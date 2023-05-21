Для победы России нужна сверхидея

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21 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Как Мариуполь стал символом освобожденных регионов

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
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США привязали к себе Сербию одним большим преступлением

США вынудили Сербию учитывать их мнение худшим способом из возможных usembassy.gov
МИД Сербии заявил, что развитие отношений с США – его стратегическая задача. Поскольку Вашингтон заставляет Белград разрушить отношения с Москвой, это заявление было воспринято наблюдателями как анонс скорого разрушения. В реальности все сложнее: американцы стали важным ориентиром для сербского мира из-за своего преступления.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Для победы России нужна сверхидея

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России. Подробности...

Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
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    Для победы России нужна сверхидея

    Владимир Можегов
    публицист
    21 мая 2023, 12:08

    Очень часто в среде патриотов приходится слышать – прекратите уже эти мечтания о русской всемирности, давайте уже умерим аппетиты и будем жить, как нормальная страна. Разве не научил нас опыт СССР, кормящий национальные республики, которые оказались ничуть ему не благодарны? Также несбыточными остались идеи славянского братства, священного союза и прочих русских утопий. К тому же и силы наши сегодня не так велики.

    Даже гораздо более экономически и финансово сильная Америка уже трещит под грузом своих мессианских претензий, стоя на пороге гражданской войны из-за своего желания контролировать все и вся. Нам ли сегодня думать о каких-то там сверхидеях? Так что давайте уже найдем себе скромное место под солнцем и успокоимся. Забросив куда подальше несбывшиеся мечты о Третьем Риме, Эсхатоне и «земшарной республике советов». Будем прагматиками, как тот же Китай, будем реалистами, как та же Европа.

    Это и правда здравые мысли и спорить с ними было бы непросто, если бы мир наш был таков, каким рисуется в головах людей, так рассуждающих. Но мир, увы, уже давно не таков. Уже лет тридцать как (со времен «Конца истории» Фукуямы и сноса Берлинской стены) мир наш перестал быть конгломератом национальных государств или ареной противостояния двух глобальных проектов, войдя, скорее, в реальность мировой гражданской войны. Войны между наступающим глобализмом и отчаянно сопротивляющимися ему остатками традиционного мира. Причем за прошедшие 30 лет эта перманентная мировая гражданская война почти уже переросла в горячую. Вспыхнули Балканы, затем Ближний Восток, началась раскачка Средней Азии, Америку и Европу наводнили миллионы смуглолицых мигрантов. Рухнуло традиционное европейское образование, а традиционная европейская культура отвезена на свалку. Сегодняшнюю СВО на Украине тоже следует рассматривать в контексте этой мировой гражданской войны, как один из ее активных фронтов.

    Поэтому, как ни прекрасны мечты об уютной жизни в маленьком уютном мире, они иллюзорны. Как иллюзорна надежда на то, что Россию в этом мире оставят в покое. Нет, ни в каком виде – ни в виде национального государства, ни в виде региональной державы, ни в любом другом состоянии «острова Россия» – в покое нас не оставят. Ибо глобалистскому проекту «конца истории» нужен весь, без остатка, мир. И Россия, какая бы она ни была (кроме полностью ему послушной) – кость в горле. Кость в горле также Китай, Иран и отчасти Индия (с ее растущей экономической и демографической мощью). Но Россия в большей степени. Потому что только у России есть в потенциале идея, способная противостоять идее глобализма.

    И хорошая новость заключается в том, что только мировая идея и может стать спасительной для России-в-глобальном-мире. Ни в каком ином виде противостоять глобализму мы не сможем. Потому что мировой идее можно противопоставить не национальную, не региональную, а только мировую идею.

    Фото: Израиль Озерский/РИА Новости

    Мировая идея глобализма – это так называемые либеральные ценности. Или, как емко раскладывает небезызвестный философ-террорист Бернар-Анри Леви: «права человека, либертинаж и дух иудаизма». Вот такая триада. Может ли она нас устроить? Разумеется, нет. Почему? Об этом чуть позже.

    Сейчас же еще раз подчеркнем: победить сегодня может только мировая идея; жить и дышать мы сможем только под солнцем мировой идеи. В любом ином случае нас просто задушат. Да и сам русский не сможет существовать в пространстве меньшем: ему просто не хватит воздуха, не хватит воли. А чтобы победить, русскому нужно вздохнуть полной грудью.

    Давайте пример. Вот был доплатоновский мир – мир маленьких греческих полисов (почти как поствестфальский мир национальных государств). Пришел Платон и открыл мир идей, тем самым шагнув за границу видимого мира и обозначив его как целое. Так, открыв идеальный мир, Платон очертил границы видимого мира. Следом пришел Аристотель и этот, открытый Платоном мир, описал. Составил его, так сказать, карту. А ученик Аристотеля Александр Великий этот мир завоевал. Без открытия Платона и «карты мира» Аристотеля Александр не смог бы его завоевать. Платон и Аристотель дали ему для этого необходимую силу, внутреннюю свободу, широту дыхания. А Александр вдохнул их в свое войско. Так и для нас сегодня. Необходимую силу для теперь уже не завоевания, а отвоевания мира, для реконкисты, нам может дать только сверхидея. Ничто иное не освободит наше сознание, не даст той широты дыхания и огня веры, которые принесут победу.

    Что же это? Какая сверхидея? Что мы можем противопоставить глобализму? Причем надо понимать, что эта идея должна быть близка и понятна не только нам, мы должны также ретранслировать ее и на Восток, и на Запад, и там получить отклик, по-другому в войне идей не бывает. Есть такая идея. Близкая и понятная всем. Простая, как все гениальное. И кроме того, предельно актуальная. Более того – единственно необходимая. Идея, вокруг которой, в сущности, и идет сегодня война. Это – идея Человека. Человека как он есть. Человека с большой буквы.

    Да, конечно, и либеральный глобализм неустанно болтает о человеке. Но он болтает больше о «правах человека», а гегемоном его всегда оказывается девиант, маргинал, мигрант. Это маленький, не опасный ему человек. А еще точнее – абстрактная единица, функция. Которая становится мощным оружием в его руке. Рычагом мигранта он взламывает государство и нацию. Кувалдой ЛГБТ сносит традиционное сознание и христианскую церковь (ЛГБТ-браки, трансгендерные священники, «гендерно нейтральное имя Бога» и т. д.). Да и сам этот маленький, трансгендерный «последний человек» находится в состоянии полураспада – и, скорее всего, до завтра не доживет. Скрестив его с машиной и цифрой, трансгуманизм уничтожит его окончательно.

    Настоящий же человек, которого мы знали еще вчера, исчезает прямо на наших глазах. И если его исчезновение не остановить, завтра останутся ЛГБТ, чайлдфри, браки с подушкой, обезьянкой, чайником, 666 гендеров: постчеловечество «трансов» как множественных переходов в адские миры, и на этом все. Человека большого, человека как образа Божия, больше не будет. А значит, и жизнь на земле потеряет всякий смысл.

    И вот это очень серьезно. Это близко каждому, и до каждого, в ком осталась искра сознания, может быть донесено: идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры. На самом деле эта идея – настоящего человека, спасения человека – и была всегда Русской идеей, идеей России. Это главная тема и нашей древней литературы, и пушкинской культуры; даже в советское время, вопреки большевизму, русская литература исповедовала этот самый русский (отнюдь не либеральный) гуманизм человека с большой буквы. Из которого росли затем и все прочие «русские идеи».

    Например, идея Империи. Империя – это не только мир, покой и благополучие. Империя – это прежде всего человек большой имперской культуры, разительно отличающийся от человека культуры маленькой, национальной (поезжайте в какую-нибудь Чехию, Латвию, пообщайтесь с местными, а потом – с человеком имперской культуры, и вам все станет ясно).

    Или идея царства. Гоголь рассуждал: почему один человек должен быть над нами и над законом? Потому что человек, как он есть, как образ Божий, больше закона. Потому что милость больше закона, а царь – может миловать. И тем самым – утверждать идею человека. Это уже никакой не «дух иудаизма», это – дух христианства! Это – спасение Человека с большой буквы! – наша большая настоящая сверхидея.

    Человек, стоящий на камне большой культуры, имеющий пространство для жизни и свободу для роста – это и настоящая формула традиции. Эту идею примет, как свою родную, прежде всего сам русский человек. Эту идею Россия сможет транслировать на весь мир и найти в нем сочувствие и понимание.

    Разумеется, прежде ее необходимо, во-первых, точно сформулировать, найти точные слова и обоснования, а во-вторых – заявить на всех уровнях: общественном, культурном, философском, политическом, дипломатическом. Что само по себе – огромная работа. Однако работа необходимая. Прежде всего для самой России.

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