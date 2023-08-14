Авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из Сочи

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в пресс-службе, 14 августа авиакомпания «Россия» планировала выполнить шесть международных рейсов: один в Ереван, два рейса в Стамбул, два рейса в Анталью и один в Даламан. Отмечается, что четыре рейса – в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью – уже вылетели, передает РИА «Новости».

По словам источника, еще два рейса запланированы на более позднее время в понедельник, один самолет вылетит из Сочи в Анталью в 20.00, а второй – в Стамбул в 23.55.

Ранее авиакомпания «Россия» запустила с 1 июля рейсы из Москвы в кубинский курорт Варадеро.