  • Источник: MИ-6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
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    Военные возможности Украины повисли на волоске
    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»
    В руководстве НАТО допустили отказ Украины от территорий в пользу России
    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией
    В СК решили завести дело против авиакомпании Red Wings
    Производство артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» пообещали увеличить в разы
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария
    16 августа 2023, 04:56

    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

    Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

    Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что происходящее в Киеве «никого не беспокоит». «Кто действительно думал об этом, так это Путин», – приводит его слова РИА «Новости».

    На протяжении восьми лет российский лидер пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии, предотвратить гибель людей, напомнил журналист.

    По его словам, президент России «был прав на 100%», однако все мирные инициативы российского руководства, включая Минские соглашения, отвергались Киевом.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар.

    15 августа 2023, 15:44
    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG

    Минобороны впервые заявило о перехвате французских ракет большой дальности SCALP-EG

    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG
    @ Sooryan 101/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки впервые перехватили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО за сутки перехватили четыре SCALP-EG и два снаряда РСЗО «Ураган», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ПВО за этот период уничтожили 25 украинских беспилотников у населенных пунктов Лисичанск, Сватово (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР) и Токмак (Запорожская область).

    Газета ВЗГЛЯД писала в июле, что решение о передаче Парижем киевскому режиму ракет SCALP-EG связано с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о нехватке снарядов у ВСУ.

    Коментарии (20)
    15 августа 2023, 17:24
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен.

    Украина могла бы отказаться от территорий и получить членство в НАТО, заявил Йенссен в интервью Verdens Gang, передает ТАСС. При этом, по его словам, киевский режим сам должен решать: как, когда и на каких условиях он будет вести переговоры.

    Йенссен добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Коментарии (36)
    15 августа 2023, 13:00
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное

    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

    «Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.

    «Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.

    «Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.

    Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».

    В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.

    Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.

    Коментарии (11)
    15 августа 2023, 13:08
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят предварительные итоги боевых действий, передает RT.

    По его словам, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

    Ранее Шойгу заявил, что страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, не беря в расчет потери ВСУ.

    Коментарии (30)
    15 августа 2023, 15:29
    В ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22
    В ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО Украины не способны противостоять российским ракетам Х-22, заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    ПВО Украины не смогли уничтожить ни одну крылатую ракету Х-22 за весь период военных действий, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Игната, такие ракеты теоретически можно сбивать ЗРК Patriot. Он добавил, что комплекс также якобы может сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Ранее сообщалось, что западные резервы ПВО для Украины истощены.

    Коментарии (10)
    15 августа 2023, 19:32
    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Замглавы Совбеза Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим для вхождения в состав Североатлантического альянса должен отказаться от самого Киева, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном отказе Украины от территорий.

    Высказанная Йенссеном идея о том, что для вхождения в НАТО киевскому режиму придется отказаться от спорных территорий, любопытна, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

    Однако все территории, якобы принадлежащие украинскому руководству – «в высшей степени спорные», и для вхождения в военный блок киевским властям нужно будет «отказаться даже от самого Киева», указал зампред Совбеза.

    Он предложил, что в таком случае придется перенести столицу во Львов, если Варшава согласится оставить «Лемберг любителям сала с коксом».

    Напомним, Йенссен ранее заявил, что Украина могла бы войти в НАТО в случае уступок территорий, которые она отказывается признавать частью России.

    Коментарии (20)
    15 августа 2023, 20:14
    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»

    В ВСУ рассказали Зеленскому об эффективности российских «Ланцетов» и «Орланов»

    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» усложняют значительно жизнь для украинских военных, заявили военнослужащие ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.

    Украина «не имеет права» игнорировать проблемы с «Ланцетами» и «Орланами», о которых рассказали бойцы ВСУ в ходе визита Зеленского в Запорожье, заявил Ермак, передает ТАСС. По его словам, на Украине исследуются эти аппараты, и данные передаются «странам-партнерам» для изучения.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (16)
    15 августа 2023, 22:56
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты, пишут американские СМИ.

    Источник The Wall Street Journal в администрации США сообщил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, передает ТАСС.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки.

    Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Коментарии (4)
    15 августа 2023, 21:30
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе

    Сенатор Долгов: Вступление даже части Украины в НАТО для России неприемлемо

    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в руководстве НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России.

    «Наша позиция не менялась. Членство Украины в любой конфигурации в НАТО категорически неприемлемо. Это одна из основных причин проведения специальной военной операции», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

    По его словам, с одной стороны, на Западе хотят нащупать «единые позиции по части слива киевского режима». «Все трезвомыслящие эксперты понимают, что дело проиграно, об этом даже на CNN говорят, хотя это самый пробайденовский ресурс», – напомнил Долгов. С другой стороны, «ни одна администрация США, даже Джо Байдена, не будет связывать себя 5-й статьей Устава НАТО с Украиной».

