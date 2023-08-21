Пожар произошел на складе с краской в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Тушение осложняет сложная планировка здания, а также высокая пожарная нагрузка склада, внутри которого находятся лакокрасочные изделия, передает ТАСС. Очаг возгорания находится на втором этаже.

В МЧС добавили, что в 8.45 мск поступило сообщение о возгорании в административно-складском здании в городском округе Богородский, по улице Ильича, д. 1, к. 2, на складе находится производство лакокрасочных изделий.

Напомним, в воскресенье в МЧС сообщили, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске.