В значительной степени, достижения Армении являются результатами участия республики в общем экономическом пространстве Евразийского союза. Это открывает национальным компаниям доступ к российскому рынку, позволяет гибко участвовать в параллельном импорте и предоставлении нашим партнерам услуг, которые они не могут получить на Западе. Само правительство, в отличие от своих коллег в Казахстане, например, также не выступает постоянно с заявлениями о стремлении соблюдать санкции США в отношении России.

Такой подход всех устраивает. Поэтому не удивительно, что популярность правящей партии премьера Пашиняна остается высокой. Россия, со своей стороны, видит это и убеждается в устойчивости республиканских властей. При этом отношения с Арменией являются для Москвы одними из наименее линейных и доступных для упрощения.

Армения перед распадом СССР была одной из тех республик, которые внесли наибольший вклад, наряду с Грузией и Прибалтикой, в завершение истории единого государства. После 1991 года Ереван сохранял особые отношения с Москвой, но никогда не скрывал желания одинаково сотрудничать с Европой и США.

Современное правительство Армении открыто говорит, что отношения с западными партнерами не менее важны, чем с Россией. Да и сама Россия проводит многовекторную внешнюю политику в регионе, успешно сотрудничает с Турцией и Азербайджаном там, где это необходимо в условиях экономической войны, объявленной нам Западом.

С другой стороны, именно в России обитает самая большая армянская диаспора за рубежом – по разным оценкам их количество, включая российских граждан, достигает 2,5 миллионов, что сопоставимо с населением самой Армении. Огромными являются культурны и деловые связи. И сама Россия традиционно чувствует особую ответственность за отношения с Арменией, часто даже превышающую наши истинные возможности.

Сложно найти на пространстве СССР более «гибридное» сочетание полной суверенности государства в сфере внешних связей и переплетения с Россией на уровне общества. Проблемы и некоторое взаимное раздражение, возникающее сейчас в российско-армянских отношениях, вызваны именно такой их сложной природой. В Армении многие, хотя уже далеко не все, связывают с Россией надежды на решение самых сложных внешнеполитических проблем.

Сейчас для Еревана экономический успех сочетается с тем, что во внешней политике республика проходит через непростые времена. Тяжелое поражение от Азербайджана в ходе осенней войны 2020 года сдвинуло с мертвой точки карабахскую проблему, которая оставалась замороженной на протяжении 26 лет. Оказалось, что даже такая сложная проблема может иметь простое военное решение и никто не в силах ему противостоять, если соотношение сил на стороне атакующего.

И, что самое удивительное, последние заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. В этот момент на центральной площади Еревана звучит музыка и школьники празднуют «последний звонок», а не собираются бушующие толпы, которые требовали бы отставки правительства.

Это, наверное, второе важнейшее наблюдение, которое можно сделать, находясь в Ереване в эти дни. Город, как и все армянское общество, продолжает своей обычной жизнью, хотя еще несколько лет назад новости о признании Карабаха азербайджанским вызвали бы шквал общественного возмущения. И фактически для любого правительства за последние 30 лет подобное решение оказалось бы роковым с точки зрения его сохранения у власти.

Со второй половины 1980-х годов Карабах был символом армянской государственности и ее стремления отстоять свои интересы невзирая ни на какие обстоятельства. В этом противостоянии Армения опиралась на поддержку со стороны крупных европейских стран, сочувствие России и даже американские симпатии. Сейчас вопрос о политическом статусе Карабаха близок к решению на основе тех принципов, которые устраивают Баку. И люди в Ереване воспринимают такую перспективу совершенно спокойно. Единственный сюжет, занимающий в этой связи армянское общество, заключается в гарантиях, которыми будет обеспечено выживания населения Нагорного Карабаха.

Неравнодушный наблюдатель может задать вопрос: это безразличие или принятие сложности жизни во всем ее многообразии? Думается, что, скорее, второе. Приходит понимание границ возможного.

Армянское общество, как и все на пространстве бывшего СССР, учится жить во всем многообразии окружающей нас действительности. Для маленькой страны категоричность уже не является самым лучшим способом выживания. Мир перестает быть черно-белым, каким он казался в период распада СССР и последовавших нескольких десятилетий.

Даже крупные державы не могут быть полностью уверены в своей способности удержать определенные позиции в неизменном виде. Россия, Китай или США двигаются в новой мировой политике на ощупь и часто сталкиваются с самыми неприятными для своего самолюбия сюрпризами. Вряд ли американцам очень приятно колесить по всему миру и персонально запугивать политиков и бизнес в Бишкеке, Ереване или Сеуле на предмет сотрудничества с Россией. Ведь еще несколько лет тому назад им было бы достаточно просто приказать.

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Малые и средние страны вообще будут постоянно иметь дело с ситуациями, когда за успехом и достижениями могут внезапно последовать самые смертельные угрозы безопасности. И, что самое важное, выбора в такой ситуации нет. Сейчас невозможно даже надеяться на то, что определенная страна может укрыться под «зонтиком» безопасности и экономического процветания.

Пространство, в рамках которого сверхдержавы готовы что-то полностью гарантировать, стремительно сужается. В этих условиях нужно учиться признавать соотношение сил и договариваться с соседями, даже если это претит национальному самолюбию. Именно такую способность стремится проявить сейчас армянское руководство, а Россия, судя по всему, относится к его действиям с пониманием.