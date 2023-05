Политолог: «Движение первых» поможет раскрыться и определиться со своим будущим каждому ребенку Путин призвал патриотов России не наживать политические очки на национальной теме

Настоящие патриоты России никогда не должны наживать политические очки на национальной теме, сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу. Во время выступления президент заявил, что межнациональное согласие, безусловно, является фундаментальным условием существования России. «И никто, никогда, если действительно кто-то является патриотом России, никогда не должен здесь на этой теме наживаться политически и использовать в своих текущих политических, конъюнктурных интересах», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Ранее Владимир Путин назвал многонациональность всепобеждающей силой России.

Железнодорожный участок Решт – Астара позволит наладить бесшовное сообщение по маршруту Север – Юг, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания межправительственного соглашения России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок для создания этого участка железной дороги. Глава российского государства уточнил, что между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная ветка протяженностью 162 километра. Ее ввод в эксплуатацию позволит наладить прямое и бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг, приводятся слова Путина на сайте Кремля. Также этот железнодорожный участок позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а также сократить время и затраты на их доставку. «Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», – указал Путин. В качестве примера он привел доставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи, которая по новому маршруту займет около 10 суток, по другим маршрутам груз доставлялся за 30-45 суток. Российский президент на церемонии подписания соглашения, которая прошла в формате видеосвязи, поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси за личное участие в реализации проекта. «Это, действительно, большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран», – указал глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие выгоды принесет России новый транспортный коридор «Север – Юг».

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в среду принимают участие в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка Решт – Астара в Исламской республике. Глава российского государства участвует в мероприятии по видеосвязи. Финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг Россия и Иран планируют совместно, передает ТАСС. Подписи под соглашением поставят министр транспорта России Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. На церемонии также присутствует вице-премьер Александр Новак. Линия Решт – Астара, протяженность которой составит 170 км, призвана соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг. В результате это повысит экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, потому что с точки зрения логистики «это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам». По словам российского президента, такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже».

Правительству предстоит разработать концепт российского автомобильного туризма, пилотным маршрутом должна стать дорога из Петербурга во Владивосток. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Правительству необходимо создать и утвердить концепцию развития автотуризма в стране, определяющую развитие сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую пилотный проект по маршруту Петербург – Владивосток. Поручение опубликовано на сайте Кремля. В пилотный маршрут должны войти федеральные трассы «Россия» (Москва – Петербург) и «Восток» (Москва – Казань). Срок разработки – до 15 июня. Ответственным указан премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России». Глава государства предложил им продолжать пить пиво и есть шпикачки, отметив, что России это только на пользу. Сенатор России Константин Косачев рассказал президенту об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге» – втором «Форуме свободных народов» (деятельность организации признана в России нежелательной), передает РИА «Новости». Путин переспросил, где они собираются, добавив, что Прага – хороший город. «Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. <…> Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что попытки противников «раскачать» страну изнутри будут продолжаться.

