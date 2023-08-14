То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Началась регистрация лекторов на просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»
Общество «Знание» открыло регистрацию лекторов на просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»
Российское общество «Знание» открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием», которая пройдет с 1 по 30 сентября.
Акцию откроет одноименный марафон, приуроченный ко Дню знаний. Еще одним важным нововведением акции станет расширенная образовательная и организационная поддержка участников – лекторов и площадок. Регистрация доступна на сайте просветительской организации с 14 августа.
«Предстоящая акция станет уже четвертой. Она вызывает позитивные отклики как у молодежи, так и у лекторов, которые делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами векторы их роста и развития. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей. Радует, что количество участников и партнеров акции постоянно растет. Делая знания доступными и создавая условия для обмена опытом, мы укрепляем взаимосвязь поколений, способствуем рождению новых идей, помогаем молодежи стать более уверенной и целеустремленной», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Он также отметил, что просветительская акция организована в рамках трека Знание.Лекторий и включает много интересных нововведений. Начало акции положит просветительский марафон «Поделись своим знанием». 1 сентября российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях, а также на других знаковых площадках страны.
На уроках лекторы поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание», а также в сообществе «Знания» во ВКонтакте. Трансляция охватит все регионы РФ – от Владивостока до Калининграда.
Кроме того, в числе нововведений акции «Поделись своим Знанием» расширенная поддержка участников. Каждый лектор или площадка, зарегистрированные в акции, получат список полезных ссылок на обучающие материалы Российского общества «Знание». Лекторы и площадки, которые успешно проведут мероприятия в рамках акции, смогут пройти курс «Командная эффективность» на онлайн-платформе Знание.Академия, направленный на развитие навыков работы в коллективе и построение высокоэффективных команд, знакомство с принципами наставничества и основами конфликтологии.
Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции «Поделись своим Знанием», нужно с 14 августа по 30 сентября зарегистрироваться на сайте Общества «Знание». На этот раз специально для акции разработан электронный личный кабинет, где образовательные учреждения могут самостоятельно выбирать и приглашать лекторов, согласовав с ними тему, дату и время выступления.