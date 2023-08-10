Участникам Движения Первых показали установку ракеты со станцией «Луна-25» на борту

Участникам Движения Первых показали установку ракеты с межпланетной станцией «Луна-25» на борту

Такая уникальная возможность ребятам выпала по итогам конкурсного отбора первой профильной смены Движения «Время Первых 1.0».

«Движение Первых и Роскосмос создают для ребят особую образовательную и просветительскую среду. Победители нашей первой профильной смены «Время Первых 1.0» побывали на космодроме «Восточный» и познакомились с технологией запуска космических аппаратов, особенностями работы объектов наземной инфраструктуры. Такие поездки дают подросткам настоящие живые впечатления и, что особенно важно, понимание огромного вклада нашей страны в дело освоения космоса», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

В частности, школьники пообщались с главным экспертом Департамента развития персонала и сопровождения проектов «Роскосмоса» Алексеем Молочниковым и специалистом Департамента инфраструктурных проектов госкорпорации Инной Межуевой.

Ребята стали послами науки и партнерства Движения Первых с госкорпорацией «Роскосмос» и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Они будут освещать X космический фестиваль «Космофест Восточный – 2024» в Амурской области и в доступной форме рассказать сверстникам об освоении космоса.

«Роскосмос очень много делает в рамках образовательных и просветительских проектов и мы всегда рады видеть активистов Движения Первых в числе участников и соорганизаторов наших мероприятий. Мы традиционно устраиваем встречи с нашими экспертами, специалистами и инженерами, даем ребят шанс узнать, как в современном мире развивается космонавтика», – подчеркнул Молочников.

Профильная смена Движения Первых «Время Первых 1.0» прошла в Амурской области с 31 июля по 6 августа. Ее участниками стали 100 ребят из 10 муниципальных образований Приамурья. Подростки побывали на культурных и спортивных событиях, а также встретились с ведущими спикерами и экспертами.

Отметим, что с 1 сентября участники профильной смены Движения Первых, прошедшие отбор в медиацентры Амурской области, будут активно привлекаться к освещению региональных и муниципальных мероприятий, а также формировать медиа-команды в своих школах.