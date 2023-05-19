Политологи: Запад пытается разрушить «Семью семей» народов России

Политологи в рамках круглого стола рассказали о попытках Запада использовать против России ее многонациональное многообразие

Несмотря на все попытки западных стран разрушить межнациональное согласие в России, оно только укрепилось, а идея «семьи семей» имеет привлекательную мировоззренческую парадигму для других государств. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семья семей: межнациональное согласие в России».

«Работа по разрушению межнационального согласия в России продолжается десятилетиями. Сейчас мы видим, как вбрасываются деструктивные идеи в национальные сообщества, как противник выстраивает новую конфликтную повестку», – отметил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России.

«Несмотря на то, что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. Ведь за любой инфоповод, который может стать возможной болевой точкой, западные комментаторы пытаются сразу вцепиться», – добавил политолог.

«Фраза президента: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Горжусь тем, что я часть этого мира, могучего, сильного, многонационального народа России» стала не просто метафорой, а основой политики в межнациональных отношениях. Глава государства – не просто гарант межнационального мира и согласия в стране, а человек, который не словом, а делом укрепляет это межнациональное согласие», – отметил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

«Многонациональный состав России – это цивилизационная основа нашей государственности, нашего общества, основанного на синтезе, на взаимодействии народов, и его сила именно в этом», – убежден эксперт.

«Сегодня мы находимся в состоянии беспрецедентных вызовов, связанных с открытым противостоянием с Западом. Его агрессия носит комплексный характер, поставлена задача уничтожения российской государственности. Происходит попытка дестабилизации ситуации в России через разрыв межнационального мира. Для нашей страны чрезвычайно важна реакция на такие попытки, формирование стратегического видения. Межнациональный мир, гармония должны укрепляться, быть мощным фундаментом, который не допустит внешнего давления на Россию», – отметил историк.

«Россия на протяжении веков развивалась как великая евразийская цивилизация, в создании которой приняли участие все основные этнокультурные и религиозные группы – славянские и тюркские, угро-финские и кавказские этносы, народы Севера и Сибири, православные и мусульмане, буддисты и иудеи», – рассказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

«Нашей стране не только удалось сохранить межнациональный и межконфессиональный мир, но и создать атмосферу сотрудничества, братства народов, которые видят в ней свою общую Родину. Россия помогает народам сохранять свою самобытность, формирует симфонию народов и культур, демонстрирует высокий уровень консолидации и качества межнациональных отношений. Это факторы нашего единства», – считает он.

При этом, с точки зрения социологов, в России есть два тренда. «Это гармонизация межнациональных отношений и специальная военная операция – когда мы видим проявление переосмысления многих сторон нашей действительности», – рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Мы отчетливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. 68% россиян считают, что тот факт, что Россия – это многонациональная страна, делает нас сильнее. Это две трети. Больше половины опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные. Наблюдается увеличение этой группы людей. Про конфликтность говорят всего 9%», – отметил социолог.

«66% опрошенных не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности, 25% – скорее не испытывают. В сумме 91% заявляют о том, что им это чувство не знакомо», – добавил он.

«В трудные для государства времена народы России всегда сплачивались. СВО показала внутреннюю силу братских народов, когда мы вместе встали против неонацистской угрозы Запада. Мы, как одна большая семья, сражаемся за свою Родину, за будущее наших детей», – акцентировал Герой России Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Боотур», первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов Якутии.

«Те распри, которые были в гражданской жизни, отодвинулись. Все вдохновлены идеей, что страна должна объединиться. Мы храним, чтим нашу историю. Больше тысячи лет, как мы живем одной семьей, и в трудные времена мы особо должны быть едины. Запад, пытаясь дестабилизировать ситуацию, наоборот, сплотил нас», – отметил он.

При этом особую значимость приобретает работа с молодым поколением. «Важно донести до молодых людей, что межнациональное согласие и кооперация – это то, что открывает новые возможности. При это любая форма дезинтеграции значительно уменьшит потенциал для развития и повышения качества жизни», – рассказал Эльдар Есиев, член экспертного клуба «Дигория».

«Это актуально с учетом того, что основной канал информационной атаки на межнациональные отношения – интернет и социальные сети. А как нам известно, именно молодежь является аудиторией, наиболее представленной в виртуальной среде», – добавил политолог.

«Еще одной важной частью работы является туризм. Лучшим способом борьбы со стереотипами, мешающими нормальному отношению человека к представителям другого народа, является поездка в регион и знакомство с его культурой и традициями», – отметил политолог.

В завершение дискуссии эксперты отметили – российский цивилизационный опыт позволяет сформулировать уникальное ценностное предложение всему миру. На этот опыт смотрят наши дружественные страны, и они готовы его применять.