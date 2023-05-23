Тайные и явные стороны зерновой сделки

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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Запад ищет новый механизм воровства денег у России

За разрушения на Украине несут ответственность в первую очередь ВСУ, использующие мирные города в качестве живого щита The Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press
Запад продолжает угрожать России казнями египетскими. Теперь он создает специальный механизм, в рамках которого Москва будет, по его мнению, выплачивать компенсации Киеву. Эта идея сразу выглядит мертворожденной – и не только потому, что участвовать в ней отказались даже некоторые страны Европы. О чем идет речь?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...

России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...
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Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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  • И тем, и другим в равной степени

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    Тайные и явные стороны зерновой сделки

    Владислав Исаев
    политолог
    23 мая 2023, 16:23

    Папа мой, вечная ему добрая память, хоть сам и был далек от торговли, любил повторять одну старую восточную мудрость: «На базаре всегда два дурака – один дорого покупает, другой дешево продает». Порой он употреблял ее в ситуациях, связать которые с торговлей мне, ввиду отсутствия жизненного опыта, тогда не удавалось. Но с годами она всё чаще вспоминается мне по самым разным поводам, открываясь всё новыми гранями.

    Но восточные старцы сдвинули за скобки еще один нюанс – то, что суждения о том, что дорого, а что дешево, выносят не только участники сделки, но и многочисленные досужие зеваки с рынка, которым при любом раскладе ничего не перепадет. Так, например, те же минские договоренности наши национал-патриоты критиковали не менее яростно, чем бандеровцы. Но не спросили в итоге ни тех, ни других.

    Вот и «зерновая сделка» в ее первичном варианте и последующих итерациях собирает урожай негативных оценок людей, одинаково далеких от рынков зерна, удобрений и стратегических комбинаций в зоне СВО. Зато твердо уверенных в том, что «о нас опять вытерли ноги».

    Но для оценки любой сделки нужно четко понимать, что теряют и получают обе стороны. При этом ту риторику, которой они сопровождают переговорный процесс, желательно тщательно профильтровывать на предмет отделения рома от баб, а мух от котлет.

    Итак, если говорить о зерновой сделке, очень интересно уточнить, что предлагает или от чего отказывается российская сторона. Вроде прошлым летом речь шла о том, что наш флот не станет блокировать вход и выход украинских портов. Но вот вопрос: а мог он обеспечить такой контроль? Особенно в ситуации, когда над нейтральными водами и территориями стран НАТО в регионе болтались самолеты-разведчики и летающие радары, а сверху всё просматривали западные спутники. Как показали бои за остров Змеиный, от контроля над которым в итоге отказались обе стороны, а также потеря крейсера «Москва» – такой контроль мог обойтись слишком дорого. При том, что корабли нужны для нанесения ударов крылатыми ракетами по украинской территории. При этом абсолютно заблокировать украинский экспорт такой контроль всё равно не позволял. То же зерно вполне можно вывозить по Дунаю или по железной дороге. Это дороже, но, в конце концов, страны Запада с готовностью несут куда большие издержки ради поддержки Украины.

    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

    Да и так ли уж критичен для Украины зерновой экспорт, чтобы вот прямо без него она утратила всякие возможности к ведению боевых действий? В прошлом году доходы страны от зернового экспорта составили 8,7 млрд долларов. Сумма серьезная, но на фоне 130, 150 и даже 200 млрд помощи и кредитов от Запада, да еще с учетом того, что часть зерна вывозилась по суше, эта подмога – как мертвому клизма.

    Кто-то говорит, что этот экспорт позволил Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, думаю, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. А с нашей стороны лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять.

    Тем более, что на фоне сложностей с топливом, которое приходится тягать со складов в Польше, удобрениями и всё теми же работниками, не говоря уж о потере всё большей территории, украинское зерноводство и само будет продолжать сокращаться – уже прошлогодний экспорт на четверть меньше, чем в 2021 году. Но польским, румынским, болгарским и венгерским фермерам и того хватило – они от этого демпинга взвыли так, что даже ЕС пришлось пойти на уступки, запретив поставки в эти страны украинского зерна до начала нового сельхозсезона.

    Теперь о том, что Россия пытается в этой сделке выторговать. Во-первых, снятие ограничений на экспорт российского зерна. Это разрешение захода наших судов с зерном в европейские порты, возможность страхования этих судов западными компаниями и возобновление подключения «Россельхозбанка» к системе платежей SWIFT. То же касается и экспорта российских удобрений. И снять запрет на поставки сельхозтехники в Россию. То есть фактически снятия части западных санкций.


    Самое смешное, что исполнение этих требований более выгодно странам Запада, чем России. Это западные страховщики, докеры и банкиры заработают на обслуживании российского экспорта. Это европейские фермеры получат дешевые удобрения. Это европейские производители сельхозтехники заработают на поставках в нашу страну. Россия тоже выиграет, но немного. Экспорт зерна из России в прошлом году поставил очередной исторический рекорд, превысив 55 млн тонн. И больше он вряд ли мог бы стать, поскольку мировой рынок перезатоварен – и цены падают. По удобрениям экспорт сократился, но лишь в натуральном выражении, а в деньгах вырос – европейцы создали на мировом рынке ажиотажный спрос в попытках заместить российские поставки. А зерно мы в Европу и до 2022 года в значимых объемах не экспортировали.

    Не экспортировали, но, возможно, если дела пойдут так дальше, после СВО будем. Когда европейские фермеры окончательно закроют лавочку, не выдержав украинского беспошлинного демпинга, дорогих удобрений и топлива, а также фокусов погоды, оставляющих их без воды, их потом трудно будет вернуть к крестьянскому труду и быту. Вот и для нас рынок откроется, а с новыми территориями и вместе с Казахстаном и Белоруссией мы вполне можем занять на мировом рынке продовольствия положение, близкое к монополии. И тогда, возможно, сможем экспортировать не только зерно, но и продукты его переработки. И уход западных компаний из России, налаживание альтернативных каналов поставки и систем финансовых транзакций – важные шаги для подготовки к этому.

    Но это, если получится, будет потом, а пока значимой части европейцев в очередной раз напоминают, что все их экономические проблемы происходят из-за самоубийственной политики их властей. И заодно всему миру показывают, что Запад ни во что не ставит ООН и интересы голодающих.

    Ну и товарищу Эрдогану накануне решающего тура выборов нелишне было помочь выступить важной фигурой мировой политики, который все-таки смог уговорить русских позволить туркам и дальше зарабатывать на зерновом транзите. Каким бы трудным партнером он ни был, а все-таки лучше очередной американской марионетки.

    Не стоит также забывать, что пока фарватер украинских портов свободен от мин, украинцы не могут перебрасывать войска с этого направления: чем черт не шутит – вдруг русские высадят десант?

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