В Черкасской области Украины сообщили о повреждениях после воздушной тревоги

  • Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    2 комментария
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    2 комментария
    Новости
    08:22В Черкасской области Украины сообщили о повреждениях после воздушной тревоги

    После объявления воздушной тревоги было повреждено одно из предприятий в городе Смела, а также сети водо- и теплоснабжения, сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

    08:17«Рособоронэкспорт» рассказал об интересе африканских стран к российским вооружениям

    Страны Африки демонстрируют большой интерес к российским беспилотникам и стрелковому оружию, средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также элементам системы «Безопасный город», сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе форума «Армия-2023».

    07:53Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек

    В результате взрыва и последующего пожара на автозаправочной станции в Махачкале пострадали 102 человека, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он также подтвердил число погибших – 27 человек.

    07:20Доллар в первую минуту после открытия торгов упал на 5 рублей

    Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник, 15 августа, укрепился к доллару, евро и юаню.

    06:49Антонов раскрыл ожидания США по срокам конфликта на Украине

    Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки в американском обществе политики Вашингтона на украинском направлении, наоборот, там надеются, что конфликт продлится еще долго, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    06:23Против Трампа выдвинули обвинения по делу о выборах

    Большое жюри в штате Джорджия выдвинуло против 45-го президента США Дональда Трампа обвинения в якобы имевшей место попытке добиться пересмотра результатов выборов президента в 2020 году.

    06:03Путин поздравил Северную и Южную Кореи с Днем освобождения

    Президент России Владимир Путин во вторник поздравил лидеров Республики Корея и КНДР с 78-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального владычества.

    05:21Взрывы прогремели в регионах Украины

    Украинские СМИ сообщают о взрывах ранним утром вторника, 15 августа, в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    05:04Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 27 человек

    Число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправочной станции в Махачкале достигло 27 человек.

    04:55Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

    Российский танк на Авдеевском направлении, несмотря на прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, продолжил вести прицельный огонь по противнику, сообщил офицер группировки войск «Юг» ВС России.

    04:25Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    03:58Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    03:25Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    02:51США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    02:12Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

    Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану.

    15 августа 2023, 08:22

    В Черкасской области Украины сообщили о повреждениях после воздушной тревоги

    Власти Черкасской области Украины заявили о повреждении объектов инфраструктуры после воздушной тревоги

    Tекст: Александра Юдина

    После объявления воздушной тревоги было повреждено одно из предприятий в городе Смела, а также сети водо- и теплоснабжения, сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

    После воздушной тревоги в одном из центральных регионов Украины люди остались без водоснабжения, в Смеле поврежден объект промышленности, передает ТАСС.

    Отмечается, что Смела является важным железнодорожным узлом.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах ранним утром вторника в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (23)
    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 10:51
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».

    Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

    Коментарии (19)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

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    14 августа 2023, 18:37
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидация батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил снята на камеру беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    На видеозаписи запечатлено уничтожение батареи ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как боеприпас поражает ракетную установку, раздается сильный взрыв, один заряд, вероятно, сдетонировав, устремляется в небо.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в ЛНР и ДНР.

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    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

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    14 августа 2023, 19:11
    Турецкий пассажирский самолет пролетел над территорией Украины

    Турецкий пассажирский самолет в июле пролетел над территорией Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший рейсом Осло – Анталия, пролетел над территорией Украины, сообщается на сайте телеканала NRK.

    Как сообщает телеканал, это произошло в июле. Отмечается, что самолет с пассажирами из-за погодных условий был вынужден лететь над территорией Украины, передает ТАСС.

    Эту информацию подтверждает и сервис Flightradar24, сообщает телеканал. При этом представитель BBN Airlines, давая комментарий по этому поводу, подчеркнул, что компания примет меры для предотвращения таких инцидентов.

    С начала проведения специальной военной операции пассажирские самолеты облетают воздушное пространство Украины.

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    14 августа 2023, 14:51
    Экс-генерал СБУ приговорен на Украине за госизмену

    Бывший генерал СБУ Шайтанов приговорен на Украине за госизмену к 12 годам тюрьмы

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине отправил бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества за госизмену и покушение на теракт, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ Шайтанова признали виновным в государственной измене, оконченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, передает ТАСС.

    Приговором суда ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Шайтанов был задержан в апреле 2020 года.

    В начале апреля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

    Позже Наумов был задержан за контрабанду валюты и драгоценностей в Сербии.

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    15 августа 2023, 03:25
    Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины Макеев сравнил решение Германии по ракетам Taurus с пенальти

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    Макеев написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что ограничение дальности Taurus «равносильно запрету» игрокам сборной по футболу «выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти», передает РИА «Новости».

    Так украинский дипломат отреагировал на сообщение газеты Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальности действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

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    14 августа 2023, 20:48
    На Украине предложили разрешить порнографию

    На Украине предложили декриминализировать порнографию

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

    Документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение, передает ТАСС. При этом отмечается, что текст законопроекта на сайте украинского парламента пока отсутствует.

    Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что есть люди, которые создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans, а за ними «охотятся киберполицейские». По словам Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление.

    Напомним, в мае прошлого года в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента.

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    15 августа 2023, 04:25
    Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Офицер НАТО Атламазоглу: Беспилотники «Ланцет» стали тактической угрозой для ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отметил, что применение российской стороной дронов «Ланцет» превратилось в «опасную тактическую угрозу на поле боя» для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    По словам автора публикации, киевский режим теряет БПЛА в промышленных масштабах. Так, по его данным, за месяц они утратили порядка 10 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов.

    Атламазоглу считает, что ВСУ находятся в «большой зависимости» от беспилотных авиационных систем. По его словам, это имеет «очень высокую цену».

    Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно. По словам главы государства, БПЛА наносят мощный удар, от которого «просто горит» любая техника, в том числе иностранного производства, но также взрываются и боекомплекты.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 13:31
    Система ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ вновь пытались нанести удар по Белгородской области, ПВО сбила две воздушные цели возле села Пушкарное. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация выясняется.

    Ранее стало известно, что при атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде поврежден многоквартирный дом в результате атаки беспилотника. Специалисты провели первичное обследование дома, несущие конструкции не повреждены.

    Коментарии (3)
    14 августа 2023, 11:01
    Министр финансов ФРГ неожиданно приехал в Киев

    DPA: Министр финансов Германии Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом в понедельник утром для переговоров, сообщило DPA.

    Уточняется, что Кристиан Линднер приехал в Киев на поезде. По данным агентства, о визите министра финансов не объявлялось, но предположительно, он прибыл для проведения политических переговоров, передает радио Sputnik  со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    14 августа 2023, 15:14
    В Киеве завершили установку трезубца на монумент «Родина-мать»

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочие завершили установку трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве вместо демонтированного герба СССР, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ опубликовали фото монумента, где на щите, который держит в руке «Родина-мать», полностью установлен трезубец. Между тем рабочие уже начали разбирать оборудование для монтажа, передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече. Ранее со щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.

    Коментарии (6)
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    США уязвили амбиции Франции в Западной Африке

    Отношения США и Франции получили новую точку напряжения. Причина тому – визит Виктории Нуланд в охваченный госпереворотом Нигер и переговоры с новыми властями в Ниамее. Какие именно действия замгоссекретаря США вызвали бурю негодования в Париже и как этот визит отразится на неоколониальных амбициях Франции в Африке? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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