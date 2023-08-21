Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
В Тбилиси послу США напомнили о праве самим определять «когда и кому уходить или оставаться»
Бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава напомнил послу США Келли Дегнан о праве Тбилиси самому определять, кому и когда уходить или оставаться, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление завершающей свою работу в Тбилиси Дегнан о том, что американская сторона «никуда не собирается уходить из Грузии», Георгий Хаиндрава отметил, что в Грузии такие вопросы «решают хозяева, а не гости».
Он также посоветовал послу лучше ознакомиться с историей Грузии, «заглянув в «Википедию».
Посол США заявила, что ее страна «более 30ет находится с Грузией и никуда не собирается уходить».
Комментируя критику со стороны Тбилиси в свой адрес, а также в адрес ряда решений или заявлений Вашингтона по Грузии, Дегнан обвинила в этом «российскую или пророссийскую дезинформацию», направленную на подрыв грузино-американских отношений.
Посол Дегнан в последнее время регулярно критиковали в Тбилиси за поддержку радикальной оппозиции или за заявления, которые расценивались как вмешательство во внутренние дела страны.