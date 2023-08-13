Слуцкий анонсировал проекты Кнайсль в России

Слуцкий анонсировал проекты «на стыке науки и политики» Карин Кнайсль в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у Кнайсль прекрасные проекты на стыке науки и политики, в частности, с Санкт-Петербургским университетом, передает ТАСС. Слуцкий также обещал ее всячески поддерживать, так как «она прекрасный человек, влюбленный в Россию». Он добавил, что у возможных совместных проектов Кнайсль прекрасное будущее.

Кроме того, он допустил, что эти проекты будут реализовываться при участии «Российского Фонда мира», председателем правления которого является Слуцкий.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.