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Губернатор Челябинской области Текслер: Обновление общественного транспорта – приоритетная задача государства
Губернатор Челябинской области Текслер: Государство поможет обновить общественный транспорт каждому региону страны
Каждый российский регион должен иметь современный и комфортный общественный транспорт. Нами был подготовлен ряд инициатив, которые помогут субъектам РФ найти финансирование для решения этой задачи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, в среду в Москве начался семинар-совещание по вопросу развития общественного транспорта в РФ.
«Тема нашего круглого стола – финансирование транспортной отрасли. Нам нужно сделать так, чтобы в каждом городе России была новая, современная и комфортная техника. Государство должно помочь каждому региону найти средства для решения этой задачи», – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Уже сейчас проект «Безопасные качественные дороги», специальные казначейские кредиты, а также ряд других программ помогают обновлять парк техники. Однако этого все еще недостаточно. Мы подготовили ряд инициатив, в рамках которых государство поможет регионам покрыть бюджетные расходы на транспорт», – подчеркивает собеседник.
«Важно понимать, что задачу обновления общественного транспорта нельзя выполнить раз и навсегда. Старые машины ломаются, поэтому на их место необходимо покупать новые. Поэтому нам нужно обеспечить постоянный приток новой техники в регионы», – отмечает он.
«Мы сейчас активно обновляем парк техники в Челябинской области. В следующем году столица региона получит трамваи отечественного производства. В Магнитогорске ведется работа над заменой автобусов. Кроме того, с помощью казначейских кредитов мы смогли закупить транспорт для 20 муниципалитетов», – резюмировал Текслер.
Напомним, в Москве начался семинар-совещание по подготовке заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу «О развитии общественного транспорта в Российской Федерации».
В рамках семинара губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал высокий износ инфраструктуры городского электрического транспорта главным вызовом для развития общественных перевозок. Он отметил, что с помощью федерального правительства и президента уже удалось улучшить автомобильные дороги. Теперь аналогичные механизмы необходимо разработать и для рельсовой техники.
Напомним, 17 августа президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле заседание президиума Госсовета, на котором будут рассмотрены вопросы развития общественного транспорта в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В этот же день Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры Московского региона.