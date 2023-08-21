Мантуров и Собянин дали старт производству на новом фармзаводе в Зеленограде

Вице-премьер Мантуров и мэр Москвы Собянин дали старт началу фармпроизводства на заводе «Р-Опра» в Зеленограде

Tекст: Антон Никитин

Новое предприятие будет выпускать лекарственные препараты для терапии онкологических и орфанных заболеваний, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, для терапии ВИЧ-инфекции, а также иммунодепрессанты, передает ТАСС.

По словам Мантурова, мощность завода позволит выпускать 270 млн упаковок препаратов в год. Вице-премьер выразил уверенность, что в скором времени, когда «Р-Опра» начнет выпускать свою продукцию в гражданский оборот, врачи и пациенты оценят качество и доступность отечественных лекарств. Он отметил, что противоопухолевые препараты, произведенные на новом заводе, поступят в торговый оборот уже в 2024 году.

Собянин, в свою очередь, напомнил, что пять лет назад была поставлена задача локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от импорта, особенно жизненно важных лекарств в области онкологии. По его словам, за эти пять лет совместными усилиями построены восемь заводов, в ближайшие годы будет построено еще семь заводов, в результате в 2023 году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5%, более чем на две трети. Он выразил благодарность за поддержку Министерству промышленности и инвесторам, которые вкладывались в производство.

Препараты будут выпускаться в твердых формах, в форме стерильных растворов и лиофилизатов, а также в мягких желатиновых капсулах и порошках для ингаляций в капсулах.

Как отметил вице-премьер, в рамках программы «Приоритетные проекты» Фонд развития промышленности (ФРП) выделил на строительство предприятия заем в 2 млрд рублей. По словам Мантурова, «Р-Опра» также может пользоваться преимуществами статуса резидента особой экономической зоны. Он выразил благодарность Собянину и правительству Москвы за поддержку проекта, а руководству и команде предприятия – за колоссальную работу, проведенную за последние три года.

Напомним, в сентябре 2022 года Собянин рассказывал о развитии фармкластера в «Алабушево» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».