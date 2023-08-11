Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.2 комментария
Дети из новых регионов стали участниками II Международного культурного форума
Представители новых регионов стали участниками II Международного детского культурного форума
В Москве на площадке Новой Третьяковки открылся II Международный детский культурный форум, который объединил более 2 тыс. участников из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, именитых деятелей культуры и искусства, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.
В своем Telegram-канале она указала, что форум ждали с нетерпением, разрабатывали новые яркие форматы и постарались подготовить программу, которая будет интересна каждому.
«Приятно, что география форума расширилась, еще больше детей захотели приехать к нам, поговорить о культуре. Нас впереди ждут три увлекательных дня… В этом этом году к участию присоединились и ребята из новых регионов России – ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей», – отметила Любимова.
По словам министра, вскоре дети встретятся с послами Юрием Башметом, Надеждой Бабкиной, Эдгардом Запашным и Егором Дружининым, а также посетят мастер-классы, хакатон и гала-концерт «Наследники традиций».
Кроме того, дети смогут создать арт-объект, посвященный форуму и его девизу «Открой мир – открой себя», где попробуют себя в роли уличных художников, а также вместе с профессиональным артистом подготовят уникальный предмет искусства.
«Мы ждем от участия в форуме новых знаний, интересных знакомств, общения с деятелями культуры, чтобы запустить навыками, полезными в будущем», – поделился ожиданиями Сергей Шабанов из ДНР.
Другой представитель делегации из ДНР Артем Хмелевой заверил, что дети постараются грамотно распределить наше время, чтобы как можно больше посетить мастер-классов.
«За первые четыре часа пребывания на форуме уже появились идеи, новые знакомства. Хочется пообщаться с выдающимися деятелями культуры. Особенно – с министром культуры и худруком Театра наций Евгением Мироновым», – поделилась планами Мария из Луганска.
Накануне сообщалось, что на территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия».