Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.3 комментария
Пожар произошел на складе с краской в Подмосковье
Площадь пожара на складе с краской в Подмосковье увеличилась до 2 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно сообщению ведомства, площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Тушение осложняет сложная планировка здания, а также высокая пожарная нагрузка склада, внутри которого находятся лакокрасочные изделия, передает ТАСС. Очаг возгорания находится на втором этаже.
В МЧС добавили, что в 8.45 мск поступило сообщение о возгорании в административно-складском здании в городском округе Богородский, по улице Ильича, д. 1, к. 2, на складе находится производство лакокрасочных изделий.
Напомним, в воскресенье в МЧС сообщили, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске.