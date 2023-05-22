Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

В СМИ и социальных сетях широко разошлась хлесткая цитата Путина, назвавшего противников России, пытающихся разыгрывать карту межнациональной розни, «недоумками». И куда меньший резонанс вызвало другое высказывание президента, заявившего там же, на заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу, что патриоты России не должны наживаться на теме национальных отношений. А между тем эти две мысли – стороны одной медали, и обсуждать их стоит в совокупности.

По сути, слова Путина отражают один из аспектов давней и регулярно высказываемой идеи о том, что Россию нельзя победить извне. Все тяжелые поражения, кризисы и катастрофы нашей страны – всегда были результатом внутренних проблем и конфликтов. А уж когда дело касается такой деликатной сферы, как этническая идентичность и межнациональные отношения, надо быть особенно внимательным и осторожным.

Путин, характеризуя пресловутых «недоумков», сказал, что те руководствуются неоколониальными западными шаблонами, которые исходят из того, что культурное многообразие страны – слабость, и они не понимают, что национальное разнообразие делает Россию сильнее. Президент безусловно прав: этническая, культурная и религиозная полифония является важнейшей чертой нашей страны, не просто придающей ей уникальность, но и веками обеспечивающей ее выживание и процветание, преодоление всех наваливавшихся на нее кризисов и раз за разом новые взлеты.

В то же время закрывать глаза на риски нельзя. По существу, западные специалисты верно считают, что любая разделенность общества – хоть по классовому принципу, хоть по религиозному, хоть по этническому – всегда представляет собой тонкое место, на котором можно попытаться сыграть против этого самого общества, а уж национальная тема являет собой широчайшее и благодатнейшее пространство для манипуляций и провокаций. Россия тут исключением вовсе не является. В межнациональных отношениях в нашей стране хватает чувствительных мест, памяти о прошлых обидах и допущенных некогда несправедливостях, давних и вполне современных трений.

Можно считать, России на сей раз повезло с противником, поскольку Запад, его экспертный класс и истеблишмент демонстрируют впечатляющую профессиональную деградацию. В этом смысле они действительно превратились в недоумков. Там не знают и не понимают природу отечественной многонациональности, принципы, на которых она строится – не только в Российской Федерации, а в России исторически. Там мыслят в косных западных шаблонах неоколониализма. Отсюда все эти крайне неуклюжие, глупо выглядящие и вызывающие отторжение у россиян любого этнического происхождения инициативы типа «форумов свободных народов России», ставящие своей целью распад страны. Ну а антигосударственная оппозиция (хотя теперь, с отъездом из страны и ведением откровенно предательской деятельности соответствующие персонажи заслуживают иного, куда более жесткого эпитета) обслуживает привычные для ее западных патронов шаблоны «борьбы с российским империализмом». Ее целью является не эффективность борьбы с Кремлем, а стремление угодить заказчику и работодателю, чтобы продолжать получать финансирование. Хотя, без сомнения, часть «политических эмигрантов» осознает, что данные проекты в самой России вызывают обратный эффект, но интереса плыть против течения и рисковать в условиях крайне жесткой конкуренции собственным теплым местечком у них нет. И это тоже можно считать удачей для России.

В результате куда более серьезная угроза для страны исходит совсем от других сил – и именно их Путин имел в виду, говоря о недопустимости для патриотов спекуляций на теме национальных отношений.

Суть очень проста: в России, как и везде в мире, иногда возникают проблемные, чувствительные и тонкие места в сфере межнациональных отношений. И в отличие от Запада, у которого не получается использовать их в своих целях против нашей страны, у нас самих имеются общественно-политические силы и фигуры, испытывающие соблазн оседлать данную тему – просто потому, что это сулит быстрые и внушительные политические дивиденды. Тема горячая, вызывающая острый эмоциональный отклик людей, порождающая хайп, позволяющая быстро заработать политический капитал – и все это под лозунгами любви к Родине и патриотизма.

На самом же деле никакой это не патриотизм, а эгоистичная амбициозность, причем в силу своей деструктивности она общественно опасна.

Это ни в коем случае не означает, что возникающие проблемы или какие-то эксцессы в национальных отношениях надо замалчивать и заметать под ковер. Вспышки этнических конфликтов и чисток в процессе распада Советского Союза служат тому доказательством. Нет, утаивание и игнорирование – не выход. Но сфера межнациональных отношений требует ответственности, взвешенности и тщательного выбора слов.

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Многонациональность, культурное, этническое и религиозное разнообразие являются неотъемлемой составной частью российского национального кода. То, что для многих других государств стало (и будет оставаться в дальнейшем) роковым обстоятельством, для России является источником ее силы и развития. За сотни лет своей истории наша страна доказала, что неразрешимых проблем в национальной сфере не существует, всегда можно найти решения, а даже допущенные где-то ошибки можно сгладить и преодолеть.

Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России с их общественной традицией многовекового мирного сосуществования, взаимного уважения и терпимости. Для Запада непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности в соответствии с передовой повесточкой, а в принципе. И очень хорошо, что они этого не понимают.

Теперь главное нам самим сохранить и достойно продолжить нашу национальную традицию.