Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
Во Франции заявили о «новом нефтяном джекпоте» России
Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Асселино заявил о «новом нефтяном джекпоте» России
В июле российская нефть продавалась по цене, которая оказалась выше установленного G7 лимита, указал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
Асселино со ссылкой на данные Международного энергетического агентства отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель». Он заявил, что «у России новый нефтяной джекпот», а ее доходы от продажи нефти установили рекорд за восемь месяцев. Асселино связывает это со снижением добычи в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».
Напомним, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель, что выше установленного G7 потолка в 60 долларов. По данным Американской автомобильной ассоциации, розничные цены на бензин в США снова растут.