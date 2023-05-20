«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Мы не знаем сейчас, какой станет в будущем российская экономика в новых условиях – единственные серьезные угрозы для сверхдержавы могут исходить только изнутри. Но мы точно знаем, что еще никогда Россия не вступала в противостояние с Западом, находясь в таком благоприятном международном положении.

Если бы текущий саммит «Большая семеркаи в Хиросиме происходил 100 лет тому назад, у нас практически не было бы шансов, чтобы устоять против давления Запада, не скатившись при этом в самоизоляцию и автаркию. Однако сейчас решительный тон участников этой встречи может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.

С момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике. Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду».

Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса.

Ожесточение, с которым США и их союзники ведут против России борьбу, вызвано их адекватной, в принципе, оценкой собственного положения. И не стоит ожидать того, что наши противники будут в ближайшее время готовы пойти на компромисс – их ставки для этого слишком высоки. То, в каком тоне на саммите в Хиросиме обсуждаются актуальные проблемы мировой политики, и какие решения предлагаются, показывает: следующие несколько лет человечеству предстоит балансировать на грани всеобщей войны. Только хладнокровная и последовательная политика позволит России, Китаю и остальным обеспечить свои интересы, не подвергая смертельной угрозе выживание всей цивилизации.

В своем первом совместном заявлении, принятом на саммите в Хиросиме, лидеры самых развитых и богатых стран мира поставили остальное международное сообщество перед выбором: подчиниться, или подвергнуть себя разного масштаба испытаниям («заплатить серьезную цену»). Но исторические примеры показывают, что стратегия ставить других перед жестким выбором практически никогда не бывала успешной.

Сам Запад с подобными ситуациями еще никогда не сталкивался. Прошлые военно-политические противоборства, где на кону был будущий мировой порядок, происходили внутри Запада, либо в условиях сравнительной изоляции его противника, как это было во время холодной войны. Сейчас конфликт впервые имеет глобальный характер, а за спиной России, вступившей в прямое столкновение с США и Европой, стоит не только дружественный ей Китай, а большинство стран мира. Даже если многие из них не согласны с теми военными решениями, которые мы приняли в начале прошлого года, они еще больше не готовы к возвращению в мир, где правила могла определять узкая группа государств, собравшаяся в эти дни на свою встречу в Японии.

В том случае, если бы это было не так, США и союзникам не пришлось бы распространять свои «санкции» на компании все новых государств. И чем больше они этим занимаются, тем меньше становится их пространство для маневра. Любая угроза эффективна до своего исполнения. А когда ее приходится приводить в действие, пусть даже и неохотно, это значит вся система управления миром ускользает из рук тех, кто с начала 16 века привык оставлять за собой последнее слово.

Сам по себе формат Большой Семерки был создан, напомним, ведущими индустриальными и военными державами Запада, как реакция на события середины 1970-х годов.

Тогда США только что потерпели поражение во Вьетнаме, СССР был на подъеме своего военно-политического могущества, а арабские страны впервые решились на то, чтобы выступить единым фронтом. «Нефтяное эмбарго» 1973 года было введено участниками ОПЕК (тогда ОАПЕК), Сирией и Египтом против западных держав, поддержавших Израиль.

При этом, к началу 1970-х годов на Западе понимали: СССР представляет собой серьезного противника, но он изолирован. Изолирован, в первую очередь, собственной экономической системой, не позволяющей развивать нормальные экономические отношения с большинством государств мира. Все остальные страны, развивающиеся на основе рыночной экономики и общемирового рынка, Западом, в целом, контролировались.

Особенно большое значение имела возможность влиять на нефтяные арабские государства: они гарантировали поставки самого важного ресурса. Арабский «бунт» против друзей Израиля стал опасным прецедентом. Отнестись к нему нужно было со всей серьезностью. Поэтому США и их главные союзники решили создать параллельную ООН структуру для глобального управления. Тем более, что в 1971 году в ООН были восстановлены права Китайской народной республики, включая контроль над местом постоянного члена Совета безопасности. До этого СССР был в ООН в положении фактической изоляции. Теперь, несмотря на сложные отношения между Москвой и Пекином, Запад уже не мог доминировать в этом высшем органе международного сообщества.

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С момента создания «семерки» международный порядок принял свой современный вид: помимо формального органа в лице ООН и ее Совбеза существовал «ареопаг» тех держав, которые создавали правила для всех, кто жил в пространстве глобальной рыночной экономики. Другими словами, узкая группа стран договорилась согласовывать свои национальные интересы и реализовывать их в глобальном масштабе, совершенно не обращая внимания на пожелания остальных или саму Организацию Объединенных Наций. Все стало предельно просто и отражало истинное положение дел в мировой экономике и политике.

Не случайно, что после крушения СССР, унаследовавшая многое из его формальных признаков Россия так стремилась стать восьмым членом самого престижного клуба. А многие на Западе, во Франции и Германии, в первую очередь, искренне считали, что это решение станет компенсацией Москве за расширение НАТО и вообще разграбление «советского наследства» самоназначенными победителями. Россия формально вступила в клуб и участвовала в его встречах в период 1997-2014 годов. Но это ничего не изменило в поведении самого Запада, продолжавшего полностью игнорировать ее интересы.

После начала кризиса вокруг Украины весной 2014 года США и союзники с радостью от российского участия избавились. С того момента Большая Семерка обретает второе дыхание и быстро становится не только механизмом согласования интересов ведущих стран Запада, но их настоящим «боевым штабом». Задачи этого штаба состоят в том, чтобы определять на высшем уровне стратегию борьбы за сохранение своих уникальных позиций.

В 2013 году вызов Западу впервые бросает Китай, когда выдвигает свою инициативу «Пояса и пути». В России эти предложения оценивались, в первую очередь, с точки зрения их вклада в стабильность Центральной Азии и наше экономическое сотрудничество с Пекином. Но в США и Европе «Пояс и путь» сразу вызвал обоснованные подозрения в том, что он может стать серьезной альтернативой тем международным финансовым институтам, которые контролируют Вашингтона и Брюссель.

Сейчас отношения России и Запада приобрели форму в военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе, как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы.

Поэтому в Хиросиме мы видим, как «Большая семерка»реализует две важнейшие задачи в новых условиях: согласует интересы своих участников и определяет стратегию борьбы против окружающих.

Ничего другого от организации такого рода мы ожидать, собственно говоря, и не должны. А задачей России, Китая и других становится четко понимать, с кем мы имеем дело и придерживаться собственной стратегии, интересов и базовых ценностей.