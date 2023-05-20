«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

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20 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Как Мариуполь стал символом освобожденных территорий

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
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Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

Рисунок был быстро уничтожен, но его фотографии остались кадр из видео
Публичное оскорбление президента. Именно так французская прокуратура квалифицирует чудовищное преступление в одной из местных провинций – портрет Макрона под видом Гитлера. «Дикость» – так выражаются сторонники президента Франции. Почему сатирический рисунок был воспринят как сотрясение самих основ западного образа жизни? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    «Большая семерка» пытается бороться со всем миром

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    20 мая 2023, 14:30

    Мы не знаем сейчас, какой станет в будущем российская экономика в новых условиях – единственные серьезные угрозы для сверхдержавы могут исходить только изнутри. Но мы точно знаем, что еще никогда Россия не вступала в противостояние с Западом, находясь в таком благоприятном международном положении.

    Если бы текущий саммит «Большая семеркаи в Хиросиме происходил 100 лет тому назад, у нас практически не было бы шансов, чтобы устоять против давления Запада, не скатившись при этом в самоизоляцию и автаркию. Однако сейчас решительный тон участников этой встречи может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.

    С момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике. Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду».

    Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса.

    Ожесточение, с которым США и их союзники ведут против России борьбу, вызвано их адекватной, в принципе, оценкой собственного положения. И не стоит ожидать того, что наши противники будут в ближайшее время готовы пойти на компромисс – их ставки для этого слишком высоки. То, в каком тоне на саммите в Хиросиме обсуждаются актуальные проблемы мировой политики, и какие решения предлагаются, показывает: следующие несколько лет человечеству предстоит балансировать на грани всеобщей войны. Только хладнокровная и последовательная политика позволит России, Китаю и остальным обеспечить свои интересы, не подвергая смертельной угрозе выживание всей цивилизации.

    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В своем первом совместном заявлении, принятом на саммите в Хиросиме, лидеры самых развитых и богатых стран мира поставили остальное международное сообщество перед выбором: подчиниться, или подвергнуть себя разного масштаба испытаниям («заплатить серьезную цену»). Но исторические примеры показывают, что стратегия ставить других перед жестким выбором практически никогда не бывала успешной.

    Сам Запад с подобными ситуациями еще никогда не сталкивался. Прошлые военно-политические противоборства, где на кону был будущий мировой порядок, происходили внутри Запада, либо в условиях сравнительной изоляции его противника, как это было во время холодной войны. Сейчас конфликт впервые имеет глобальный характер, а за спиной России, вступившей в прямое столкновение с США и Европой, стоит не только дружественный ей Китай, а большинство стран мира. Даже если многие из них не согласны с теми военными решениями, которые мы приняли в начале прошлого года, они еще больше не готовы к возвращению в мир, где правила могла определять узкая группа государств, собравшаяся в эти дни на свою встречу в Японии.

    В том случае, если бы это было не так, США и союзникам не пришлось бы распространять свои «санкции» на компании все новых государств. И чем больше они этим занимаются, тем меньше становится их пространство для маневра. Любая угроза эффективна до своего исполнения. А когда ее приходится приводить в действие, пусть даже и неохотно, это значит вся система управления миром ускользает из рук тех, кто с начала 16 века привык оставлять за собой последнее слово.

    Сам по себе формат Большой Семерки был создан, напомним, ведущими индустриальными и военными державами Запада, как реакция на события середины 1970-х годов.

    Тогда США только что потерпели поражение во Вьетнаме, СССР был на подъеме своего военно-политического могущества, а арабские страны впервые решились на то, чтобы выступить единым фронтом. «Нефтяное эмбарго» 1973 года было введено участниками ОПЕК (тогда ОАПЕК), Сирией и Египтом против западных держав, поддержавших Израиль.

    При этом, к началу 1970-х годов на Западе понимали: СССР представляет собой серьезного противника, но он изолирован. Изолирован, в первую очередь, собственной экономической системой, не позволяющей развивать нормальные экономические отношения с большинством государств мира. Все остальные страны, развивающиеся на основе рыночной экономики и общемирового рынка, Западом, в целом, контролировались.

    Особенно большое значение имела возможность влиять на нефтяные арабские государства: они гарантировали поставки самого важного ресурса. Арабский «бунт» против друзей Израиля стал опасным прецедентом. Отнестись к нему нужно было со всей серьезностью. Поэтому США и их главные союзники решили создать параллельную ООН структуру для глобального управления. Тем более, что в 1971 году в ООН были восстановлены права Китайской народной республики, включая контроль над местом постоянного члена Совета безопасности. До этого СССР был в ООН в положении фактической изоляции. Теперь, несмотря на сложные отношения между Москвой и Пекином, Запад уже не мог доминировать в этом высшем органе международного сообщества.

    С момента создания «семерки» международный порядок принял свой современный вид: помимо формального органа в лице ООН и ее Совбеза существовал «ареопаг» тех держав, которые создавали правила для всех, кто жил в пространстве глобальной рыночной экономики. Другими словами, узкая группа стран договорилась согласовывать свои национальные интересы и реализовывать их в глобальном масштабе, совершенно не обращая внимания на пожелания остальных или саму Организацию Объединенных Наций. Все стало предельно просто и отражало истинное положение дел в мировой экономике и политике.

    Не случайно, что после крушения СССР, унаследовавшая многое из его формальных признаков Россия так стремилась стать восьмым членом самого престижного клуба. А многие на Западе, во Франции и Германии, в первую очередь, искренне считали, что это решение станет компенсацией Москве за расширение НАТО и вообще разграбление «советского наследства» самоназначенными победителями. Россия формально вступила в клуб и участвовала в его встречах в период 1997-2014 годов. Но это ничего не изменило в поведении самого Запада, продолжавшего полностью игнорировать ее интересы.

    После начала кризиса вокруг Украины весной 2014 года США и союзники с радостью от российского участия избавились. С того момента Большая Семерка обретает второе дыхание и быстро становится не только механизмом согласования интересов ведущих стран Запада, но их настоящим «боевым штабом». Задачи этого штаба состоят в том, чтобы определять на высшем уровне стратегию борьбы за сохранение своих уникальных позиций.

    В 2013 году вызов Западу впервые бросает Китай, когда выдвигает свою инициативу «Пояса и пути». В России эти предложения оценивались, в первую очередь, с точки зрения их вклада в стабильность Центральной Азии и наше экономическое сотрудничество с Пекином. Но в США и Европе «Пояс и путь» сразу вызвал обоснованные подозрения в том, что он может стать серьезной альтернативой тем международным финансовым институтам, которые контролируют Вашингтона и Брюссель.

    Сейчас отношения России и Запада приобрели форму в военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе, как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы.

    Поэтому в Хиросиме мы видим, как «Большая семерка»реализует две важнейшие задачи в новых условиях: согласует интересы своих участников и определяет стратегию борьбы против окружающих.

    Ничего другого от организации такого рода мы ожидать, собственно говоря, и не должны. А задачей России, Китая и других становится четко понимать, с кем мы имеем дело и придерживаться собственной стратегии, интересов и базовых ценностей.

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