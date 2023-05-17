Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

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17 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Евросоюз нашел неожиданную новую жертву для санкций

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. Как ни странно, но Газпром до сих пор оставался вне санкционных игр. Более того, Брюссель в прошлом году даже сам обвинял Россию в якобы сознательном снижении поставок газа, пока на дне Балтийского моря не прогремели взрывы. Чего же Евросоюз хочет добиться на этот раз? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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США нашли «разведчиков ГРУ» для шантажа России

Американцы, задержанные в России: Эван Гершкович (слева) и Пол Уилан EPA/ТАСС, EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Прямо сейчас в разных странах находятся под стражей сразу несколько человек, которых объединяет одно – всех их называют «агентами ГРУ». Самое интересное, что там, где они были задержаны, к ним или нет претензий, или совсем другие. На самом деле за всеми этими тайными операциями стоит Центральное разведуправление США, и люди эти задержаны с очень определенной целью. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад купил Украину, осталось ее пристроить

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    Глеб Простаков

    Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    17 мая 2023, 08:58

    Страны БРИКС намерены обсудить введение единой валюты на саммите, который пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге в августе. Этот вопрос с точки зрения посткризисного мироустройства имеет одно из важнейших значений. С учетом того, что уже сейчас входящие в объединение государства контролируют свыше 30% мировой экономики, что сопоставимо с объемом ВВП стран G7, единая валюта БРИКС способна значительно подорвать до сих пор незыблемые позиции доллара как главной расчетной единицы в международной торговле.

    На этом пути, однако, есть много нерешенных вопросов. Вопрос первый: предполагает ли создание единой валюты отказ от национальных валют? Именно по такому принципу вводился евро, но едва ли на данном этапе речь об этом идет для БРИКС. Отказ от национальных валют означает, что единая валюта БРИКС по определению будет использоваться не только для расчетов по экспортно-импортным контрактам, но и как средство платежа внутри этих стран. Степень интеграции участников БРИКС не позволяет поставить этот вопрос на повестку дня.

    Выходом из ситуации могла бы стать цифровая валюта БРИКС, которая бы на первом этапе использовалась как инструмент международных расчетов внутри объединения. Цифровой рубль, цифровой юань, цифровой реал и цифровой рэнд могли бы стать основой корзины валют БРИКС. Условно «сырьевые» валюты России, Бразилии и ЮАР балансировались бы «потребительскими» валютами Китая и Индии.

    Сейчас, однако, не до конца понятно, как именно ЦБ РФ видит основное предназначение цифрового рубля. Госдума планирует доработать соответствующий законопроект, в котором будет дано четкое определение цифровому рублю, сфере его применения, цифровым кошелькам и т. п. Будет ли цифровой рубль использоваться как средство платежа по международным контрактам (в том числе с его помощью можно было бы обходить санкции) или же его применение будет обкатываться внутри России? Те же вопросы в целом актуальны и для финансовых регуляторов других стран БРИКС.

    Проблема вторая – дисбаланс в торговле между странами БРИКС. Несмотря на весомую долю в мировой экономике и торговле отдельных стран объединения, их торговля между собой разбалансирована. Например, для Китая ни Россия, ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР не являются приоритетными торговыми партнерами. Это место занимают США и Евросоюз. То же верно для остальных стран БРИКС за исключением России, которая благодаря «повороту на Восток» вывела Китай и Индию в топ торговых партнеров.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Показательна недавняя история с переводом российско-индийской торговли на рупии. Объем российского экспорта в Индию по итогам 2022 года составил более $37 млрд, при том, что импорт из Индии едва превысил $2,5 млрд, что почти в пятнадцать раз меньше. Резко возросшие поставки российских нефти и газа не могли быть компенсированы ввозимыми медпрепаратами – самой большой статьи импорта из Индии.

    В этом случае перевод торговли на рупии означает их быстрое накопление в резервах ЦБ и Минфина. Чтобы их потратить, нужно либо больше импортировать из Индии, либо иметь возможность покупать за рупии товары в других странах БРИКС, тем самым повышая конвертируемость этой валюты. Логическое следствие – расширение количества стран-участников БРИКС, в том числе с учетом структуры и объемов взаимной торговли. В этом смысле интерес к присоединению к БРИКС со стороны Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и других государств должен быть проанализирован с точки зрения не только политической, но прежде всего экономической целесообразности.

    Вопрос третий по счету, но не по значимости – позиция Китая. На Китай приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС. Страна, занимающая доминирующее положение, может настаивать на использовании собственной валюты – юаня – как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.

    Да и не факт, что КНР стремится к доминированию юаня, вместе с которым на Пекин будет возложена и ответственность за международную торговлю внутри БРИКС – а значит, и сужено пространство для маневра по использованию юаня как средства поощрения собственного экономического роста. В случае с США монополия на эмиссию доллара привела к накоплению огромного внешнего долга. Девальвация доллара, с одной стороны, стимулирует экспорт и доходы бюджета США, с другой – резко повышает стоимость обслуживания этого долга.

    Китай, который до сих пор также был склонен к девальвации юаня как способу стимулирования экспорта, едва ли захочет брать на себя ответственность за стабильность юаня как расчетной единицы, альтернативной доллару. Тем более, что сам Пекин продолжает получать огромное количество американских долларов за свои экспортные поставки в США.

    Будущее БРИКС во многом зависит от умения договориться о форматах более тесной интеграции экономик стран объединения. Совместные производственные и инфраструктурные проекты в двустороннем и многостороннем форматах должны лечь в основу качественного преобразования БРИКС, который должен стать не просто вместилищем крупных развивающихся экономик, но объединением, наполненным внутренним содержанием. В этом смысле дискуссия о единой валюте БРИКС сама по себе способна простимулировать активизацию интеграционных процессов внутри объединения.

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