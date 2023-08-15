Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

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    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ
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    Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек
    Взрывы прогремели в регионах Украины
    Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
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    Доллар в первую минуту после открытия торгов упал на 5 рублей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    3 комментария
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Новости
    11:05Россияне стали лидерами по численности туристических визитов в Грузию

    Россия с показателем в 459 859 человек лидирует в списке туристических визитов, осуществленных в Грузию в первом полугодии 2023 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    11:03Путин указал на попытки ряда стран стравливать народы

    Президент Владимир Путин указал на попытки ряда государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

    10:59Путин не исключил интеграции НАТО с AUKUS в АТР

    США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

    10:57Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане

    Российский лидер Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнование близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    10:53 Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

    Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

    10:47Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

    Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек, сообщили в медицинских службах.

    10:33ЦБ повысил ключевую ставку до 12%

    Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом, следует из данных торгов.

    10:28На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике

    Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлены на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

    10:24В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    10:03Начался штурм корпусов в Киево-Печерской лавре

    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

    09:51ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО

    ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб передавал данные о перевозке грузов в зону СВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    09:38Ростех показал перспективный комплекс контрбатарейной борьбы

    Госкорпорация «Ростех» на форуме «Армия-2023» демонстрирует перспективную систему контрбатарейной борьбы, в которую входят комплекс разведки «Пенициллин», а также комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А».

    09:29Число погибших в результате ЧП на АЗС в Махачкале достигло 30 человек

    Тела трех человек были найдены после взрыва на АЗС в Махачкале республики Дагестан, таким образом количество погибших достигло 30 человек, сообщают в пресс-службе МЧС.

    09:17Мантуров анонсировал скорый старт выпуска машин на экс-заводе Volkswagen в Калуге

    Производство автомобилей на экс-заводе Volkswagen в Калуге начнется до конца этого года, сообщает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

    09:09Бербок отменила поездку по Индо-Тихоокеанскому региону из-за поломок самолета

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена отменить запланированную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за постоянных поломок правительственного самолета. Глава МИД ФРГ дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, но возвращалась из-за технических дефектов судна.

    15 августа 2023, 10:53

    Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

    Российский президент Путин охарактеризовал отношение западных стран к ситуации на Украине как «подливание масла в огонь»

    Tекст: Александра Юдина

    Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

    По его словам, такая позиция Запада, а именно «подливание масла в огонь», хорошо видна на примере ситуации на Украине, пока в неонацистский режим вкачиваются миллиарды долларов, вооружения и боеприпасы – для большего разжигания конфликта, передает ТАСС.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (29)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

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    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 18:37
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидация батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил снята на камеру беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    На видеозаписи запечатлено уничтожение батареи ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как боеприпас поражает ракетную установку, раздается сильный взрыв, один заряд, вероятно, сдетонировав, устремляется в небо.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в ЛНР и ДНР.

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    15 августа 2023, 05:21
    Взрывы прогремели в регионах Украины

    Взрывы прозвучали в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские СМИ сообщают о взрывах ранним утром вторника, 15 августа, в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    Так, о взрывах в Хмельницком дважды сообщало украинское издание «Общественное», передает ТАСС.

    О взрывах в Днепропетровской области сообщало RT со ссылкой на УНИАН. «Общественное» добавляет, что взрывы раздались в городе Днепре (ранее – Днепропетровск).

    Позднее поступили сообщения о взрывах во Львове и Луцке.

    В настоящее время по всей Украине действует воздушная тревога.

    Прошлой ночью взрывы прогремели в Одессе.

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    14 августа 2023, 19:11
    Турецкий пассажирский самолет пролетел над территорией Украины

    Турецкий пассажирский самолет в июле пролетел над территорией Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший рейсом Осло – Анталия, пролетел над территорией Украины, сообщается на сайте телеканала NRK.

    Как сообщает телеканал, это произошло в июле. Отмечается, что самолет с пассажирами из-за погодных условий был вынужден лететь над территорией Украины, передает ТАСС.

    Эту информацию подтверждает и сервис Flightradar24, сообщает телеканал. При этом представитель BBN Airlines, давая комментарий по этому поводу, подчеркнул, что компания примет меры для предотвращения таких инцидентов.

    С начала проведения специальной военной операции пассажирские самолеты облетают воздушное пространство Украины.

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    15 августа 2023, 03:25
    Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины Макеев сравнил решение Германии по ракетам Taurus с пенальти

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    Макеев написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что ограничение дальности Taurus «равносильно запрету» игрокам сборной по футболу «выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти», передает РИА «Новости».

