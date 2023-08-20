Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.31 комментарий
Склад Ozon загорелся в Подольске
ГУ МЧС: Продукция склада Ozon горит на площади 375 «квадратов» в подмосковном Подольске
Пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах, сообщили в региональном главке МЧС России.
По сообщению ведомства, в 8ю39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Ozon в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании, сотрудников эвакуировали, открытое горение продукции в коробках на стеллажах происходит на площади 375 квадратных метров, передает РИА «Новости».
В МЧС добавили, что к тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники.
Напомним, в начале августа 2022 года в Московской области произошел пожар на складе Ozon. в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб.