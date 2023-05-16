Запад купил Украину, осталось ее пристроить

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16 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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НАТО избавляется от своего самого влиятельного генсека

Столтенберг стал самым влиятельным генеральным секретарем альянса за всю его историю Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет исполнять свои обязанности только до осени, очередное продление его полномочий не состоится. Эта новость свидетельствует о временном проигрыше «ястребов» внутри НАТО их более умеренной разновидности. Но главный итог деятельности Столтенберга подведут российские войска. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Запад купил Украину, осталось ее пристроить

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления». Подробности...

Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...

Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...
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Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    Дмитрий Орехов

    Запад купил Украину, осталось ее пристроить

    Дмитрий Орехов
    писатель
    16 мая 2023, 09:20

    Однажды молодой французский поэт Жерар Нерваль купил себе в Египте восемнадцатилетнюю рабыню. Девушка приглянулась ему своей золотистой кожей и миндалевидным разрезом глаз. Рабыня была хорошо сложена, а просили за нее недорого, ведь она была из очень далекой страны – с острова Ява. Воображение рисовало Нервалю картины нескончаемых знойных утех. Заключив сделку с работорговцем, он с триумфом привел девушку в свой дом в христианском квартале Каира.

    Вскоре поэт обнаружил, что рабыня не слишком-то радуется тому, что ее купили. Закутанная в покрывало, она с меланхоличным видом сидела у окна, почти ничего не ела, скучала и пребывала в дурном расположении духа. Когда поэт попросил ее приготовить еду, рабыня отказалась: она не какая-нибудь простолюдинка и пожалуется турецкому паше, если Нерваль не обеспечит ей соответствующего положения. «Я тебя купил, поэтому ты должна...» – втолковывал ей Нерваль, но девушка с презрением выговаривала в ответ лишь одно слово: «мафиш!» («нет!»). В чем же была причина ее недовольства? Поэту перевели, что рабыня желает получить шелковое платье, желтые сапожки и одеяние из черной тафты, которое носили в Каире знатные дамы. Также она была не прочь обзавестись европейскими нарядами. Кроме того, рабыня желала отправиться во дворец Мухаммеда Али, чтобы посмотреть на белого слона, подаренного турецкому паше английским правительством. Так восточная сказка обернулась былью: поэт должен был развлекать свою рабыню и покупать ей дорогие подарки, при этом она постоянно напоминала ему, что заслуживает лучшего. Нерваль даже не мог выйти из дома, опасаясь, что рабыня заведет интрижку с турецким офицером. Не мог он и ходить с нею по улице. Девушка все чаще изливала на него потоки гневных проклятий, из которых самыми понятными были слова «фараон» и «гяур».

    Вскоре французский поэт-романтик торжественно объявил красавице, что дарует ей свободу. Свободу?! Рабыня разразилась новыми проклятиями. Чем ей заниматься на свободе?! Она ничего не умеет! Нерваль предложил девушке научиться шить или поступить в услужение к какой-нибудь даме, но та совсем не собиралась становиться служанкой. Она хотела иметь настоящего господина, который ей самой подарит служанку.

    Когда Нерваль плыл на корабле из Каира в Бейрут, рабыня напропалую кокетничала на палубе и вовлекала матросов-арабов в свои ссоры с поэтом. Те возмущались: почему неверный распоряжается мусульманкой? Временами Нервалю приходилось даже размахивать пистолетом. Положение становилось угрожающим. Нерваль, конечно, мог увезти свою рабыню во Францию, но теперь он думал об этом с ужасом. Появиться в какой-нибудь гостиной под руку с «красоткой во вкусе антропофагов»? Стать мужем вульгарной «азиатской женщины, у которой на лбу и на груди вытатуировано солнце, а в левой ноздре отверстие от вдевавшегося туда кольца»? «Увы, нельзя безнаказанно вторгаться в чужой для тебя мир! – раскаивался несчастный Нерваль. – Теперь я не вправе ни отослать эту женщину, ни продать ее, ни бросить, не чувствуя при этом своей вины, ни даже жениться на ней – это было бы воспринято как безумство... Теперь она стала для меня обузой, я превратился в ее раба».

    Почему я вспомнил эту историю? Потому что нынешний роман Запада с Украиной очень напоминает отношения Нерваля с прекрасной яванкой. Поначалу Украина представлялась Западу очень привлекательной. Она обладала рядом очевидных достоинств (с ее помощью также можно было нагадить восточному соседу) и соглашалась отдаться белому господину буквально за пятачок. Правда, когда сделка состоялась, выяснилось, что пятачок – только первый взнос. Обязанности нарастали как снежный ком: теперь нужно было Украину кормить, вооружать, принимать миллионы ее беженцев, поддерживать в рабочем состоянии ее инфраструктуру, да еще и готовиться к войне с Россией, потому что «пирог оказался слишком большим, чтобы Украина ела его в одиночку». Украина выпрашивала подачки, но, получая их, тут же начинала клянчить новые и ругалась, как сапожник. Выставляя напоказ свои нацистские татуировки, она заявляла, что ее место в лучших гостиных, и требовала уравнять себя в правах с законными женами. Теперь Запад нес политическую ответственность за выходки своей подопечной, и любая ее ошибка била по его репутации. За сомнительное право ублажать дикарку предстояло нести и возросшие риски ядерного столкновения с Россией.

    Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

    В настоящее время Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у Нерваля во время плавания в Бейрут. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».

    Как и Нерваль, в эту ловушку Запад загнал себя сам. Не нужно пытаться прикарманить чужое, даже если оно плохо лежит – об этом не раз предупреждали сами западные интеллектуалы. Самюэль Хантингтон писал, что европейская цивилизация не должна расширяться за линию «великого исторического раздела», которая, по его словам, находилась примерно там же, где и сейчас, на протяжении 500 лет. Эта линия «определилась еще во времена разделения Римской империи в IV веке и создания Священной Римской империи в X веке», и отделяет наследников Рима от наследников Византии. Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство.


    Поначалу Запад придерживался этого правила. Из православных стран в НАТО входила только маленькая Греция (которая иногда колебалась и покидала блок). Но аппетит приходит во время еды. Запад поглотил Болгарию и Румынию, Черногорию и Северную Македонию, стал поглядывать на Сербию и Кипр, заявил о своих правах на Грузию и Молдавию. Но его главной ошибкой стала Украина. Теперь Запад стоит перед дилеммой, над которой когда-то ломал голову несчастный поэт: нужно либо варваризироваться самому, либо ввести украинскую дикарку в свою европейскую гостиную. И то и другое для Запада неприемлемо.

    Каков же выход? Случай с Нервалем показывает нам возможные варианты: сначала поэт хотел выдать свою рабыню замуж за какого-то случайного проходимца, потом пытался пристроить ее во французскую школу в Бейруте, а когда и из этого ничего не вышло, просто «забыл» свою рабыню в гостях и уехал.

    Судя по всему, Запад поступит с Украиной точно так же. Перед этим он, как Нерваль, обнаружит, что красотка ему совсем не подходит: и своенравная-де она, и недемократичная, и коррумпированная, и дорогие подарки плохо использует, и ведет себя неприлично.

    Кстати, Нерваль в конце концов повесился на фонарном столбе. Но это, конечно, уже совсем другая история.

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