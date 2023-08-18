Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.0 комментариев
На фестивале «Таврида.АРТ» обсудили патриотизм и современную культуру
На треке общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» обсудили патриотизм и современную культуру
В первый день Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму стартовала работа трека «Знание.Лекторий »в студии Российского общества «Знание». Участники обсудили современную культуру и историческое наследие России, а также поговорили о роли молодежи в обществе и возможностях для успешной самореализации, о добровольчестве и патриотизме.
Эти и другие темы обсудили с молодежью деятели искусства, руководители культурных, волонтерских и бизнес-проектов, государственные и общественные деятели. Трек Российского общества «Знание» на Фестивале будет работать до 20 августа. Онлайн-трансляции выступлений доступны на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «Знания» «ВКонтакте».
Руководитель арт-кластера «Таврида», программный директор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Першин описал смысловое ядро арт-кластера – Академию творческих индустрий «Меганом», назвал принципы, лежащие в основе «Тавриды», один из них – принцип объединения.
«В современном мире, особенно если говорить про новое поколение, классно, когда человек может сочетать все: активно путешествовать, проводить время на берегу моря и одновременно получать просветительский контент, быть вовлеченным в воспитательные технологии, находить единомышленников и вместе работать над проектами. Мне кажется, это и есть главная технология молодежно-просветительского курорта: мы хотим достичь максимального объединения форматов и смыслов», – сказал руководитель арт-кластера.
Кроме того, для участников фестиваля «Таврида.АРТ» реконструкторы проведут исторические площадки
Историческую площадку представляют более 100 реконструкторов из разных регионов страны. В культурно-историческом квартале фестиваля «Таврида.АРТ» развернулись тематические площадки – «Боспорское Царство» и «Московское Царство».
В этом году фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ» проходит в пятый раз. Программа юбилейного фестиваля молодого искусств будет выстроена особым образом. Пять дней – пять ключевых фестивалей внутри общей программы.