В начале столетия Россия находилась на грани распада: региональное законодательство противоречило Конституции, а некоторые политики на местах желали выйти из состава РФ. Однако президент купировал эти тенденции, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Арсений Майоров и Борис Межуев. Напомним, 17 мая 2000 года Владимир Путин впервые выступил с видеообращением к гражданам России. «Это видеообращение, вне всяких сомнений, можно назвать историческим. Не совру, если скажу, что именно с него началась политика по объединению России и преодолению сепаратистских тенденций. В новое столетие наша страна вошла, находясь практически на грани распада», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», доцент факультета политологии СПбГУ. «Многие регионы пытались добиться больше независимости или автономии от центра. Возникла необходимость укрепления вертикали власти, которая была бы невозможной без сильного лидера. Будем откровенны: у многих глав субъектов на тот момент попросту не было уверенности в том, что люди, сидящие в Москве, смогут осилить управление столь большим государством», – отметил эксперт. «Владимир Путин своей открытостью и готовностью к диалогу решил данную проблему. Региональные элиты поняли, что к власти пришел сильный и уверенный человек, которому можно довериться. Благодаря личным качествам президента и были преодолены зачатки национализма на местах и стремления к выходу из состава РФ», – подчеркивает собеседник. «Кроме того, все понимали, что Владимир Путин сумеет обеспечить соблюдение единого всероссийского законодательства. Тогда многие нормативные акты республик противоречили Конституции РФ, что затрудняло даже такой процесс как оказание социальной помощи населению», – акцентирует Майоров. «Наш президент, будучи выпускником юридического факультета ЛГУ (ныне – СПбГУ), сумел выровнять все имеющиеся шероховатости. В обществе появилось понимание того, что федеральные законы должны распространяться на территорию всей страны. Это существенно улучшило ситуацию в РФ как в плане территориальной целостности, так и с точки зрения комфорта жизни в государстве», – считает эксперт. «Важно отметить и то, что именно с видеообращения 2000 года началась традиция непосредственного общения президента с гражданами. Со временем сформировалась единая медиа-среда, в рамках которой политики всех уровней напрямую взаимодействуют с жителями нашей страны», – уточняет собеседник. «Мы увидели живого лидера, который не боялся диалога с россиянами и всячески пытался узнать об их проблемах из первых уст. Несмотря на то, что сегодня подобный формат кажется нам обыденным, в свое время Владимир Путин произвел настоящую коммуникационную революцию, максимально приблизившись к народу», – акцентирует эксперт. «Радует, что данная практика стала традиционной. Вместе с развитием технологий общение президента и других представителей власти с населением модернизировалось. Появились АНО «Диалог», центры управления регионами. Вне всяких сомнений, импульс к подобной открытости создал именно глава нашего государства», – подчеркивает Майоров. «Видеообращение 17 мая 2000 года стало своеобразной прелюдией к началу реформы федеральных округов, которая предотвратила узурпацию власти губернаторами. На тот момент многие главы субъектов считали себя полноправными «властителями земель», что создавало реальную опасность распада России», – сказал политолог Борис Межуев. «Многие в то время считали тенденцию регионализации РФ неизбежной. Политика Владимира Путина позволила предотвратить плачевный исход чрезмерного разгула местных властей. Началось преобразование Совета Федерации, которое также пошло на пользу территориальной целостности нашей страны», – отмечает эксперт. «Президент запустил процесс выравнивания регионального законодательства. Многие республиканские нормативные акты противоречили Конституции, что затрудняло функционирование государства. Нашему лидеру удалось привести все в порядок, что было бы невозможно без колоссальной поддержки со стороны населения», – подчеркивает собеседник. «Видеообращение заложило фундамент регулярного общения граждан с высшим руководством страны. Ставшая традиционной «Прямая линия» не могла бы воплотиться в реальность без первого шага, сделанного 23 года назад. Народ почувствовал, что их мнение интересует президента. Россияне вновь ощутили национальную гордость, почувствовали себя единым целым, что также снизило запрос на сепаратизм», – резюмирует Межуев. Напомним, 17 мая 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин выступил перед народом с видеообращением. Об этом вспоминает издание ТАСС. Тогда глава РФ заявил о намерении укрепить вертикаль власти. В частности, он предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством. С тех пор прямое общение представителей власти с народом стало регулярной практикой. Так, в сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о том, что российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Путин указал на попытку противников страны создать России проблемы с миграцией

Противники России сами не могут разрешить проблемы с миграцией, но пытаются создать их для России, заявил президент Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям. С миграцией в России много проблем, учитывая ее влияние на уровень и качество межнациональных отношений в стране, заявил глава государства, передает ТАСС. Российское руководство видит и понимает эти проблемы. «Не буду перечислять, но каждая из них представляет особую ценность и является в высшей степени острой, и здесь наши так называемые противники пытаются нам помешать, создать дополнительные проблемы. Странно, когда смотрю на это – у них там самих проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно», – пояснил президент. По его словам, приезжающие в страны Запада люди не чувствуют себя их гражданами и не владеют местным языком, но руководства этих государств пытаются создать проблемы России, «кочергой пытаются поковырять», чтобы усугубить проблемы, которые действительно есть.

