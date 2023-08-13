В районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожено до 80 украинских военных и танк

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Отмечается, что в результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении российская армия успешно отразила шесть украинских атак в районах Белогоровки, Веселого, Красногоровки, и западнее Клещеевки ДНР. Как указали в пресс-службе, потери ВСУ за прошлые сутки составили более 300 человек, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие успешно отразили атаку со стороны ВСУ юго-восточнее Новоегоровки ЛНР. Кроме того, уничтожено до 45-ти украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили за прошлые сутки шесть атак со стороны Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.