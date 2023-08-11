На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»

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    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    12 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    13 комментариев
    Новости
    15:07На Западе связали успех «Луны-25» со способностью России противостоять санкциям

    Успех запуска первой в истории современной России миссии на Луну «Луна-25» может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс.

    14:58Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    14:56Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

    Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в день премьеры своего фильма «Большой дом» рассказал участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», что формирует культурный код российского искусства.

    14:54На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    14:50Дети из новых регионов стали участниками II Международного культурного форума

    В Москве на площадке Новой Третьяковки открылся II Международный детский культурный форум, который объединил более 2 тыс. участников из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, именитых деятелей культуры и искусства, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

    14:41Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

    Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве, тема была поднята в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

    14:39В МИД Украины назвали главную проблему для успеха контрнаступлении ВСУ

    Наступление ВСУ идет медленно, самая главная проблема – это сильные оборонительные позиции российских войск, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

    14:36Детей унесло потоком воды в трубу во время потопа в Приморье

    В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, дети погибли.

    14:32WP: Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета

    Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

    14:29Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

    Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы – от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает глава Московской области Андрей Воробьев.

    14:27Лукашенко обсудил с Путиным инициативу Игр стран БРИКС

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

    14:19«Единая Россия» подала документы для участия в выборах в Херсонскую областную Думу

    Херсонское региональное отделение «Единой России» подало документы для заверения в избирательную комиссию, в выборах депутатов будут участвовать 50 представителей партии.

    14:12В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России

    В России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    14:08Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»

    С помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье. Другое дело, что на фоне агрессивной риторики Белый дом действительно принимает жесткие решения в отношении КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «часовой бомбой».

    14:02Роскосмос: Все служебные и бортовые системы «Луны-25» работают штатно

    Бортовые и служебные системы автоматической станции «Луна-25», которая была запущена с космодрома Восточный ранее в пятницу, работают штатно, сообщили в Роскосмосе.

    11 августа 2023, 14:54

    На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»

    Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    «Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.

    По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.

    На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.

    Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.

    Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».

    10 августа 2023, 15:14
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    Сообщается, что доходы России в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом, составив 8,66 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС –  тревожный знак», – пишут обозреватели Handelsblatt. Россия зарабатывает больше на экспорте энергоносителей, поэтому находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

    По словам главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции будут эффективны только против стран, использующих кредиты от иностранных инвесторов на мировом рынке, но Россия к ним не относится.

    Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла 430 долларов.

    Коментарии (3)
    11 августа 2023, 02:16
    «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

    Ракета «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовала с Восточного

    «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

    Ракета стартовала в 02.11 мск. Спустя некоторое время комментатор на наблюдательном пункте сообщил, что разгонный блок «Фрегат» с автоматической станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вышел на околоземную орбиту.

    Как сообщали в Роскосмосе, через девять минут после старта от третьей ступени ракеты отделится разгонный блок «Фрегат» со станцией. Это будет первый этап.

    Второй этап, сам полет к Луне, займет около пяти суток. Траектория полета будет корректироваться: первая корректировка ожидается через полтора дня после старта, вторая – за день до выхода на орбиту вокруг Луны, передает РИА «Новости».

    Третий этап начнется с торможения станции при помощи двигательной установки. Полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км продлится три дня.

    На четвертом этапе «Луна-25» перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 км и, после выполнения расчетов, совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это случится ориентировочно 21 августа.

    Как сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый, одним из важных экспериментов «Луны-25» станет изучение плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника Земли.

    Зеленый объяснил, что Луна – это «застывшее сонное царство», там ничего не меняется, кроме падений метеоритов. Садясь на поверхность, аппарат нарушает это «равновесие». Поднявшаяся в воздух пыль может представлять опасность, поскольку она оседает на аппарате и падает на человека, если он будет идти по Луне.

    Там, в отличие от Земли, пыль не такая «безобидная», отметил Зеленый. По его словам, она очень мелкая, имеет острые края и электрический заряд. Пыль является очень важным элементом природной среды на Луне.

    По словам научного руководителя Института космических исследований РАН, очень важно понять свойства этой пылевой экзосферы Луны и проследить, как пыль релаксирует.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    Коментарии (5)
    11 августа 2023, 11:43
    Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос

    Эксперт Моисеев: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос

    Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия начинает масштабную кампанию по изучению Луны. Восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, мы начинаем новый этап освоения космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по космосу Иван Моисеев. Ранее с космодрома Восточный была запущена станция «Луна-25». Мягкая посадка станции ожидается 21 августа.

    «Основная задача запуска «Луны-25» – восстановление технологий и навыков, которыми располагал СССР еще в середине прошлого века. К сожалению, за последние несколько десятилетий человечество практически забыло о покорении космоса, и сегодня о многом приходится лишь вспоминать. Текущий полет связан с необходимостью отработать методы посадки на поверхность спутника Земли», – сказал Иван Моисеев, руководитель Института космической политики.

    «Кроме того, аппарат оснащен небольшим комплектом приборов для исследования грунта. Планируется, что станция сядет на Южном полюсе Луны. Это огромное достижение для нашей страны. При этом данный запуск не станет одноразовым мероприятием. Россия планирует длительную кампанию по изучению спутника», – считает эксперт.

    «Следующие запуски исследовательских аппаратов на Луну планируются уже с 2027 года. По советским меркам, конечно, это значительный разрыв между миссиями, но сейчас мы имеем качественно иные обстоятельства. Многому приходится обучаться почти с нуля, а западные санкции в определенной степени препятствуют российским начинаниям в освоении космоса», – подчеркивает собеседник.

    «Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, мы с большой уверенностью делаем шаг навстречу неизведанному. Уже запланирован выход на орбиту Луны, повторная посадка на поверхность спутника и даже взятие грунта. Конечно, нам есть к чему стремиться. Китай, например, в настоящий момент серьезно опережает Россию на этом пути, но сам факт возвращения РФ к освоению большого космоса внушает оптимизм», – резюмирует Моисеев.

    Ранее Россия с космодрома Восточный запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая миссия в новейшей истории РФ, целью которой является высадка на естественном спутнике Земли. Непосредственно полет к Луне займет около пяти суток.

    Траектория движения аппарата будет корректироваться: первые изменения ожидаются уже через полтора дня после старта. Следующие исправления в курс внесут за сутки до выхода станции на орбиту вокруг спутника. После этого ожидается выполнение операции торможения при помощи двигательной установки.

    Полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км продлится три дня. Затем планируется осуществить мягкую посадку в районе Южного полюса спутника, что ориентировочно произойдет 21 августа. Отмечается, что одной из наиболее важных задач миссии станет изучение плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника.

    При этом глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030-м или позже – «Луну-28».

    После этого произойдет переход к следующей фазе: вместе с КНР РФ получит возможность осуществить пилотируемое посещение спутника и строительство на нем базы. Борисов отметил, что программа является длительной и важной. При этом задачи миссии «Луна-25» носят исключительно «мирный характер».

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 05:05
    Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление

    Роскосмос: Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление

    Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный, взята на управление, сообщили в Роскосмосе.

    Сообщение госкорпорации передает ТАСС.

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Ожидается, что высокоточная посадка на Луну состоится 21 августа.

    Коментарии (3)
    10 августа 2023, 21:57
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена сумасшедшим, следует из публикации в социальной сети Truth Social.

    «Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа.

    Бывший президент назвал своего политического оппонента «бредящим безумцем». Он подверг критике миграционную политику Байдена и использование «министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Трамп добавил, что в лице Байдена страна столкнулась с катастрофой.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

    Коментарии (3)
    11 августа 2023, 03:24
    Названа дата посадки «Луны-25» на естественный спутник Земли

    Глава Роскосмоса Борисов: Посадка «Луны-25» на естественный спутник Земли ожидается 21 августа

    Названа дата посадки «Луны-25» на естественный спутник Земли
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал успешным старт ракеты «Союз» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный и выразил надежду, что высокоточная посадка на Луну состоится, как и ожидается, 21 августа.

    Борисов подчеркнул, что боевой расчет отработал штатно и слаженно, передает ТАСС.

    В свою очередь гендиректор РКК «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что до конца года ожидается еще два пуска ракет-носителей «Союз» с космодрома Восточный.

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли.


    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 15:45
    Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай
    Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, в Индии поставки российской нефти составляют 45% от общего объема, следует из отчета ОПЕК.

    По данным организации, в июне Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, что на на 5% больше по сравнению с маем, он составил 12,7 млн баррелей в сутки. При этом на Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию – почти 11%, передает ТАСС.

    По данным аналитического агентства Kpler, в Индии Россия уже год является лидером по поставкам нефти – 45% от общего объема импорта страной, следом идут Ирак и Саудовская Аравия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС.

    Коментарии (0)
    11 августа 2023, 10:31
    Медведев прокомментировал выделение «баснословных средств» Киеву

    Замглавы Совбеза Медведев заявил, что США вынуждены поддерживать миф «великого контрнаступления ВСУ»

    Tекст: Александра Юдина

    Только капитуляция сможет помочь страдающим в окопах людям, однако США лучше будут выделять баснословные средства на помощь Киеву, чтобы поддерживать легенду о «великом контрнаступлении», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что весь просвещенный мир вздрогнул, когда узнал об очередном выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов «для зомби из страны 404».

    Медведев подчеркнул, что это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

    «Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала», – заметил замглавы СБ.

    В заключение Медведев добавил, что продолжение «контрнаступления» никак не изменит ситуацию и не поможет киевскому режиму, который «перешел в стадию посмертного гниения».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов, что превосходит обращение о финансировании для решения внутренних американских проблем.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 07:09
    В Конгрессе выступили против новых трат на Киев

    Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых средств Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

    Политик написала на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что американские пенсионеры, у которых фиксированный доход, из-за высокой инфляции оказались не в состоянии платить за аренду. Кроме того, она напомнила, что внешний долг США составляет 32 трлн долларов. Также, написала конгрессвумен, в стране сейчас рекордно высокая численность бездомных.

    Из-за «жалкой политики» президента США Джо Байдена в вопросе безопасности на границе, по ее словам, каждый день «умирают более 300 американцев», передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в этой связи отметил, что администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца».

    Коментарии (0)
    11 августа 2023, 07:51
    Антонов раскритиковал Пентагон за цинизм и беззаконие

    Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о «надлежащем использовании» украинцами кассетных бомб

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов резко раскритиковал высказывание спикера Пентагона Патрика Райдера о «надлежащем использовании» поставленных американской стороной Украине кассетных боеприпасов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, поинтересовался у представителя Пентагона, имеют ли в виду в американском военном ведомстве «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева.

    «Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» – задался вопросом глава российской дипломатической миссии.

    На совести вооруженных Западом украинских террористов – сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил Антонов. Он напомнил также об обстрелах жилых кварталов, терактах на Крымском мосту и атаках на гражданские суда, подрыве Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти – Одесса», ударах по ЗАЭС.

    «Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», – заключил Антонов.

    Напомним, Пентагон заявил ранее, что Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 04:18
    Названы сроки запуска следующих миссий «Луна»

    Глава Роскосмоса Борисов назвал сроки запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28»

    Названы сроки запуска следующих миссий «Луна»
    @ анимация Роскосмоса

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2027 году Россия планирует запустить аппарат «Луна-26», еще через год – «Луна-27», а в 2030 году или позже – «Луна-28», сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Он сообщил, что после этого произойдет переход к следующей фазе программы: вместе с Китаем Россия перейдет к возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, передает ТАСС.

    Борисов отметил, что программа является длительной и важной.

    Глава Роскосмоса заверил также, что задачи миссии «Луна-25» носят «чисто мирный характер».

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Ожидается, что высокоточная посадка на Луну состоится 21 августа.

    Коментарии (0)
    11 августа 2023, 14:08
    Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»

    Американист Дудаков: Критика в адрес Китая необходима Байдену по двум причинам

    Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    С помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье. Другое дело, что на фоне агрессивной риторики Белый дом действительно принимает жесткие решения в отношении КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «часовой бомбой».

    «Байдену выгодно подогревать антикитайскую истерику и выглядеть жестким ястребом. Враждебные высказывания в отношении Пекина позволяют перебить негатив вокруг обвинений президента США в коррупции. В частности, представленную недавно в американском Конгрессе информацию о том, что семья главы государства получила 20 млн долларов от иностранных олигархов», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, более 80% американцев относятся к КНР негативно. К тому же, в глазах населения Поднебесная выглядит большей угрозой, чем Россия. Поэтому использование антикитайской риторики Байденом направлено и на увеличение своего рейтинга перед предстоящими выборами. Президент стремится представить себя защитником США от угрозы со стороны Пекина, что поддерживает большинство граждан», – сказал эксперт.

    «Реакция Китая будет довольно сдержанной, так как заявление президента США – только риторика. К тому же, в последнее время Байден начал уж слишком часто негативно высказываться о КНР. Отвечать на каждую случай критики Пекину попросту не с руки: у пресс-службы местного МИД имеются куда более важные дела», – подчеркивает собеседник.

    Другое дело – действительно жесткие решения Вашингтона. Среди них, например, недавний указ Байдена о сокращении инвестирования в КНР, перенос американского производства из Поднебесной, а также усиление военного присутствия Штатов на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе. Если риторика перерастает в реальные угрозы, Китай всегда достаточно быстро отвечает Штатам. Однако недавние слова Байдена – не тот случай», – резюмировал Дудаков.

    Накануне президент США Джо Байден, выступая в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой». Американский лидер отметил, что Пекин столкнулся с экономическими сложностями, включая высокий уровень безработицы, а «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».

    При этом Байден заверил, что стремится наладить «рациональные» отношения между Вашингтоном и Пекином. Он сказал, что не хочет вредить КНР, но при этом «следит» за этой страной.

    Ранее Джо Байден уже делал жесткие заявления в отношении Китая. В июне на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии президент США назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Тогда МИД Китая выразил протест против недружелюбных высказываний американского руководителя.

    В Вашингтоне не ограничились лишь антикитайской риторикой. Недавно президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, включая разработку полупроводников.

    Представитель Белого дома пояснил, что указ дает Минфину США возможность «регулировать определенные инвестиции в структуры» в Китае, если речь идет о «полупроводниках, микроэлектронике, квантовых информационных технологиях и некоторых системах искусственного интеллекта». Бизнесу предписывается информировать о таких инвестициях, а часть из них запретят.

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    11 августа 2023, 05:49
    Антонов заявил о готовности США помогать Киеву «до последнего украинца»

    Посол Антонов: США демонстрируют стремление помогать Киеву до последнего украинца

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца», об этом свидетельствует запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении Украине 13 млрд долларов на военные расходы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что американские власти игнорируют растущее неприятие таких действий собственными гражданами.

    Он подчеркнул, что в США обсуждаются «баснословные» суммы, которые Вашингтон собирается выделить Украине за счет простых американцев.

    Антонов задался вопросом о том, как в действительности тратятся эти суммы и в самом деле оружие, отправляемое из США, попадает украинцам. Он напомнил о публикациях в СМИ о том, что эти вооружения обнаруживают у наркокартелей, организованных преступных групп в различных районах мира.

    При этом даже американские эксперты все чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления. Западное оружие не поможет ВСУ, как и наспех подготовленные по «натовским стандартам» войска, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии добавил, что американская страна затягивает конфликт на Украине. «Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал», – заключил он.

    Ранее сообщалось, что из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов, что превосходит обращение о финансировании для решения внутренних американских проблем.

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    11 августа 2023, 12:15
    В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

    Роскосмос провел спецтрансляцию, где показал внутреннее обустройство станции «Луна-25»

    Tекст: Александра Юдина

    В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

    Как отметил руководитель проектов по Лунной программе НПО Кирилл Лавочкин, основными частями станции являются приборный контейнер, в котором есть все служебные и научные системы, двигательная установка и посадочное устройство, передает RT.

    Аппарат при этом оборудован двигателем для торможения и дополнительными двигателями для коррекции орбиты и мягкой посадки.

    Наверху приборного контейнера находится антенный комплекс.

    Отмечается, что после запуска ракеты произойдет отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также сброс головного обтекателя.

    Уточняется, что полет аппарата до поверхности Луны займет 10-12 дней, в ходе полета дважды будет проведена коррекция траектории аппарата с помощью двигательной установки. Станция совершит мягкую посадку на кратере Богуславского.

    Ранее Россия с космодрома «Восточный» запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая миссия в новейшей истории РФ, целью которой является высадка на естественном спутнике Земли.

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030 или позже – «Луну-28».

    Эксперт по космосу Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что, восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, Россия возвращается в большой космос и начинает новый этап его освоения.

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