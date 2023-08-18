Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно

Военный эксперт Кашин: Налеты украинских БПЛА на Москву только пугают людей и не имеют военного эффекта

Tекст: Дарья Волкова

«Вооруженные силы Украины достаточно тщательно прокладывают маршрут для БПЛА на основе данных спутниковой разведки о расположении наших систем ПВО. В такой ситуации нам, вероятно, необходимо проводить работу по усилению противовоздушной обороны, особенно вокруг Москвы», – сказал Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

«Судя по всему, противник делает ставку на то, что мы стянем в столицу дополнительные комплексы противовоздушной обороны, сняв их с фронта и прифронтовых районов. Тут важно не поддаваться на провокацию. Кроме того, у атак есть и политическая цель», – отметил он.

«Их можно сравнить с обстрелами палестинцами территории Израиля при помощи самодельных ракет. Они, как и налеты украинских БПЛА на Москву, не имеют большого военного и экономического эффекта, но нарушают привычное течение жизни и пугают людей. Скорее всего, полностью исключить такие атаки до полного поражения Украины будет сложно», – рассуждает эксперт.

«Любой крупный город – это благоприятная среда для применения дронов. На руку противнику играет большое количество зданий, складок местности. По сути, в городской застройке, беспилотники превращаются в идеальное террористическое оружие», – полагает он.

«Но нашим военным, конечно, необходимо прорабатывать комплекс мер для защиты от таких атак. Нужно создавать новые средства уничтожении БПЛА, которые будут эффективны и безопасны для применения в населенных пунктах. В частности, это может быть лазерное оружие», – считает собеседник.

«Такой процесс займет много времени. Поэтому сейчас, помимо усиления системы ПВО, нам стоит уделить особое внимание высокоточным ударам по местам сборки и взлета дронов. Кроме того, было бы правильным отодвигать линию фронта как можно дальше от границы России, создавать таким образом буферную зону, которая не позволит беспилотникам противника проникать на нашу территорию», – заключил он.

Ранее украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона. На месте ЧП работают спецслужбы, информации о пострадавших не поступало. Как отмечают в Telegram-канале Shot, зафиксировано повреждение части павильона № 8.

По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец». Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

Неделей ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что несмотря на предотвращение всех ударов, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы.

Напомним, Кнутов также указывал на то, что противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. По его мнению, для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения беспилотных летательных аппаратов.