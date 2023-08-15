Доступ в «Зарядье» в Москве закрыли из-за неопознанного устройства

Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».15 комментариев
Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».15 комментариев
«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.21 комментарий
То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.4 комментария
Институт космических исследований РАН показал первые снимки с «Луны-25»
В сообщении на сайте ИКИ РАН говорится, что камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики, передает ТАСС.
Отмечается, что на этих снимках показаны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. В ИКИ РАН уточнили, что на третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.
В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Как указали в ИКИ РАН, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.
В понедельник Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно.
Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».
Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.
Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.
Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.
В ночь с понедельника на вторник в Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, в результате инцидента погибли 35 человек, пострадали более 100. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Спасателям удалось устранить возгорание на площади в 600 кв. метров.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что место изначального взрыва предположительно находилось в автосервисе, который расположен напротив АЗС, а затем возгорание перекинулось на заправку. Соучредитель АЗС рассказал, что в здании напротив хранилось «почти 100 тонн удобрения селитры», отметив, что об этом ранее не было известно.
«Во-первых, строительство автозаправок в оживленной городской застройке – это совершенно недопустимое дело. И в Москве, кстати говоря, много заправок находится прямо чуть ли не в центре города. Такие меры обусловлены тем, что любые происшествия, которые происходят на заправке, обязательно сопровождаются тяжелыми последствиям, потому что бензин – жидкость, которая может разлетаться, разливаться на большие расстояния, пролетать, обжигать и приносить очень много вторичных поражений (дополнительные пожары и страдания людям)», – говорит Гофштейн.
Во-вторых, продолжает собеседник, загадочное расположение заправки – рядом со складом селитры, которая применяется в качестве удобрения. Очевидно, вещества, которые могут самопроизвольно взорваться, не могут находиться в черте города, и тем более напротив АЗС. Для собеседника абсолютно непонятно, как вообще могло быть допущено такое «соседство».
«Селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего она становится взрывоопасной. Если были нарушены правила хранения селитры, то вполне мог возникнуть самопроизвольный взрыв без видимых причин», – делится спасатель. Он уточняет, что к помещениям, в которых складируют селитру, предъявляются особые правила хранения, соблюдается специальная маркировка, а сами склады должны быть взрывоустойчивы. «А версия вторичного взрыва на заправке несколько сомнительная, потому что все резервуары на АЗС, как правило, заглублены: емкости с бензином, сжиженным топливом углубляются под землю. Это как раз делается для исключения масштабных происшествий. Взорвать такую конструкцию очень сложно», – рассказывает Гофштейн.
По его словам, взрыв на заправке может произойти по причине обрыва шланга, но такого рода авария на АЗС будет незначительной, ведь в этом случае будет небольшая утечка бензина. Второй вариант, который может стать причиной взрыва на заправке, это небольшая утечка топлива, которая произошла при переливании его в канистру или любую другую емкость. «Сейчас жарко, бензин очень интенсивно испаряется, люк для контроля открыт, и малейшая искра (удар металла о металл, камня о камень, и я молчу о сигарете) может вызвать вот такой взрыв», – рассуждает эксперт.
Следствию, по его словам, для установления ситуации предстоит выяснить, в какой момент произошло происшествие, что стало причиной трагедии, были ли нарушены правила безопасности. Что касается склада с селитрой, его в принципе там не должно было быть, налицо очевидное нарушение и, скорее всего, преступление, считает собеседник.
Сразу после ЧП со взрывом на автозаправке в Дагестане объявили день траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в региональной прокуратуре начали следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.
Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), Шольц высказался за проведение в Германии судебного процесса по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и пообещал выяснить, «кто это был, насколько это возможно».
Он добавил, что если результат расследования не понравится властям Германии, они не откажутся от иска и «никто не может рассчитывать на скидки». Шольц заметил: нет никаких доказательств, что за атаками стоят США или Британия, а расследование немецкой генпрокуратуры продолжается.
Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.
Зампред Совбеза Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России
В своем Telegram-канале Медведев написал, что попросил программу сгенерировать картинку. По запросу «русский с автоматом в руках» – сделала», а по запросу «украинец с автоматом в руках» программа отказалась генерировать изображение. Зампред СБ РФ отметил, что отказ обоснован тем, что это «противоречит политике приложения».
«И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», – написал Медведев.
Ранее Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.
Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск
«Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.
«Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.
«Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.
«Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.
«Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.
«Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.
«Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.
«При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.
«Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.
Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.
При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.
Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.
Комбат: На Соледарском направлении за ВСУ воюют наемники, украинцев почти нет
По его словам, на Соледарском участке фронта напротив располагаются практически только поляки, разведчики постоянно слышат их речь. Ставр добавил, что в распоряжении наемников имеется натовская техника, много иностранного оружия, английские минометы и польские беспилотники, передает ТАСС.
По словам комбата, противник постоянно пытается пройти, делает подкопы и пытается подойти на бросок гранаты, но планомерно уничтожается и несет большие потери в живой силе.
«Мы отвлекаем войска противника от других направлений. На нашем участке минимальные потери, мы стараемся соблюдать все меры безопасности, максимально осторожны», – добавил Ставр.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.
Минобороны впервые заявило о перехвате французских ракет большой дальности SCALP-EG
ПВО за сутки перехватили четыре SCALP-EG и два снаряда РСЗО «Ураган», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также ПВО за этот период уничтожили 25 украинских беспилотников у населенных пунктов Лисичанск, Сватово (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР) и Токмак (Запорожская область).
Газета ВЗГЛЯД писала в июле, что решение о передаче Парижем киевскому режиму ракет SCALP-EG связано с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о нехватке снарядов у ВСУ.
Глава Минобороны заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят предварительные итоги боевых действий, передает RT.
По его словам, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства.
Ранее Шойгу заявил, что страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, не беря в расчет потери ВСУ.
Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, сообщил, что американской стороной не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств, представляющих Россию на мероприятии, которое проходит в Сиэтле.
Российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.
Глава российской дипломатической миссии напомнил, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за дела мира. При этом между странами накопилось огромное множество раздражителей, касающихся вопросов безопасности: противодействие международному терроризму, проблемы изменения климата, арктическая проблематика и так далее. По линии АТЭС картина взаимодействия Москвы и Вашингтона также крайне негативная, отметил Антонов.
Он подчеркнул, что США ведут себя абсолютно неприемлемо как сторона, являющаяся председателем АТЭС.
Российская сторона требует от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и призвала выдать представителям РФ все разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент или для мероприятия, которое уже завершилось, заключил Антонов.
Весной США сорвали сроки оформления виз для представителей России на Совете безопасности ООН. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы возникли с оформлением визы самого министра и членов его делегации, а российские журналисты визы так и не получили.
К 11.14 курс доллара на Московской бирже вырос достигнув 97,89 рубля (+0,19%), а евро снизился на 0,02%, до 107,01 рубля, при этом юань опустился до отметки 13,388 рубля, передает ТАСС.
Ранее Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом.
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погибли два человека
В Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС сообщает, что информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка поступило в 22.20.
Пожар охватил площадь в 100 кв. м.
В ликвидации задействованы четыре единицы техники. По предварительным данным, в очаге горения находятся баллоны с азотом.
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное
«Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.
«Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.
«Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.
Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».
В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.
Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.
Марочко: ВСУ отправляют в атаки группы из «штрафников» и дезертиров без поддержки огнем
По его словам, в районе Кременной-Сватово были замечены штурмовые отряды ВСУ, которые пытаются малыми группами захватить позиции ВС России без должной поддержки бронетехники или артиллерии. Позднее выяснилось, что такие отряды состоят из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки, передает РИА «Новости».
Марочко подчеркнул, что группы украинских «штрафников» не имеют ни достаточной выучки, ни мотивации, к тому же эффективность их крайне мала ввиду низкого морально-психологического состояния.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.
АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».
Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.
В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.