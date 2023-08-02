Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Минобороны объявило о старте учений в Балтийском море
Минобороны объявило о старте учений «Океанский щит-2023» в Балтийском море
В акватории Балтийского моря со 2 августа проходят военно-морские учения «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщило Минобороны.
На учениях планируется проверить готовность ВМФ к защите национальных интересов страны в оперативно важном районе и слаженность работы штабов разного уровня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На учениях отработают защиту морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, оборону морского побережья. Всего будет выполнено свыше 200 боевых упражнений, включая практическое применение оружия.
На них задействуют более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и ВКС и порядка 6 тыс. военнослужащих.
После окончания учений корабли проведут межфлотские переходы в пункты постоянного базирования.