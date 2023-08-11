Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.2 комментария
На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»
Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»
Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.
«Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.
По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.
На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.
Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.
Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».