То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Роспотребнадзор заявил о малой вероятности завоза чумы из Китая
Вероятность привоза чумы с китайской территории на российскую минимальна, санитарный контроль на границе усилен, заявили в Роспотребнадзоре.
Санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит», заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отслеживается активность природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, также ведутся необходимые противоэпидемические мероприятия.
Ранее СМИ сообщали, что на севере Китая зафиксировано три случая заболевания чумой. На прошлой неделе Роспотребнадзор исключал риски завоза бубонной чумы в Россию после случая заражения в Монголии.