После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Казахстан отказался от украинского посла-националиста

Украинский топ-чиновник Сергей Гайдай заслужил плохую славу у национальных меньшинств NURPHOTO/REUTERS
Казахстан отклонил кандидатуру нового посла Украины. Отказ выдать агреман иностранному послу – это всегда скандал, поскольку в мировой дипломатии он расценивается как грубый, оскорбительный жест. Впрочем, Украина сама виновата – в Астану она решила направить бывшего главу «луганской администрации» Сергея Гайдая, известного своим национализмом. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...

Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...
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В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    24 мая 2023, 18:56

    Событием последних недель в международной повестке стало достаточно активное движение в сторону армяно-азербайджанской деэскалации – множество встреч, переговоров, контактов между сторонами на всех возможных посреднических площадках – Россия, Европа, США. Армения, судя по всему, почти готова подписать договор с Азербайджаном на условиях, приближенным к азербайджанским, – «пять принципов Алиева».  

    Причина такого быстрого движения понятна. Все международные игроки, хоть как-то заинтересованные в Южном Кавказе, хотят максимально быстрой деэскалации и создания условий для стабильного мира. Кроме, пожалуй, Азербайджана, лидер которого неоднократно выступал с весьма агрессивных максималистских позиций.

    России и Ирану нужен стабильный путь торговли друг с другом и совершенно не нужно острого конфликта между соседними странами, в котором пришлось бы явно занять одну из сторон. Европа не хотела бы компрометации азербайджанского газового экспорта, неизбежного в случае начала агрессивного наступления на Армению. США хотели бы упрочить свое влияние на Кавказе и показать, что другие игроки там не «решают проблемы». Сама Армения терзаема внутренними противоречиями с одной стороны, а с другой – в чисто военном смысле способна крайне мало что противопоставить возможной прямой атаке Азербайджана.

    Ситуативно в «мире вокруг Карабаха» заинтересованы буквально все. Однако, так как силы сторон категорически (опять же в моменте) не равны, подписан он будет на условиях, скорее, Азербайджана, чем равного компромисса. И на Армению, и на Азербайджан оказывается серьезное давление, чтобы одни согласились с тем, что станет для них весьма серьезным ударом по национальному самосознанию, а для других – пусть и менее, но все же болезненным ударом по наполеоновским максималистским планам и национальному агрессивному милитаристскому нарративу.

    Более того, полагаю, что сегодня за кулисами на Алиева посредники давят значительно сильнее, чем на Пашиняна. Ведь ему предстоит очень и очень сильно умерить аппетиты, в продвижение которых вложено так много ресурсов.

    Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

    Для Пашиняна же сложно, учитывая фактически уникальный в нынешней ситуации консенсус всех международных посредников вокруг ситуации и категорически неравные силы, увидеть альтернативные такого рода разрешению ситуации сценарии.

    Можно предположить, что подписание мира вызовет в Армении к жизни серьезные внутриполитические конфликты и уличную протестную активность. Что, безусловно, предпочтительней, чем очередные жертвы нового этапа не прекращавшейся 30 лет войны. В любом случае Армения вступает в весьма проблемный период своей внутренней истории.

    Однако и для Азербайджана долгосрочная разрядка создаст потенциальные проблемы. Окончательного решения армянского вопроса не произойдет ни в Карабахе, ни тем более в Армении, как и «возвращения» тех территорий, которые официальный Баку многократно называл своими. Разочарование наиболее националистической части населения неизбежно. А для «ненационалистической части» придется придумывать новые объяснительные конструкции для экономических проблем и социального неравенства. 

    По некоторым признакам, новой национальной идеей режима Алиева может стать «иранское направление» – борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого в Баку Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Тем более что в эту сторону Баку активно толкают влиятельные партнеры Азербайджана и оппоненты Ирана – Израиль и США. 

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