Путин: Общественный транспорт во всех регионах должен не ветшать, а молодеть

Tекст: Ольга Иванова

«Системной задачей является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах РФ. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять здесь все необходимые меры», – приводит его слова ТАСС.

Путин указал, что обновление парка общественного транспорта в России является одной из важнейшей задач, при ее решении необходимо опираться на отечественную промышленность. Он отметил, что «сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев». При этом с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет только расти, добавил президент.

Путин заметил, что «в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: все больше людей предпочитает именно общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный».

Он предложил обсудить проблему стоимости услуг общественного транспорта и отметил, что эта тема волнует людей. «И, конечно, рассмотрим сегодня и проблему стоимости услуг общественного транспорта. Конечно, мы понимаем, что людей это волнует, прямые расходы», – сказал Путин.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал высокий износ инфраструктуры городского электрического транспорта главным вызовом для развития общественных перевозок. Он отметил, что с помощью федерального правительства и президента уже удалось улучшить автомобильные дороги. Теперь аналогичные механизмы необходимо разработать и для рельсовой техники.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что государство должно помогать регионам обновлять парк техники. Он заявил о подготовке ряда инициатив, которые позволят государству покрыть бюджетные расходы регионов на транспорт.



