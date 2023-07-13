Тбилиси одернул посла США Дегнан, требовавшую задержания противников гей-парада

Председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе одернул американского посла Келли Дегнан, потребовавшую задержать всех противников сорванного в столице страны массового мероприятия представителей и сторонников секс-меньшинств. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не дело посла давать заказы задерживать кого-то, об этом дипломат не должен говорить», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«У нас независимое правосудие, слава Богу, наши органы правопорядка сами принимают решения по этим темам», – сказал он.

Кобахидзе отметил, что «заслугой МВД Грузии является то, что 8 июля никто не пострадал, хотя такие риски были».

«Поэтому министр внутренних дел Грузии заслуживает благодарность, а посол США делает неверные оценки», – подчеркнул глава правящей партии Грузии.

Дегнан заявила в четверг, что «в Тбилиси все будут чувствовать себя в безопасности, если арестуют и осудят всех запечатленных на видео (радикалов, выступивших против ЛГБТ) в минувшую субботу».

Сотни противников ЛГБТ вышли на марш против собрания сексуальных меньшинств, полиция задержала двух человек, но в итоге толпа прорвалась к месту проведения мероприятия. МВД тогда эвакуировало организаторов и участников гей-парада на озере Лиси в окрестностях Тбилиси.