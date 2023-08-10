Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.7 комментариев
В Италии банкир во время помолвки отправил невесту в Грецию вместе с любовником
Итальянский банкир во время помолвки отправил невесту в Грецию вместе с ее любовником
Итальянский банкир Массимо Сегре во время празднования помолвки объявил о том, что разрывает отношения со своей невестой, бизнесвумен Кристиной Сейманди, причиной он назвал измену женщины. После этого банкир отправил несостоявшуюся невесту в путешествие в Грецию вместе с любовником, сообщил новостной телеканал SkyTg24.
Видео с обращением Сегре к многочисленным гостям, собравшимся на праздничную церемонию на его вилле под Турином, завирусилась в социальных сетях. На видео он поблагодарил организаторов праздника, а затем объявил, что дарит невесте «свободу любить». Ей и ее любовнику, которым оказался адвокат женщины, Сегре подарил поездку на остров Миконос, передает РИА «Новости».
Сейманди заявила журналистам, что все обвинения ее бывшего партнера не имеют под собой никаких оснований и предположила, что банкиром «кто-то манипулирует».