Василий Орлов находит эффективные способы решения проблем в регионе. При нем началось активное строительство дорог и досрочно завершится программа переселения людей из аварийного жилья. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Манойло, комментируя результаты встречи президента России с губернатором Амурской области. За время работы губернатором Орлов развил социальную сферу. «Прежде всего это касается дорожного строительства и расселения людей из аварийного жилья. В этом году планируется переселить 840 человек, а за все время действия программы переселились три тысячи человек. Программа идет опережающими темпами, до 2024 года она будет реализована досрочно», – указал Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе России.

Кроме того, Амурская область активно помогает участникам спецоперации на Украине. «В этом отношении Орлов тоже показал себя организатором, способным даже в условиях дефицита региональных бюджетов оказать существенную помощь тем, кто защищает сегодня нашу жизнь и свободу», – считает эксперт. Главным же итогом встречи губернатора с президентом России стало одобрение Владимиром Путиным выдвижения Орлова на второй срок. «Это очень важно. Это означает, что Орлов входит в команду президента», – добавил Манойло. Во вторник президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с губернатором Амурской области Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. «Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи», – сказал президент. Политолог: Федеральный центр позитивно оценивает работу властей Новосибирской области Политолог Асафов оценил результаты встречи Путина с губернатором Новосибирской области Травниковым

«Президент хорошо знаком с деятельностью губернатора Новосибирской области. И если он поприветствовал участие Травникова в сентябрьских выборах, значит федеральный центр позитивно оценивает работу властей региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. «Судя по контексту встречи, Путин хорошо понимает специфику региона и видит в Травникове эффективного управленца, что подтверждается растущими социально-экономическими показателями в регионе», – указал Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты РФ.

«Отдельным блоком шли вопросы помощи участникам СВО. Травников подчеркнул приоритетность этого направления для региона. И это видно из намерения построить новый крупный реабилитационный центр. Кроме того, предусмотрен целый пакет соцгарантий и другие меры. В этом процессе видна активная деятельность региональных властей и высокая оценка их работы со стороны президента», – сказал собеседник. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В докладе главе государства Травников отметил, что ситуация в экономике в его регионе стабильна, сообщает пресс-служба Кремля. Глава региона также рассказал о планах построить реабилитационный центр на 400 мест для среднесрочной и долгосрочной реабилитации участников СВО. В случае выделения федерального финансирования Травников пообещал запустить реабилитационный центр уже через полтора года. Путин сказал, что все представленные ему документы будут рассмотрены и переданы в федеральное правительство.

Также Путин поддержал участие Травникова в сентябрьской избирательной кампании, передает РИА «Новости». «Вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», – сказал президент. Новости СМИ2 Путин назвал пытающихся разобщить народы внутри России недоумками

Противники российской стороны – это недоумки, не осознающие, что национальное многообразие делает страну только сильнее, заявил президент Владимир Путин. «Наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением – недоумки это на самом деле – не понимают, что именно это [национальное] разнообразие делает нас сильнее», – приводит слова главы государства ТАСС. Он отметил, что они напрасно надеются на «тот эффект», ради которого стараются. Президент уточнил, что противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ и объявляют о необходимости «деколонизации» страны. «Противники <…> устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России», – заключил президент. Путин пояснил, что противники решили, что многонациональность страны – это ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить народы. Не прекращаются попытки вбить клин в согласие и братство народов России, подчеркнул он.

