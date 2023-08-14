Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») он заявил, что «очень переживает, так как власти Грузии впускают в страну российскую агентуру и туристов».

«И это в то время, когда их дети, отцы и братья стреляют в лучших грузинских солдат (из «Грузинского легиона»)», – заявил Мамулашвили.

По его словам, «власти Грузии настроены антиукраински», из-за чего переживает политическая элита Украины.

Мамулашвили назвал численность «легиона» в 2 тыс. человек и сообщил, что вместе с грузинами в его рядах находятся американцы, англичане, мексиканцы.

«Но больше всего – грузин», – сказал он.

«Для нас важно, чтобы линия фронта не передвинулась в Грузию, а страна освободилась от российского влияния», – заявил командир «легиона».