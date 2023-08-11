  • Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
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    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского
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    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
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    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    16 комментариев
    Новости
    22:29Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    22:09В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    21:59Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    21:56Экс-президент ЮАР Зума отпущен на свободу

    Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума прибыл в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу, его помиловали, сообщила медиагруппа SABC.

    21:48Украина решила приостановить безвизовый режим с Израилем

    Украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, сообщили СМИ.

    21:41Эксперт: Отставкой военкомов Зеленский пытается удержаться на посту президента

    Не исключено, что отставка военкомов напрямую связана с предстоящими выборами на Украине. Однако коррупцию победить Зеленский не сможет, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных начальников военкоматов.

    21:34В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    21:25В России решили изменить возраст предоставления отсрочки от призыва для IT-специалистов

    Минцифры РФ намерено подготовить изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IТ-отрасли, будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу, сообщил в рамках форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

    21:16Египет отказался поставлять оружие Украине

    Египет не поддался давлению США и не будет поставлять оружие Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

    21:08Овечкин ответил на вопрос о возможной работе министром спорта России

    Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин заявил, что пока не думал о планах на будущее.

    20:59В Боснии и Герцеговине предъявили обвинения Додику

    Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за невыполнение решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом.

    20:51Конгрессмен предупредил об угрозе гражданской войны или революции в Америке

    Если правительство США продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, то страну ждет гражданская война или революция, заявил член Палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок.

    20:42Работу метро Москвы по пятницам предложили продлить до трех ночи

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей», кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил департаменту транспорта столицы Максиму Ликсутову продлить работу метро по пятницам до 03.00 мск.

    20:33Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

    Сергиево-Посадский городской суд заключил под стражу технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники, сообщили в суде.

    20:24В Москве неизвестные разбили машину топ-менеджера «Спартака»

    Неизвестные разбили машину президента академии футбольного клуба «Спартак» в центре Москвы, сообщили в полиции.

    11 августа 2023, 22:09

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

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    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (14)
    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

    Коментарии (38)
    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (32)
    11 августа 2023, 11:47
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.

    Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ был ликвидирован над Москвой в районе Карамышевской набережной.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 19:45
    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

    Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

    Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

    Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.

    Коментарии (11)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (6)
    11 августа 2023, 11:30
    ПВО сбила беспилотник над Москвой

    Средства ПВО сбили над Москвой украинский беспилотник

    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ ликвидировали над Москвой силами противовоздушной обороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале он указал, что при падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Также не зафиксировано серьезных разрушений.

    На месте работают экстренные службы.

    Ранее в пятницу сообщалось, что воздушное пространство над Внуково было закрыто, отложены вылеты и прилеты рейсов. В 10.50 ограничения на работу Внуково были сняты.

    Коментарии (12)
    11 августа 2023, 14:12
    В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России

    Глава офиса Зеленского Подоляк: Украинские спецслужбы имеют эффективную сеть в России

    В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, ГУР и СБУ действуют эффективно, но в инцидентах в России задействованы некие «неустановленные беспилотники», передает ТАСС.

    Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить российских генералов.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 02:02
    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Президент Сербии Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине

    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    При этом Вучич оговорится, что не уверен в том, что России удастся достичь желаемого в военном и политическом планах. Лучшим вариантом, считает он, было бы достижение перемирия, причем как можно скорее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Happy TV.

    Сербский лидер отметил, что перемирие отвечало бы интересам президента США Джо Байдена, который «хочет получить второй мандат». Вучич считает, что после заключения мира на Украине «экономика бы мгновенно расцвела», в мире установился бы такой «оптимизм», что быстрее росли бы зарплаты и пенсии, резко упали бы цены на энергоносители, «все бы было по-другому».

    Ранее Вучич заявлял, что победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада.

    Коментарии (4)
    11 августа 2023, 10:45
    Мощный взрыв прогремел в Киеве

    Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    Уточняется, что взрыв большой мощности прогремел со стороны аэропорта Жуляны, в прилегающих районах содрогались оконные стекла, передает ТАСС.

    По информации Telegram-канала Киевской городской военной администрации, в столице работает система ПВО.

    Накануне взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

    Коментарии (7)
    Главное
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украина решила приостановить безвизовый режим с Израилем
    Кулеба попросил ускорить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus
    Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
    Искусственный интеллект возбудил 500 дел против российских должников
    Овечкин ответил на вопрос о возможной работе министром спорта России

    Поднимать российский флот поручили банкирам

    Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

    В США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ. На какие тенденции может указывать этот спор и что он означает для России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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