    Так украинский дипломат отреагировал на сообщение газеты Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальности действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

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    15 августа 2023, 04:25
    Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Офицер НАТО Атламазоглу: Беспилотники «Ланцет» стали тактической угрозой для ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отметил, что применение российской стороной дронов «Ланцет» превратилось в «опасную тактическую угрозу на поле боя» для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    По словам автора публикации, киевский режим теряет БПЛА в промышленных масштабах. Так, по его данным, за месяц они утратили порядка 10 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов.

    Атламазоглу считает, что ВСУ находятся в «большой зависимости» от беспилотных авиационных систем. По его словам, это имеет «очень высокую цену».

    Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно. По словам главы государства, БПЛА наносят мощный удар, от которого «просто горит» любая техника, в том числе иностранного производства, но также взрываются и боекомплекты.

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    15 августа 2023, 06:49
    Антонов раскрыл ожидания США по срокам конфликта на Украине

    Посол Антонов: США рассчитывают, что украинский конфликт затянется еще надолго

    Tекст: Ольга Никитина

    Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки в американском обществе политики Вашингтона на украинском направлении, наоборот, там надеются, что конфликт продлится еще долго, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя выделение очередного пакета американской военной помощи Киеву, отметил, что власти США «с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией». Причем осуществляется это руками украинцев, заявил дипломат. Он отметил, что в США так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо.

    В Вашингтоне не могут не понимать, что американское оружие, поставленное ВСУ, применяется против мирного населения и гражданских объектов, приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

    Дипломат отметил, что США проводят безответственную политику, которая дорого обходится как сторонам конфликта, так и американским налогоплательщикам.

    Антонов вновь подчеркнул, что добиться победы над Россией на поле боя Западу не удастся. «Сломить стойкость российского солдата, защищающего свою землю, не получится. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты», – выразил уверенность он.

    Ранее в Белом доме не исключили, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.

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    14 августа 2023, 14:51
    Экс-генерал СБУ приговорен на Украине за госизмену

    Бывший генерал СБУ Шайтанов приговорен на Украине за госизмену к 12 годам тюрьмы

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине отправил бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества за госизмену и покушение на теракт, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ Шайтанова признали виновным в государственной измене, оконченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, передает ТАСС.

    Приговором суда ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Шайтанов был задержан в апреле 2020 года.

    В начале апреля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

    Позже Наумов был задержан за контрабанду валюты и драгоценностей в Сербии.

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    14 августа 2023, 20:48
    На Украине предложили разрешить порнографию

    На Украине предложили декриминализировать порнографию

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

    Документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение, передает ТАСС. При этом отмечается, что текст законопроекта на сайте украинского парламента пока отсутствует.

    Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что есть люди, которые создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans, а за ними «охотятся киберполицейские». По словам Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление.

    Напомним, в мае прошлого года в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента.

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    14 августа 2023, 13:31
    Система ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ вновь пытались нанести удар по Белгородской области, ПВО сбила две воздушные цели возле села Пушкарное. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация выясняется.

    Ранее стало известно, что при атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде поврежден многоквартирный дом в результате атаки беспилотника. Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены.

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    14 августа 2023, 15:14
    В Киеве завершили установку трезубца на монумент «Родина-мать»

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочие завершили установку трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве вместо демонтированного герба СССР, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ опубликовали фото монумента, где на щите, который держит в руке «Родина-мать», полностью установлен трезубец. Между тем рабочие уже начали разбирать оборудование для монтажа, передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече. Ранее со щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.

    Коментарии (6)
    14 августа 2023, 18:03
    США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму, он составит 200 млн долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Украина получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, заявил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вооружения и боеприпасы передаются из запасов Пентагона. Среди них ракеты для Patriot и HIMARS, снаряды для орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.

    В прошлом месяце Пентагон сообщал о выделении киевскому режиму военной помощи на 1,3 млрд долларов.

    Коментарии (9)
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    ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
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    Курс рубля развернули специальными мерами

    Центральный банк принимает экстренные меры по поддержке национальной валюты, и эти меры подействовали немедленно. Уже в понедельник вечером падать стал курс доллара, а не рубля, причем значительно. О каких мерах идет речь и каким в итоге будет курс российской валюты на ближайшую перспективу? Подробности

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    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Легендарная 104-я дивизия будет воссоздана в составе ВДВ. По данным источников, это произойдет к декабрю текущего года. Какой боевой путь прошли бойцы этого подразделения в разные годы, чем известна бригада-преемница дивизии и главное – какие задачи будут стоять перед воссозданным формированием? Подробности

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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей

    14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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