Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.5 комментариев
Умерла дочь Сергея Королева
Умерла дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Наталья Королева
В возрасте 88 лет умерла Наталья Королева – дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева, сообщила координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева.
Исаева сказала, что «сыновья подтвердили информацию» о смерти Натальи Королевов. Историк космонавтики Александр Железняков сообщил, что прощание запланировано на вторник, передает ТАСС.
Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 года, стала высококвалифицированным хирургом, доктором медицинских наук. Кроме того, Королева была известна как опытный педагог. Королева была ветераном труда, получила Государственную премию СССР и премию имени Пирогова. Она написала свыше 200 научных работ. Кроме того, издано несколько ее книг о Сергее Королеве.