То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из Сочи
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Как указали в пресс-службе, 14 августа авиакомпания «Россия» планировала выполнить шесть международных рейсов: один в Ереван, два рейса в Стамбул, два рейса в Анталью и один в Даламан. Отмечается, что четыре рейса – в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью – уже вылетели, передает РИА «Новости».
По словам источника, еще два рейса запланированы на более позднее время в понедельник, один самолет вылетит из Сочи в Анталью в 20.00, а второй – в Стамбул в 23.55.
Ранее авиакомпания «Россия» запустила с 1 июля рейсы из Москвы в кубинский курорт Варадеро.