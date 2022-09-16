Собянин рассказал о развитии фармкластера в «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фармацевтический кластер по производству заменяющих импортные препараты лекарств, в составе площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде, заработает почти в полном объеме в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь, в «Алабушево», строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня, с высокой мощностью, производительностью, инновациями. Часть заводов уже работает, а в следующем году все три завода площадью около 100 тыс. квадратных метров будут работать почти в полном объеме», – цитирует «Вечерняя Москва» Собянина.

По его словам, в рамках работ на площадке появится более 200 тыс. квадратных метров технологичных заводов в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности по программе импортозамещения.

Отмечается, что в процессе посещения «Алабушево» мэр осмотрел несколько предприятий. Так, Собянин посетил завод фармацевтической компании «Биокад», а также осмотрел возведение производственных корпусов фармацевтических компаний «Р-Опра» и «Брайт Вэй Индастриз».

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что включение предприятий в состав особой экономической зоны имеет важное значение для поддержания их финансовой и операционной устойчивости.

Генеральный директор АО «Группа Компаний Электронинвест» Емельян Полянский добавил, что будущая площадка «Алабушево» позволит обеспечить промышленную кооперацию и продвижение продукции компаний-резидентов, передает АГН «Москва».

Компания «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») ведет строительство завода по производству 56 препаратов для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний – 31 международное непатентованное наименование.

С началом работы завода компания в течение семи лет будет поставлять лекарства для московской системы здравоохранения.

Компания «Брайт Вэй Индастриз» (ГК Bright Way Group) возводит корпуса для производства лекарств, включая 18 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Завод будет производить препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта, нарушений обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем. Также в планах выпуск противомикробных препаратов и антисептиков.

«Алабушево» – одна из пяти площадок ОЭЗ «Технополис «Москва». Площадь территории «Алабушево» составляет 157,9 га. Здесь работают 30 компаний, которые имеют статус резидента и право на налоговые льготы по федеральному и региональному законодательству. Всего на площадке создано 2,2 тыс. рабочих мест. Объем фактически осуществленных инвестиций составляет свыше 28,9 млрд рублей.