    «Кроме того, вступление даже части Украины в альянс противоречит российским интересам. Но на Западе стараются каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Для США важен дополнительный выход через Украину к Черному морю, это стратегическая задача», – подчеркнул сенатор.

    «Поэтому любое приближение натовской военной инфраструктуры к нашим границам – это угроза. Даже нынешняя дислокация сил создает угрозу, поэтому выход альянса на новые рубежи восточнее Польши и Венгрии – тоже угроза, равно как и вступление Финляндии в НАТО», – пояснил собеседник.

    В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев напомнил, что идея принимать Украину в НАТО частями всплывает в публичном пространстве на протяжении нескольких месяцев. «Все началось с того, что эту мысль распространили через The New York Times в конце мая, то есть еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ, результаты которого оказались негативными для Запада», – указал политолог.

    «Суть этой идеи состояла в том, чтобы обратиться к опыту 50-х годов и истории сосуществования ФРГ и ГДР. Тогда Западная Германия вступила в альянс без особых проблем, однако она не находилась в состоянии войны с ГДР. Более того, оба государства были международно признанными. Но эта модель к Украине едва ли применима: вторую Украину пока никто не создавал», – отметил эксперт.

    «Затем в июле схожую идею озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Конечно, слова отставного и несколько безответственного чиновника можно было бы проигнорировать. Но это явно не тот случай, поскольку Расмуссен с 2022 года отвечает в офисе Зеленского за разработку так называемых гарантий безопасности для Украины. Это значимая фигура», – добавляет киевский политолог.

    «И вот теперь, в августе, когда результаты «контрнаступа» огорчают даже самых упертых оптимистов на Западе, с идеей о «частичном» членстве Украины в НАТО выступает представитель канцелярии действующего генсека альянса. Таким образом, статусность этой задумки управляемо повышается по простой схеме: «СМИ – отставной, но важный политик – представитель канцелярии генсека». Так формируется общественное мнение не только на Западе, но и внутри самой Украины», – пояснил Нечаев.

    «Что касается содержательной части идеи, то она вызывает ряд вопросов. Например, если Харьков и Одесса оказываются под контролем НАТО, устроит ли это Россию? Учитывая подлетное время натовских ракет до Москвы, ответ очевиден – нет, Россию такое положение дел не устроит. Это же касается и Киева, который должен оставаться вне НАТО», – рассуждает политолог.

    «Да и если представить Западную Украину в составе НАТО – это тоже не шутки. В советские времена там располагался целый Прикарпатский военный округ, границы которого охватывали целиком или частично почти 10 областей. Речь идет о гигантских территориях, операционная емкость которых позволяет влегкую создавать проблемы для национальной безопасности России», – добавил эксперт.

    «Иными словами, даже Западная Украина в составе НАТО – это уже проблема для нас. Причем несопоставимо большая, чем присутствие той же Финляндии в альянсе. В этой связи важно понимать простую вещь: урегулирование конфликта на Украине невозможно без создания новой архитектуры безопасности в Европе. Украинский кризис – лишь частное проявление более масштабного кризиса в отношениях России и НАТО. И упрощения вроде тех, которые озвучил Йенссен, здесь недопустимы», – резюмировал Нечаев.

    О том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил во вторник глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Чиновник добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал заявление Йенссена абсолютно неприемлемым.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает идею Йенссена «любопытной». Он добавил, что вопрос заключается в том, что «все якобы их территории – в высшей степени спорные». Как пишет Медведев в своем Telegram-канале, при заходе в НАТО киевским властям «надо будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси» и перенести столицу во Львов.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.

    Коментарии (5)
    15 августа 2023, 16:30
    Эксперт провел параллели между Украиной и бегством США из Афганистана

    Политолог Ткаченко предрек украинским политикам эвакуацию из аэропорта Борисполь

    Эксперт провел параллели между Украиной и бегством США из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина должна внимательно следить за историей Афганистана, потому что украинским политикам наверняка захочется попасть в тот самолет, который будет вывозить американцев из аэропорта Борисполь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ровно два года назад талибы объявили о полном контроле над страной, что привело к немедленной смене власти и срочном выводе американских войск.

    «Для Штатов Украина не является стратегически важным вопросом с точки зрения безопасности. Однако Джо Байден слишком сильно поднял ставки в конфликте на Украине, говоря о том, что этот конфликт якобы ведется за будущее планеты и всей международной безопасности. В действительности Украина не имеет к этому особого отношения», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт не исключает, что в будущем США могут перестать оказывать поддержку Украине, как это произошло ранее с Афганистаном. «Украина должна внимательно следить за историей Афганистана. Когда США откажут ей в поддержке, украинским политикам наверняка захочется попасть в тот самолет, который будет вывозить американцев из аэропорта Борисполь», – отметил Ткаченко.


