То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Полет российских бомбардировщиков напугал британских военных
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух из-за двух патрульных бомбардировщиков ВВС России, летевших к северу недалеко от Шотландии, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи.
Британские власти заявили, что морские патрульные бомбардировщики ВВС России пролетали вблизи воздушного пространства, патрулируемого силами НАТО. Телеканал уточняет, что Typhoon отслеживали полет российских самолетов, который те совершали «в международном пространстве», передает РИА «Новости».
До этого Минобороны Дании сообщило, что датские F-16 поднимались в воздух для опознания и перехвата двух самолетов ВКС России в международном воздушном пространстве над Северным морем.