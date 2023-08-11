Дети из новых регионов стали участниками II Международного культурного форума

Представители новых регионов стали участниками II Международного детского культурного форума

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что форум ждали с нетерпением, разрабатывали новые яркие форматы и постарались подготовить программу, которая будет интересна каждому.

«Приятно, что география форума расширилась, еще больше детей захотели приехать к нам, поговорить о культуре. Нас впереди ждут три увлекательных дня… В этом этом году к участию присоединились и ребята из новых регионов России – ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей», – отметила Любимова.

По словам министра, вскоре дети встретятся с послами Юрием Башметом, Надеждой Бабкиной, Эдгардом Запашным и Егором Дружининым, а также посетят мастер-классы, хакатон и гала-концерт «Наследники традиций».

Кроме того, дети смогут создать арт-объект, посвященный форуму и его девизу «Открой мир – открой себя», где попробуют себя в роли уличных художников, а также вместе с профессиональным артистом подготовят уникальный предмет искусства.

«Мы ждем от участия в форуме новых знаний, интересных знакомств, общения с деятелями культуры, чтобы запустить навыками, полезными в будущем», – поделился ожиданиями Сергей Шабанов из ДНР.

Другой представитель делегации из ДНР Артем Хмелевой заверил, что дети постараются грамотно распределить наше время, чтобы как можно больше посетить мастер-классов.

«За первые четыре часа пребывания на форуме уже появились идеи, новые знакомства. Хочется пообщаться с выдающимися деятелями культуры. Особенно – с министром культуры и худруком Театра наций Евгением Мироновым», – поделилась планами Мария из Луганска.

Накануне сообщалось, что на территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия».