    По словам политолога, нынешний украинский конфликт – это определение правил существования больших государств в многополярном мире. «Украина – это частный случай, когда великие державы вырабатывают правила поведения в многополярном мире. Да, между полюсами могут быть нейтральные зоны, и тогда малые страны либо будут выполнять роль честных посредников (как ОАЭ, например), либо примкнут к одному из альянсов, формирующихся возле полюсов», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, в Соединенных Штатах нет особой преемственности в сфере внешней политики. Новому президенту и администрации незатруднительно с электоральной точки зрения отказаться от политики предшественника. Это украинцам тоже следует учитывать», – добавил эксперт.

    Ткаченко напомнил, что решение о вводе американских войск в Афганистан в октябре 2001 года принимал Джордж Буш – младший, «но как только Барак Обама пришел к власти, он начал говорить о том, что из Афганистана надо уходить». После прихода на президентский пост Дональда Трампа в США вновь заговорили о сохранении американского присутствия в Афганистане. «Но вот приходит Байден и завершает цикл Обамы», – добавил собеседник.

    Напомним, ровно два года назад, 15 августа 2021 года, радикальное движение «Талибан» (против которого введены санкции ООН) объявило о полном контроле над территорией Афганистана. Всего за сутки президент Афганистана Ашраф Гани с позором покинул страну и подал в отставку. Власть перешла к переходному правительству, которое постепенно передало власть талибам.

    В августе 2021 года Соединенные Штаты вывели последние свои войска из Афганистана, прекратив свое военное присутствие там спустя почти 20 лет. Уход США из Афганистана привел к кризису беженцев, поскольку многие афганцы бежали. Некоторые из них падали с американских самолетов.

    По оценкам западных экспертов, на войну в Афганистане правительство США потратило 2,3 трлн долларов. Война привела к гибели 2324 американских военнослужащих, 3917 американских подрядчиков и 1144 солдат союзников.

    Весной этого года глава российского МИД Сергей Лавров назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой создать второй Афганистан. По его словам, сейчас Украина становится «центром мировой политики». «Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», – говорил министр.

    Коментарии (8)
    15 августа 2023, 20:54
    Военнослужащие ВСУ сняли новое видео подбитых танков Leopard

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине становится популярным видео, которое во вторник распространяет издание «Страна», это кадры двух подбитых немецких танков Leopard, его сняли военные ВСУ.

    Военнослужащие ВСУ сняли видео с борта бронетехники, видно, что они едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных Leopard, где именно проходила съемка неизвестно, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинское контрнаступление на ряде направлений началось 4 июня. В бой были брошены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard. Позднее кадры с разбитыми на поле боя этими машинами вызвали резонанс на Западе.

    Ранее военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета.

    Коментарии (5)
    15 августа 2023, 06:49
    Антонов раскрыл ожидания США по срокам конфликта на Украине

    Посол Антонов: США рассчитывают, что украинский конфликт затянется еще надолго

    Tекст: Ольга Никитина

    Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки в американском обществе политики Вашингтона на украинском направлении, наоборот, там надеются, что конфликт продлится еще долго, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя выделение очередного пакета американской военной помощи Киеву, отметил, что власти США «с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией». Причем осуществляется это руками украинцев, заявил дипломат. Он отметил, что в США так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо.

    В Вашингтоне не могут не понимать, что американское оружие, поставленное ВСУ, применяется против мирного населения и гражданских объектов, приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

    Дипломат отметил, что США проводят безответственную политику, которая дорого обходится как сторонам конфликта, так и американским налогоплательщикам.

    Антонов вновь подчеркнул, что добиться победы над Россией на поле боя Западу не удастся. «Сломить стойкость российского солдата, защищающего свою землю, не получится. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты», – выразил уверенность он.

    Ранее в Белом доме не исключили, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.

    Коментарии (2)
    15 августа 2023, 13:41
    В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО

    В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО вместо переговоров

    В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине требуются еще системы ПВО И ПРО, а не переговоры о мире, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter).

    «Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об «умиротворении/переговорах», – цитирует его телеканал «360».

    Между тем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Киев идти на мирные переговоры с Москвой.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 14:53
    У наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

    У арестованного наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

    Tекст: Кристина Цыцура

    Митрополиту УПЦ Павлу, находящемуся сейчас под домашним арестом, поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.

    В своем Telegram-канале адвокат сообщил, что информацию официально предоставило учреждение здравоохранения, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что митрополит Павел был доставлен в кардиологическую клинику Киева, где ему провели операцию на сердце. Ранее должно было состояться заседание, на котором планировалось обсудить двукратное увеличение суммы залога для митрополита.

    Ранее митрополиту предъявили обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

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    15 августа 2023, 10:24
    В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Роберт Кеннеди-младший рассказал о цели создания лабораторий США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    По его словам, Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которых не было поколение назад, передает ТАСС.

    Кроме того, Кеннеди отметил, что со стороны Вашингтона было вложено много денег, однако страх перед последствиями из-за нарушения Женевской конвенции заставил представителей США не допустить полноценного развития программы биооружия. Так, контроль над этим был передан в подразделение Минздрава США.

    «Если применяешь биологическое оружие, от него страдает и твоя сторона, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», – подчеркнул он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.

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