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Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая
Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю
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Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.
«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.
«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.
«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.
В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.
«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.
«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.
В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну
Глава МИД Лавров: Россия вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну
Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр подчеркнул, что враждебность проявляется с той стороны баррикад, которые разделяют тех, кто хочет жить своим умом, и тех, кто живет за счет других, передает ТАСС.
Лавров отметил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира под контроль Вашингтона по правилам «золотого миллиарда».
Глава МИД заявил, что бесцеремонность США и их одержимость собственным величием заводит международные отношения в очень сложную ситуацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на неготовность США к конструктивным действиям по Украине.
США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры
США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники
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США наложили запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга страны.
В перечень вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. В ведомстве указали, что в санкционый список добавлены также линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС.
Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль против России и Белоруссии более чем на 1200 наименования товаров.
Как указали в Минторге страны, ограничения направлены на дальнейший подрыв промышленных баз РФ и Белоруссии, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. По данным ведомства, американское правительство производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».
Отмечается, что из-за вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.
Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.
В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров.
GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
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Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.
В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.
По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».
Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»
Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию
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Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом».
«На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт.
«Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник.
«В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов.
Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние.
Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины.
В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине.
Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны
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В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева.
«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он.
Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет».
При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить.
«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины.
Немецкий эксперт объяснил сопротивление Запада равноправным переговорам России и Украины
Политолог Рар: Если ВСУ провалят контрнаступление, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров
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США и ЕС всерьез считают, что при должной военной поддержке Украина сможет победить Россию. Однако если контрнаступление ВСУ не состоится или провалится, они первыми заговорят о необходимости мирных переговоров. И о помощи они будут просить Китай, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в ЕС призвали не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
«Заявление фон дер Ляйен соответствует генеральной линии ЕС. В то время как страны БРИКС одна за другой предлагают свои мирные инициативы для урегулирования конфликта, Запад стоит на твердой позиции, что решение конфликта без проигрыша России невозможно. Вашингтон и Брюссель полностью отрицают возможность территориальных потерь Украины», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Мнение, согласно которому офису Зеленского при достаточной поддержке удастся одолеть ВС РФ, становится доминирующим. Во всяком случае, именно в таком ключе в последнее время освещают события местные СМИ. Отдельные призывы к дипломатическому решению конфликта игнорируются и признаются враждебными», – отмечает эксперт.
«В западных странах умирает само понятие «пацифизм». Однако справедливо это исключительно в отношении России, поскольку о необходимости мира в Палестине, Судане, Йемене и Афганистане громче всех кричат именно политики США и ЕС. Но если в ближайшее время украинское контрнаступление не состоится или провалится, то эти же страны изменят свою риторику», – подчеркивает собеседник.
«Вероятно, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров, заявлять о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Возможно, они попытаются обратиться к Китаю, поскольку у Пекина достаточно хорошие отношения с Москвой, чтобы выступать в качестве посредника», – резюмирует Рар.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Большой семерки» в Японии призвала не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. При этом она высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия. Ранее он предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
CNN: Вашингтон не станет запрещать союзникам поставлять Киеву F-16
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Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран, при этом сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, передает ТАСС.
Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16.
Получит ли Украина истребители НАТО?
Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского
Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского
Убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля Захара Прилепина были совершены Киевом при координации из Вашингтона, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию России. По имеющимся сведениям, совершенные теракты, в числе которых убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста» и подрыв газопровода «Северный поток» осуществлялись при координации спецслужб США, передает ТАСС.
Напомним, глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.
Бараку Обаме запретили въезд в Россию
Экс-президент США Барак Обама внесен в стоп-лист для визитов в Россию
Бывший президент США Барак Обама попал в стоп-лист для визитов в Россию, сообщил источник журналу «Международная жизнь», учредителем которого является МИД России.
«В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», – передает ТАСС со ссылкой на издание. Кроме того, Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США, добавили в МИД.
Сообщается, что ограничения приняты в ответ на вводимые Джо Байденом антироссийские санкции, которые якобы должны «нанести России максимальный ущерб».
Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения.
Ранее сообщалось, что Москва закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады.
Эксперт объяснила намерение Сербии выстраивать стратегическое партнерство с США
Балканист Энтина: От позитивных отношений с Вашингтоном зависит реализация национальных интересов Сербии
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Сербы понимают необходимость позитивного диалога с США, поскольку от позиции Штатов зависит решение ряда ключевых для Белграда вопросов. Партнерство с Вашингтоном позволяет им достигать собственных национальных интересов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США.
«С 2008 года внешнеполитическая стратегия Сербии официально фиксирует четыре приоритетных направления – евроинтеграция, США, Китай и Россия. Судя по всему, заявление Ивицы Дачича связано с открытием прямого рейса компании AirSerbia в Чикаго», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Для Белграда событие важно, и подобные достижения в двусторонних отношениях всегда сопровождаются восторженными высказываниями политиков и прессы. Так бывает и в рамках диалога с Россией, Китаем или Германией. Также важно понимать, что от взаимодействия с Вашингтоном зависит уровень давления на Сербию по критически значимым вопросам», – отмечает эксперт.
«Все последние американские администрации так или иначе участвовали в инвестиционных проектах в Сербии. В целом в обществе существует консенсус – с крупными мировыми акторами необходимо поддерживать позитивные отношения, поскольку будущее Белграда без их участия никогда не решалось», – подчеркивает собеседница.
«Что касается трагических событий 1990-х годов, их сербы напрямую увязывают с потерей уникальности геополитического положения Югославии именно для США и ЕС. Логика проста – чем лучше отношения со Штатами, тем больше вероятность того, что Сербия сможет реализовать свои национальные интересы. А насколько эта теория себя оправдывает, покажет время», – резюмирует Энтина.
Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. Данное заявление сделал первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в рамках встречи с американским послом Кристофером Хиллом. Он подчеркнул, что партнерство будет расширяться в областях взаимного интереса.
В дипведомстве также сообщили, что представители сторон в ходе беседы выразили взаимное стремление к интенсификации диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. В ходе обсуждения были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление политических и экономических связей.
Напомним, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявлял, что Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды. Он подчеркивал, что президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
США собрались расширить секторальные санкции против России
В Белом доме сообщили о планах Вашингтона расширить секторальные санкции против России и дополнить черные списки
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Соединенные Штаты приняли решение расширить секторальные санкции против России, внести в черные списки более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта еще 70 связанных с Москвой структур, сообщил представитель администрации США.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширят санкции на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России, а также введут новые запреты, передает ТАСС.
Как заявил представитель вашингтонской администрации, новые ограничительные меры США, в частности, будут призваны ударить по способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе.
Он заверил, что все члены Группы семи (G7) готовы вводить новые санкции и ужесточать экспортный контроль с целью усилить экономическое давление на Россию. По его словам, это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий импортируемых Москвой товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта.
Представитель американской администрации также сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против более чем 300 фигурантов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии с целью пресечения обхода санкций против России. Американский чиновник заявил, что новые меры, принимаемые США в увязке с саммитом G7, затронут не только Россию, но и третьи страны.
Ранее в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к давлению США.
Западные страны начали решать, кто и сколько истребителей F-16 передаст Киеву
Западные страны во главе с США начали решать, кто и в каком количестве в ближайшие месяцы отправит Киеву истребители F-16 Falcon
Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины». Так, представители стран изучают ход обучения пилотов из Украины, чтобы в ближайшее время определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и в каком количестве, передает РИА «Новости».
При этом Салливан заявил, что Штаты, оказывая военную помощь Украине, стремятся не допустить эскалации напряженности конфликта.
«Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны», – сказал он.
Накануне сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.