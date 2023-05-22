Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

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22 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Евросоюз рискует похоронить мировую бриллиантовую столицу

Российские алмазы найдут замену Бельгии Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
Евросоюз придумал еще один способ ужесточить санкции против России. Речь идет о запрете российских алмазов. Для России Бельгия была главным покупателем ее алмазов, но и для бриллиантовой столицы мира – Антверпена – российские алмазы крайне ценны. Кто же больше проиграет от новых ограничений? Подробности...
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Освобождение Артемовска открывает перед российскими войсками новые возможности

Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер» при поддержке ВС РФ t.me/concordgroup_official
Российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня и, по мнению экспертов, стала одной из наиболее длительных и кровопролитных со времен Великой Отечественной войны. Какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО? Подробности...
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Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня в регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с координаторами созданного фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
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Эстонцев развели на деньги для «украинских героев»

Йоханна-Мария Лехтме теперь вынуждена оправдываться
Еще год назад эстонка Йоханна-Мария Лехтме получала почетные звания «европеец года», «гражданин года» и «женщина года». А все потому, что она собирала с простодушных сограждан миллионы евро – по ее словам, эти суммы были отправлены «в помощь Украине». Теперь в стране разразился грандиозный скандал. Выяснилось, что Лехтме является мошенницей, а собранные «украинским героям» деньги уходили налево. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зачем нужны фронтовые агитбригады

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Подробности...

Для победы России нужна сверхидея

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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    Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    22 мая 2023, 11:50

    В СМИ и социальных сетях широко разошлась хлесткая цитата Путина, назвавшего противников России, пытающихся разыгрывать карту межнациональной розни, «недоумками». И куда меньший резонанс вызвало другое высказывание президента, заявившего там же, на заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу, что патриоты России не должны наживаться на теме национальных отношений. А между тем эти две мысли – стороны одной медали, и обсуждать их стоит в совокупности.

    По сути, слова Путина отражают один из аспектов давней и регулярно высказываемой идеи о том, что Россию нельзя победить извне. Все тяжелые поражения, кризисы и катастрофы нашей страны – всегда были результатом внутренних проблем и конфликтов. А уж когда дело касается такой деликатной сферы, как этническая идентичность и межнациональные отношения, надо быть особенно внимательным и осторожным.

    Путин, характеризуя пресловутых «недоумков», сказал, что те руководствуются неоколониальными западными шаблонами, которые исходят из того, что культурное многообразие страны – слабость, и они не понимают, что национальное разнообразие делает Россию сильнее. Президент безусловно прав: этническая, культурная и религиозная полифония является важнейшей чертой нашей страны, не просто придающей ей уникальность, но и веками обеспечивающей ее выживание и процветание, преодоление всех наваливавшихся на нее кризисов и раз за разом новые взлеты.

    В то же время закрывать глаза на риски нельзя. По существу, западные специалисты верно считают, что любая разделенность общества – хоть по классовому принципу, хоть по религиозному, хоть по этническому – всегда представляет собой тонкое место, на котором можно попытаться сыграть против этого самого общества, а уж национальная тема являет собой широчайшее и благодатнейшее пространство для манипуляций и провокаций. Россия тут исключением вовсе не является. В межнациональных отношениях в нашей стране хватает чувствительных мест, памяти о прошлых обидах и допущенных некогда несправедливостях, давних и вполне современных трений.

    Можно считать, России на сей раз повезло с противником, поскольку Запад, его экспертный класс и истеблишмент демонстрируют впечатляющую профессиональную деградацию. В этом смысле они действительно превратились в недоумков. Там не знают и не понимают природу отечественной многонациональности, принципы, на которых она строится – не только в Российской Федерации, а в России исторически. Там мыслят в косных западных шаблонах неоколониализма. Отсюда все эти крайне неуклюжие, глупо выглядящие и вызывающие отторжение у россиян любого этнического происхождения инициативы типа «форумов свободных народов России», ставящие своей целью распад страны. Ну а антигосударственная оппозиция (хотя теперь, с отъездом из страны и ведением откровенно предательской деятельности соответствующие персонажи заслуживают иного, куда более жесткого эпитета) обслуживает привычные для ее западных патронов шаблоны «борьбы с российским империализмом». Ее целью является не эффективность борьбы с Кремлем, а стремление угодить заказчику и работодателю, чтобы продолжать получать финансирование. Хотя, без сомнения, часть «политических эмигрантов» осознает, что данные проекты в самой России вызывают обратный эффект, но интереса плыть против течения и рисковать в условиях крайне жесткой конкуренции собственным теплым местечком у них нет. И это тоже можно считать удачей для России.

    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

    В результате куда более серьезная угроза для страны исходит совсем от других сил – и именно их Путин имел в виду, говоря о недопустимости для патриотов спекуляций на теме национальных отношений.

    Суть очень проста: в России, как и везде в мире, иногда возникают проблемные, чувствительные и тонкие места в сфере межнациональных отношений. И в отличие от Запада, у которого не получается использовать их в своих целях против нашей страны, у нас самих имеются общественно-политические силы и фигуры, испытывающие соблазн оседлать данную тему – просто потому, что это сулит быстрые и внушительные политические дивиденды. Тема горячая, вызывающая острый эмоциональный отклик людей, порождающая хайп, позволяющая быстро заработать политический капитал – и все это под лозунгами любви к Родине и патриотизма.

    На самом же деле никакой это не патриотизм, а эгоистичная амбициозность, причем в силу своей деструктивности она общественно опасна.

    Это ни в коем случае не означает, что возникающие проблемы или какие-то эксцессы в национальных отношениях надо замалчивать и заметать под ковер. Вспышки этнических конфликтов и чисток в процессе распада Советского Союза служат тому доказательством. Нет, утаивание и игнорирование – не выход. Но сфера межнациональных отношений требует ответственности, взвешенности и тщательного выбора слов.


    Многонациональность, культурное, этническое и религиозное разнообразие являются неотъемлемой составной частью российского национального кода. То, что для многих других государств стало (и будет оставаться в дальнейшем) роковым обстоятельством, для России является источником ее силы и развития. За сотни лет своей истории наша страна доказала, что неразрешимых проблем в национальной сфере не существует, всегда можно найти решения, а даже допущенные где-то ошибки можно сгладить и преодолеть.

    Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России с их общественной традицией многовекового мирного сосуществования, взаимного уважения и терпимости. Для Запада непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности в соответствии с передовой повесточкой, а в принципе. И очень хорошо, что они этого не понимают.

    Теперь главное нам самим сохранить и достойно продолжить нашу национальную традицию.

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