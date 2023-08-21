В правящей партии Грузии назвали посла США «вредителем»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Скажу прямо – вы не справились со своей миссией. Вы не состоялись, как посол. Goodbye my darling!» – заявил парламентарий, добавив, что Дегнан регулярно пыталась «поднять революционную волну» в стране.

Резкую критику со стороны Ираклия Заркуа сейчас вызвало заявление посла о том, что Грузия не готова проводить в будущем году выборы в парламент в электронном формате.

Депутат подчеркнул, что Грузия продолжит свой прогресс в плане европейской и евроатлантической интеграции, строительство демократического общества. «Но вы на этом пути, к сожалению, не сделали ни шага поддержки», – отметил он, обращаясь к послу США.

По его словам, Дегнан не смогла обеспечить подписание между двумя странами соглашения о свободной торговле или добиться либерального визового режима для граждан Грузии, не привлекала инвестиции из США.

Ранее бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава напомнил послу США Келли Дегнан о праве Тбилиси самому определять, кому и когда уходить или оставаться.

Посла Дегнан в последнее время регулярно критиковали в Тбилиси за поддержку радикальной оппозиции или за заявления, которые расценивались как вмешательство во внутренние дела страны.