Защита детей от навязываемого Западом деструктива, а также поддержка их физического и ментального здоровья – один из ключевых приоритетов России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей в России. «В этом указе мы видим продолжение системной работы по развитию российского законодательства по тем направлениям, которые изложены в поправках к Конституции. Среди них – забота о будущих поколениях. Ограждение детей от внутренних и внешних угроз, защита их физического и ментального здоровья – это один из приоритетов России как государства», – отметил Александр Асафов политолог, член Общественной палаты РФ. «Мы видим комплексный документ, который детализирует не только цели и задачи государства в области защиты детей, но и поясняет, с помощью каких мер эта работа будет проводиться. Важнейшие из них – борьба с деструктивным контентом, который транслирует Запад, совершенствование системы образования, просвещения и вопросы медицины. Все это неразрывно связано с патриотическим воспитанием и вообще воспитанием, с развитием у детей гражданской идентичности», – отметил эксперт. «Кроме того, вся наша законодательная рамка, объединяющая Конституцию и другие профильные законы, теперь логически связана с необходимостью передать детям те ценности, которые присущи нашей цивилизации. Неслучайно одной из главных угроз названо искажение представлений о традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях», – напомнил собеседник. «Кроме того, одними из показателей правильности госполитики по этому направлению стало снижение детской смертности в два раза за последние 10 лет. Впрочем, это как раз тот случай, когда нет пределов совершенству», – подчеркнул аналитик. Но помимо физического здоровья, важно и ментальное, отмечает он. «Я думаю, Запад не прекратит навязывать нам и нашим детям мысль о том, что всякие извращения, вплоть до педофилии – это новая «норма жизни». Об этих рисках президент говорил в послании Федеральному собранию. Поэтому нам предстоит кропотливая работа по развитию инструментов защиты и обеспечения безопасности наших детей. Это задача общенационального масштаба», – заключил Асафов. В среду президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». «Предпринимаемые недружественными иностранными государствами, а также террористическими и экстремистскими организациями, криминальными сообществами попытки ценностной дезориентации общества, формирования в обществе ощущения неопределенности и нестабильности, искажения традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей негативно влияют на качество среды, в которой развивается личность ребенка», – говорится в тексте. Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Новости СМИ2 Путин назвал многонациональность всепобеждающей силой России

Культурное и национальное многообразие является всепобеждающей силой России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Путин указал, что противники России считают слабостью культурное и национальное многообразие страны. «Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это – наша сила, особая, всепобеждающая сила России», – цитирует ТАСС президента. «Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, я хочу это подчеркнуть, практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России», – отметил Путин. По его словам, не прекращаются «попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны». Ранее Путин назвал пытающихся разобщить народы внутри России недоумками.

Россия и Иран договорились о совместном создании ж/д участка Решт – Астара 17 мая 2023, 12:00

Россия примет участие в проекте строительства железнодорожного участка Решт – Астара в Иране, соответствующее соглашение в среду подписали представители двух стран – министры Виталий Савельев и Мехрдад Базрпаш. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси также принимали участие в церемонии. Российский лидер присоединился к ней по видеосвязи. С российской стороны на церемонии в Иране присутствовал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС. Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, поскольку это станет существенным дополнением к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Российский лидер отмечал, что такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже».

Госдума должна рассмотреть проект закона о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки в весеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, заслушав доклад вице-премьера Виктории Абрамченко. Она попросила президента дать поручение в приоритетном порядке рассмотреть законопроект в период текущей сессии. «Я думаю, так и нужно будет сделать. Так и поступим», – сказал Путин, передает ТАСС. Глава государства отметил, что работа проведена большая, ничего неожиданного для участников процесса нет, все должны быть к этому готовы. Оснований откладывать рассмотрение нет, сказал он.

Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года 17 мая 2023, 16:33 Текст: Ольга Никитина

Президент России

Хабаровский край по всем основным направлениям развивается удовлетворительно, отметил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Михаилом Дегтяревым. «В целом в крае ситуация по важнейшим направлениям и показателям складывается удовлетворительно. Это касается и роста промышленного производства, ВРП растет, внешняя торговля растет хорошими темпами», – приводит его слова ТАСС. Вместе с тем российский лидер указал на то, что в регионе есть и ряд проблемных вопросов. Дегтярев, взяв слово, доложил главе государства о социально-экономическом положении края. Путин уточнил у него, как продвигается программа социальной догазификации, отдельно обратил внимание на то, что в сфере здравоохранения в регионе есть проблемная зона – вопросы, связанные с лечением туберкулеза. Губернатор рассказал, что в Хабаровске в 2023 году будет достроен противотуберкулезный диспансер, средства и подрядчики, по его словам, уже найдены. Что касается газификации, пояснил он, к началу 2025 года в регионе планируется провести газ к 20 тысячам домохозяйств, проложить 270 километров сетей. Ранее в четверг Путин провел совещание о ходе весенних полевых работ, в ходе которого отметил, что, несмотря на внешние барьеры, Россия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции.